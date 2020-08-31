Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Stadionul Eugen Popescu
Динамо Бухарест
37' Желтая карточкаMarco Dulca
15
Cornel
Dinu
66
Paul
Iacob
14
Tomas
Diaz2
32
Geani
Cretu
66
Пульич
Анте
20
Andrei
Sin
77
Аким
Влад
38
Bani
Ahmed
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Paul IacobПолузащитник
-
14 Tomas Diaz2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Geani CretuЗащитник
-
66 Пульич АнтеЗащитник
- Защитник
-
20 Andrei SinЗащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
-
38 Bani AhmedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
55 Гол ЯнушПолузащитник
-
-
-
-
-
-
28 Ioan Borcea
-
34 Mihai Esanu
-
Главный тренер: Gheorghe Multescu
Ход матча
37'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Deian Sorescu
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Раца Вадим
|1
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|1
|0
|3.
|Tomas Diaz2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рэуцэ Александру
|1
|0
|2.
|Marco Ehmann
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Дачия Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Дачия Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Ботошани
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Волунтари
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Динамо Бухарест
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|УТА Арад
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Академика Клинчени
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Арджеш
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Астра
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0