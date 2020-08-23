Первый тайм

33' Adrian Ionita наказан за толчок Razvan Onea

33' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Андрей Кристеа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Попадюк Дору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

15' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

12' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Плохо сыграл Фрасинеску Козмин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Идеальный солнечный день для футбола