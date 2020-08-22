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  3. Румыния
Астра
0:2
Перерыв

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
33' Гол
Ман Деннис
0:2
36' Гол
Тэнасе Флорин
39' Желтая карточка
Кристя Юлиан
42' Желтая карточка
Рэдуц Михай
1
Лазар
Давид
13
Граур
Дини
4
Граовац
Даниэль
30
Дандя
Александру
3
Радунович
Ристо
90
Рэдуц
Михай
21
Црепуля
Любян
44
Marius
Pahontu
80
George
Merloi
10
Будеску
Константин
7
Алибек
Денис
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
3
Панцыру
Ионуц
27
Олару
Дариус
23
Попеску
Овидиу
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
9
Буш
Сержиу
7
Коман
Флоринел
Астра
ФКСБ

Ход матча

22'
Георге Валентин
Marius Pahontu
 
33'
0:1
Ман Деннис
(Олару Дариус)
36'
0:2
Тэнасе Флорин
39'
 
Кристя Юлиан
42'
Рэдуц Михай
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 1 1
2. Ман Деннис 1 1
3. Олару Дариус 0 0

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Рэдуц Михай 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Кристя Юлиан 1 0

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: + = -
Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ
Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра Астра 1:0 Волунтари Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Базель 1:0 ФКСБ

Последние игры между собой

Астра: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
ФКСБ: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Астра 3:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:3 Астра Первая лига Астра 2:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Лига 1
Астра 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Лига 1 Астра 0:3 ФКСБ Лига 1 Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 Астра Лига 1 Астра 0:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 3:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 Астра Первая лига Астра 2:0 ФКСБ Лига 1 Астра 0:2 ФКСБ Кубок лиги ФКСБ 2:0 Астра Лига 1 ФКСБ 1:0 Астра Кубок лиги ФКСБ 0:1 Астра Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
5. УТА Арад 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. КСМ Политехника Яссы 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сепси 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Астра 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астра
Ничья
ФКСБ
73.00
3.55
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астра 0:2 ФКСБ онлайн

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4.20 3.55 1.88
4.00 3.45 1.95
73.00 19.00 1.02

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.15 1.65
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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