ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Константин Рэдулеску
Сепси
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
33
Бутян
Михай
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
23
Ахабар
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
33 Бутян МихайЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Vlad Mitrea
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костаке Йонуц
|1
|0.5
|2.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.5
|3.
|Дяк Чиприан
|0
|0
|4.
|Кипчу Александру
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|1
|0
|2.
|Боли Кевин
|1
|0
|3.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|4.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васвари Габриэл
|1
|0
|2.
|Istvan Fulop
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси
Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Академика Клинчени
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Сепси
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0