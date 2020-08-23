КСМ Политехника Яссы
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Киндия Тырговиште
1:0
22' ГолJuan Pablo Passaglia
59' Желтая карточкаTomas Diaz2
70' Желтая карточкаDenis Dumitrascu
71' Желтая карточкаManuel De Iriondo
90' Желтая карточкаРаца Вадим
19
Razvan
Onea
77
Ассулин
Гай
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Razvan OneaПолузащитник
-
77 Ассулин ГайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
95 Ianos Brinza
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
24 Alex Negrea
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
22'
59'
70'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|1
|2.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|1
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|1
|0
|3.
|Tomas Diaz2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +6 =4 -10Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11Дачия Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Дачия Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|УТА Арад
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Германнштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Волунтари
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Академика Клинчени
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Сепси
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Арджеш
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0