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КСМ Политехника Яссы
1:0
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
22' Гол
Juan Pablo Passaglia
59' Желтая карточка
Tomas Diaz2
70' Желтая карточка
Denis Dumitrascu
71' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
90' Желтая карточка
Раца Вадим
90'+4
1
Teodor
Axinte
23
Фрасинеску
Козмин
4
Михалаке
Мариус
3
Nikolaos
Baxevanos
2
Кабрал
Родни
7
Попадюк
Дору
88
Ionut
Francisc
Cristea
8
Juan
Pablo
Passaglia
19
Razvan
Onea
77
Ассулин
Гай
10
Andrei
Cristea1
61
Молдован
Дину
2
Marius
Martac
15
Cornel
Dinu
17
Пициан
Андрей
80
Denis
Dumitrascu
20
Cristian
Negut
22
Раца
Вадим
7
Franck
Yameogo
3
Adrian
Ionita
6
Andrei
Serban
11
Флоря
Константин
КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште

Ход матча

11'
Manuel De Iriondo
Ассулин Гай
 
22'
Juan Pablo Passaglia
(Ionut Francisc Cristea)
1:0
46'
 
Tomas Diaz2
Andrei Serban
58'
Atska Ntonalnto
Ionut Francisc Cristea
 
59'
 
Tomas Diaz2
70'
 
Denis Dumitrascu
71'
Manuel De Iriondo
 
72'
 
Бериша Вальмир
Cristian Negut
83'
 
Ливиу Михай II
Franck Yameogo
83'
 
Catalin Barbu
Denis Dumitrascu
90'
Alexandru Zaharia2
Andrei Cristea1
 
90'
 
Раца Вадим

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 1
2. Ionut Francisc Cristea 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 1 0
2. Denis Dumitrascu 1 0
3. Tomas Diaz2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 0 100% (1) 0 0 0 0
Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Дачия Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Дачия Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Лига 1 Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Лига 1 Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 0 3
2. ЧФР Клуж 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. КСМ Политехника Яссы 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
7. УТА Арад 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Германнштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Газ-Метан Медиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Волунтари 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Академика Клинчени 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Сепси 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Арджеш 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Астра 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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