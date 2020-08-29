Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Florin Stefan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7'

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.