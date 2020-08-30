Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бабунски Давид не смог попасть в створ ударом издали

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Daniel Ciobanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Ботошани

44' Попадюк Дору не смог попасть в створ ударом издали

44' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Плохо сыграл Киндриш Андрей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

43' Киндриш Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Бабунски Давид

40' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Manuel De Iriondo наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

38' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Пап Эдуард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Андрей Кристеа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

34' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

33' Родригес Хонатан II - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Киндриш Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' George Cimpanu из команды Ботошани отправил кросс в штрафную...

31' Шерони Алин получил желтую карточку от судьи

30' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Михалаке Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Шерони Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' George Cimpanu из команды Ботошани разыграл угловой с правого угла.

25' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Отличные скиллы показывает Офусу Риги , обводя своих соперников

23' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

20' Андрей Кристеа пробил со штрафного прямо в стенку

19' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

16' Родригес Хонатан II не смог попасть в створ ударом издали

15' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

15' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Кабрал Родни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Juan Pablo Passaglia выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Офусу Риги из команды Ботошани плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

9' Ботошани имеет хороший шанс забить.

6' George Cimpanu нанес удар, мяч был парирован, но Teodor Axinte не удержал его в руках.

6' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ванцо Флориано совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Ботошани начинает с центра поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.