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Ботошани
 
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Стадион:
КСМ Политехника Яссы
1
Пап
Эдуард
2
Харуц
Денис
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
90
Хольцманн
Марсель
27
Флореску
Эдуард
8
Родригес
Хонатан
II
11
Роман
Михай
IV
77
Чимпану
Джордже
9
Офусу
Риги
17
Дуганджич
Марко
1
Teodor
Axinte
2
Кабрал
Родни
4
Михалаке
Мариус
28
Daniel
Ciobanu
19
Razvan
Onea
11
Ванцо
Флориано
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
7
Попадюк
Дору
Ботошани
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роман Михай IV 1 1
2. Киндриш Андрей 1 1
3. Чимпану Джордже 1 1
4. Хольцманн Марсель 0 0
5. Дуганджич Марко 0 0
6. Родригес Хонатан II 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 1
2. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Шерони Алин 1 0
2. Чимпану Джордже 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
КСМ Политехника Яссы 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани
Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари
Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Первая лига КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волунтари 2 1 1 0 2 - 1 4
2. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 0 3
4. КСМ Политехника Яссы 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Ботошани 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Газ-Метан Медиаш 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
9. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Динамо Бухарест 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Академика Клинчени 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Сепси 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астра 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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