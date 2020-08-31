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Киндия Тырговиште
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
37' Желтая карточка
Marco Dulca
40'
61
Молдован
Дину
98
Tiberio
Capusa
15
Cornel
Dinu
17
Пициан
Андрей
3
Adrian
Ionita
20
Cristian
Negut
8
Marco
Dulca
66
Paul
Iacob
14
Tomas
Diaz2
7
Franck
Yameogo
11
Флоря
Константин
1
Стратон
Кэтэлин
32
Geani
Cretu
66
Пульич
Анте
6
Marco
Ehmann
20
Andrei
Sin
5
Рэуцэ
Александру
77
Аким
Влад
38
Bani
Ahmed
31
Фаббрини
Диего
22
Deian
Sorescu
19
Daniel
Popa
III
Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест

Ход матча

7'
 
Гол Януш
Аким Влад
37'
Marco Dulca
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Deian Sorescu 1 (1) 0.5

Карточки

Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Раца Вадим 1 0
2. Denis Dumitrascu 1 0
3. Tomas Diaz2 1 0
Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Рэуцэ Александру 1 0
2. Marco Ehmann 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 0
 Динамо Бухарест 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Дачия Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Дачия Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари
КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -
Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Динамо Бухарест 1:1 Вииторул Констанца Волунтари 1:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Бухарест: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 3:2 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 5:0 Киндия Тырговиште Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Ботошани 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Волунтари 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Газ-Метан Медиаш 2 1 0 1 3 - 2 3
7. КСМ Политехника Яссы 2 1 0 1 1 - 4 3
8. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Динамо Бухарест 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. УТА Арад 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Академика Клинчени 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Киндия Тырговиште 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Сепси 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Вииторул Констанца 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Арджеш 2 0 0 2 2 - 5 0
16. Астра 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Eugen Popescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Киндия Тырговиште
Ничья
Динамо Бухарест
5.60
3.90
1.67
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Победитель

Букмекер 1 X 2
5.60 3.90 1.62
3.70 3.10 2.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.80 1.11 7.90 1.06 2.30 1.58 2.65 1.47 2.14 1.71 1.42 2.75 1.45 2.60 1.13 5.40 1.13 5.50 1.10 6.30 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.01 1.75 1.88 1.97 1.17 4.70 1.11 5.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 2.70 1.44 1.52 2.42 1.28 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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