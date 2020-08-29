ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Сепси
0:0
57' Не забитый пенальтиДяк Чиприан
66' Желтая карточкаИту Кэтэлин
87' Желтая карточкаФофана Бубакар II
90' Желтая карточкаМитря Богдан
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
33
Бутян
Михай
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
23
Ахабар
Анасс
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
33 Бутян МихайЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боли КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Vlad Mitrea
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
57'
0:0
66'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костаке Йонуц
|1
|0.5
|2.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.5
|3.
|Дяк Чиприан
|0
|0
|4.
|Кипчу Александру
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|1
|0
|2.
|Боли Кевин
|1
|0
|3.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|4.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|5.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Митря Богдан
|1
|0
|2.
|Васвари Габриэл
|1
|0
|3.
|Istvan Fulop
|1
|0
|4.
|Фофана Бубакар II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Сепси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси
Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Академика Клинчени
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0