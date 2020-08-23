КСМ Политехника Яссы
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Киндия Тырговиште
1:0
22' ГолJuan Pablo Passaglia
19
Razvan
Onea
77
Ассулин
Гай
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Razvan OneaПолузащитник
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
95 Ianos Brinza
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
24 Alex Negrea
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -Дачия Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Дачия Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|КСМ Политехника Яссы
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|УТА Арад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Академика Клинчени
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Сепси
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0