Астра
0:2
Перерыв
Стадион: Марин Анастасовичи
ФКСБ
0:1
33' ГолМан Деннис
0:2
36' ГолТэнасе Флорин
39' Желтая карточкаКристя Юлиан
42' Желтая карточкаРэдуц Михай
13
Граур
Дини
90
Рэдуц
Михай
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Граур ДиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Рэдуц МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mihai Popa
-
-
14 Raoul Baicu
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ион РобертПолузащитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
-
-
12 Razvan Ducan
-
Главный тренер: Anton Petrea
Ход матча
33'
0:1
36'
0:2
39'
42'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|1
|1
|2.
|Ман Деннис
|1
|1
|3.
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рэдуц Михай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристя Юлиан
|1
|0
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: + = -Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ
Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра Астра 1:0 Волунтари Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ
Последние игры между собой
Астра: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
ФКСБ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Астра 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:3 ФКСБ Лига 1 Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Астра Лига 1 Астра 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 Астра 0:2 ФКСБ Кубок лиги ФКСБ 2:0 Астра Лига 1 ФКСБ 1:0 Астра Кубок лиги ФКСБ 0:1 Астра Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|УТА Арад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Академика Клинчени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|КСМ Политехника Яссы
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сепси
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Астра
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0