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Ботошани
4:0
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
3' Желтая карточка
Ванцо Флориано
31' Желтая карточка
Шерони Алин
33' Желтая карточка
Родригес Хонатан II
49' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
54' Вторая желтая карточка
Manuel De Iriondo
1:0
68' Гол
Кейта Амиду
69' Желтая карточка
Ашковски Стефан
73' Вторая желтая карточка
Родригес Хонатан II
2:0
83' Гол
Дуганджич Марко
3:0
84' Гол
Офусу Риги
4:0
88' Гол
Дуганджич Марко
90'+4
1
Пап
Эдуард
2
Харуц
Денис
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
90
Хольцманн
Марсель
27
Флореску
Эдуард
8
Родригес
Хонатан
II
11
Роман
Михай
IV
77
Чимпану
Джордже
9
Офусу
Риги
17
Дуганджич
Марко
1
Teodor
Axinte
2
Кабрал
Родни
4
Михалаке
Мариус
28
Daniel
Ciobanu
19
Razvan
Onea
11
Ванцо
Флориано
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
10
Andrei
Cristea1
7
Попадюк
Дору
Ботошани
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

3'
 
Ванцо Флориано
31'
Шерони Алин
 
33'
Родригес Хонатан II
 
41'
Бабунски Давид
Чимпану Джордже
 
46'
Кейта Амиду
Роман Михай IV
 
49'
 
Manuel De Iriondo
54'
 
Manuel De Iriondo
56'
 
Atska Ntonalnto
Ванцо Флориано
66'
Ашковски Стефан
Флореску Эдуард
 
68'
Кейта Амиду
(Офусу Риги)
1:0
69'
Ашковски Стефан
 
73'
Родригес Хонатан II
 
74'
Цигэнашу Александр
Хольцманн Марсель
 
83'
Дуганджич Марко
(Кейта Амиду)
2:0
84'
Офусу Риги
3:0
85'
 
Ionut Francisc Cristea
Daniel Ciobanu
85'
 
Alexandru Zaharia2
Andrei Cristea1
88'
Дуганджич Марко
(Цигэнашу Александр)
4:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 1
2. Офусу Риги 1 0.5
3. Кейта Амиду 1 0.5
4. Роман Михай IV 1 0.5
5. Киндриш Андрей 1 0.5
6. Чимпану Джордже 1 0.5
7. Хольцманн Марсель 0 0
8. Цигэнашу Александр 0 0
9. Родригес Хонатан II 0 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 0.5
2. Ionut Francisc Cristea 0 0

Карточки

Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 1 1
2. Шерони Алин 2 0
3. Ашковски Стефан 1 0
4. Чимпану Джордже 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 2 1
2. Ванцо Флориано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботошани 14.29% (1) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)
КСМ Политехника Яссы 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани
Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари
Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Первая лига КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Волунтари 2 1 1 0 2 - 1 4
3. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
4. ФКСБ 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Университатя Крайова 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Газ-Метан Медиаш 2 1 0 1 3 - 2 3
7. КСМ Политехника Яссы 2 1 0 1 1 - 4 3
8. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
9. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Динамо Бухарест 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Вииторул Констанца 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Академика Клинчени 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Сепси 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Киндия Тырговиште 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Астра 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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