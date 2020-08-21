Первый тайм

11' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Jonathan Rodriguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Николае Мусат навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Г О О О О Л - George Cimpanu изменил счет на табло!

9' George Cimpanu из команды Ботошани идет с мячом вперед на обострение...

8' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матей Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Jonathan Rodriguez навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Арджеш

6' Отличный пас сделал Eduard Florescu из команды Ботошани . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

4' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Alexandru Greab взял и забрал мяч на выходе

3' Ботошани имеет хороший шанс забить.

3' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' George Cimpanu из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Арджеш начинает с центра поля