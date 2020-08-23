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КСМ Политехника Яссы
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
22' Гол
Juan Pablo Passaglia
35'
1
Teodor
Axinte
23
Фрасинеску
Козмин
4
Михалаке
Мариус
3
Nikolaos
Baxevanos
2
Кабрал
Родни
7
Попадюк
Дору
88
Ionut
Francisc
Cristea
8
Juan
Pablo
Passaglia
19
Razvan
Onea
77
Ассулин
Гай
10
Andrei
Cristea1
61
Молдован
Дину
2
Marius
Martac
15
Cornel
Dinu
17
Пициан
Андрей
80
Denis
Dumitrascu
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
7
Franck
Yameogo
3
Adrian
Ionita
6
Andrei
Serban
11
Флоря
Константин
КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште

Ход матча

11'
Manuel De Iriondo
Ассулин Гай
 
22'
Juan Pablo Passaglia
(Ionut Francisc Cristea)
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 1
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -
Дачия Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Дачия Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Лига 1 Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. КСМ Политехника Яссы 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
6. УТА Арад 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Академика Клинчени 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ЧФР Клуж 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Киндия Тырговиште 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Сепси 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Астра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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