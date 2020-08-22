Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

47' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Астра

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

44' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

42' Рэдуц Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

42' George Merloi из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Панцыру Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кристя Юлиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

39' Панцыру Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Г О О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ головой вбивает мяч в сетку.

36' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

36' Игрок Астра толкает соперника. Это был обижен Тэнасе Флорин , и он зарабатывает штрафной своей команде.

33' Г О О О О Л - Ман Деннис изменил счет на табло!

32' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Отличный пас сделал George Merloi из команды Астра . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

32' Удар от ворот произведет Астра

32' Тэнасе Флорин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

28' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

28' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

27' Крецу Валентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Мирон Джордже выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Алибек Денис из команды Астра плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

25' Будеску Константин разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Удар от ворот произведет ФКСБ

23' Отличный пас сделал Будеску Константин из команды Астра . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

23' Рэдуц Михай из команды Астра делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Удар от ворот произведет Астра

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Лазар Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' После штрафного удара,который нанес Коман Флоринел мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

18' Матч возобновлен

16' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет ФКСБ

11' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Олару Дариус получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Астра

8' Отличные скиллы показывает Ман Деннис , обводя своих соперников

8' Marius Pahontu из команды Астра направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

7' Плохо сыграл Рэдуц Михай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

7' Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удар от ворот произведет Астра

6' Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали

6' ФКСБ имеет хороший шанс забить.

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Астра

4' Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Ман Деннис из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

3' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Астра

3' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Ман Деннис разрезает оборону соперника отличным пасом

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Попеску Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля