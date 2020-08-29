Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

92' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Митря Богдан получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Бордеяну Михай наказан за толчок Florin Stefan

89' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Rachid Bouhenna выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Сепси

82' Nicolae Carnat выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Nicolae Carnat предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Roland Niczuly предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

78' Nicolae Carnat на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Сепси

77' Фофана Бубакар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Сепси

68' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Митря Богдан пробил со штрафного прямо в стенку

66' Иту Кэтэлин получил желтую карточку от судьи

65' Удар от ворот произведет Сепси

65' Фофана Бубакар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Митря Богдан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Отличные скиллы показывает Рондон Марио , обводя своих соперников

63' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Сепси

60' [player1] наказан за толчок [player2]

60' Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Сепси

57' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Дяк Чиприан бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

55' Хорошую попытку сделал Хобан Овидиу . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Gabriel Debeljuh из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Нувье Бриан

46' Тактическая замена. Костаке Йонуц уходит с поля и его заменяет Gabriel Debeljuh