Арджеш
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Ботошани
0:1
9' ГолGeorge Cimpanu
14
Mihai
Leca
11
Nini
Popescu
20
Razvan
Matis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Nini PopescuПолузащитник
-
20 Razvan MatisПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
-
26 Gabriel DeacНападающий
-
-
-
-
-
33 George Micle
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
Главный тренер: Marius Croitoru
Ход матча
9'
Владение мячом
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: + = -Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Дачия Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш
Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Дачия Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш Арджеш 3:1 Глория Бузау Арджеш 2:2 Фарул Констанца АСУ Политехника 3:0 Арджеш Арджеш 3:2 Туррис-Олтул
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра
ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Академика Клинчени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|КСМ Политехника Яссы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ФКСБ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Астра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Университатя Крайова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|УТА Арад
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Арджеш
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0