Первый тайм

39' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Marco Dulca - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

34' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Geani Cretu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает отличный кросс...

33' Deian Sorescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

33' Marco Ehmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

32' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Судья свистит. Cornel Dinu атаковал сзади соперника. Это Daniel Popa заработал своей команде штрафной

22' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

20' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Tiberiu Capusa предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Матч возобновлен

13' Стратон Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Tomas Diaz навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Пульич Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Пульич Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Marco Ehmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ох, нехорошо это выглядит. Аким Влад получил травму и медбригада забирает его с поля.

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру