Ботошани
Позже
Стадион: Муниципальный, Ботошани
КСМ Политехника Яссы
32
Шерони
Алин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
33 Denis Ciofu
-
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роман Михай IV
|1
|1
|2.
|Киндриш Андрей
|1
|1
|3.
|Чимпану Джордже
|1
|1
|4.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|5.
|Дуганджич Марко
|0
|0
|6.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|1
|2.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шерони Алин
|1
|0
|2.
|Чимпану Джордже
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботошани
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|КСМ Политехника Яссы
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани
Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари
Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Ботошани
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Вииторул Констанца
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Академика Клинчени
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Астра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0