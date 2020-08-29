  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
ЧФР Клуж
0:0
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
0:0
57' Не забитый пенальти
Дяк Чиприан
66' Желтая карточка
Иту Кэтэлин
87' Желтая карточка
Фофана Бубакар II
90' Желтая карточка
Митря Богдан
90'+5
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
3
Бурка
Андрей
92
Майк
Сестор
33
Бутян
Михай
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
7
Паун-Александру
Константин
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
8
Васвари
Габриэл
77
Аганович
Аднан
23
Ахабар
Анасс
30
Пурече
Флориан
11
Marius
Stefanescu
27
Nicolae
Carnat
ЧФР Клуж
Сепси

Ход матча

9'
 
Фофана Бубакар II
Васвари Габриэл
46'
Дебелюх Габриэл
Костаке Йонуц
 
46'
 
Нувье Бриан
Marius Stefanescu
46'
 
Admir Bajrovic
Ахабар Анасс
57'
Дяк Чиприан
0:0
66'
Иту Кэтэлин
 
70'
Петрила Клаудиу
Иту Кэтэлин
 
70'
Джокович Дамьян
Паун-Александру Константин
 
83'
 
Vlad Mitrea
Nicolae Carnat
83'
 
Lorand Levente Fulop
Аганович Аднан
87'
 
Фофана Бубакар II
89'
Бордеяну Михай
Хобан Овидиу
 
89'
Головфка Кэтэлин
Рондон Марио
 
90'
 
Митря Богдан

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костаке Йонуц 1 0.5
2. Петрила Клаудиу 1 0.5
3. Дяк Чиприан 0 0
4. Кипчу Александру 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 1 0
2. Боли Кевин 1 0
3. Бордеяну Михай 1 0
4. Иту Кэтэлин 1 0
5. Дебелюх Габриэл 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Митря Богдан 1 0
2. Васвари Габриэл 1 0
3. Istvan Fulop 1 0
4. Фофана Бубакар II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Сепси 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ
Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси
Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Сепси: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига Сепси 1:1 ЧФР Клуж Первая лига Сепси 0:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 3:1 Сепси Лига 1
ЧФР Клуж 1:0 Сепси Первая лига Сепси 0:1 ЧФР Клуж Кубок Сепси 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:2 ЧФР Клуж Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. КСМ Политехника Яссы 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Газ-Метан Медиаш 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
9. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Динамо Бухарест 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Академика Клинчени 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Сепси 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астра 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ЧФР Клуж 0:0 Сепси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
3.25 1.42 9.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный