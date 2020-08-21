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  2. Матчи
  3. Румыния
Арджеш
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Ботошани
0'
0:1
9' Гол
George Cimpanu
12'
12
Alexandru
Greab
16
Матей
Габриэль
14
Mihai
Leca
5
Grigore
Turda
30
Nicolae
Musat
19
Препелицэ
Андрей
4
David
Meza
II
15
Andrei
Mirica
11
Nini
Popescu
20
Razvan
Matis
21
Бухэеску
Василе
1
Eduard
Pap
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
90
Хольцманн
Марсель
8
Jonathan
Rodriguez2
27
Eduard
Florescu
15
Ашковски
Стефан
77
George
Cimpanu
9
Reagy
Baah
Ofosu
17
Дуганджич
Марко
Арджеш
Ботошани

Ход матча

2'
Gabriel Deac
Andrei Mirica
 
9'
0:1
George Cimpanu
(Дуганджич Марко)

Владение мячом

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: + = -
Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Дачия Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш
Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Дачия Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш Арджеш 3:1 Глория Бузау Арджеш 2:2 Фарул Констанца АСУ Политехника 3:0 Арджеш Арджеш 3:2 Туррис-Олтул
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра
ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца
Команда И В Н П Г О
1. Ботошани 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
9. КСМ Политехника Яссы 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ФКСБ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Астра 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сепси 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Университатя Крайова 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
15. УТА Арад 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Арджеш 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Denis Harut наказан за толчок Razvan Matis
  • 12'
    Nini Popescu бьет ножницами в створ ворот, но Eduard Pap не дал случится отличному голу!
  • 11'
    Бухэеску Василе из команды Арджеш делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Jonathan Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Николае Мусат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Jonathan Rodriguez из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Nini Popescu
  • 10'
    Контроль мяча: Арджеш: 39%, Ботошани: 61%.
  • 9'
    Дуганджич Марко сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - George Cimpanu изменил счет на табло!
  • 9'
    George Cimpanu из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Дуганджич Марко из команды Ботошани делает передачу одноклубнику.
  • 9'
    Jonathan Rodriguez делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Jonathan Rodriguez из команды Ботошани поставил подножку. Пострадал Препелицэ Андрей
  • 8'
    Матей Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Jonathan Rodriguez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Назначен штрафной. Пострадал Reagy Ofosu, его свалил Grigore Turda.
  • 7'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Контроль мяча: Арджеш: 40%, Ботошани: 60%.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Арджеш
  • 6'
    Отличный пас сделал Eduard Florescu из команды Ботошани. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Матей Габриэль из команды Арджеш поставил подножку. Пострадал Reagy Ofosu
  • Фол, нарушение
    4'
    Назначен штрафной. Пострадал Denis Harut, его свалил Nini Popescu.
  • 4'
    Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Alexandru Greab взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Ботошани имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Тактическая замена. Andrei Mirica уходит с поля и его заменяет Gabriel Deac
  • 2'
    George Cimpanu из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 1'
    Ботошани контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.
  • 1'
    Арджеш начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 0:1 Ботошани онлайн

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