Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но КСМ Политехника Яссы вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Раца Вадим получил желтую карточку от судьи

93' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Андрей Кристеа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Tomas Diaz не смог попасть в створ ударом издали

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Atska Ntonalnto выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Попадюк Дору выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Ливиу Михай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Catalin Barbu

82' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

80' Adrian Ionita нанес удар издали, а Teodor Axinte отбил его обратно в игру!

80' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' ШАНС! Razvan Onea вышел один на один с голкипером...

77' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Андрей Кристеа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

73' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Бериша Вальмир

72' Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

71' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Tomas Diaz навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Manuel De Iriondo - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште предупрежден после нескольких фолов.

69' Adrian Ionita задерживает мяч рукой

67' Tomas Diaz не смог попасть в створ ударом издали

67' Atska Ntonalnto выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой слева.

66' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

65' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновится спорным мячом

64' Adrian Ionita на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Матч возобновлен

61' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

59' Tomas Diaz получил желтую карточку от судьи

58' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Хорошую попытку сделал Флоря Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

55' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

53' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Андрей Шербан уходит с поля и его заменяет Tomas Diaz