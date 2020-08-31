Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Киндия Тырговиште вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Отличные скиллы показывает Андрей Шербан, обводя своих соперников

95' Молдован Дину выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

95' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

94' Tiberiu Capusa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

93' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Adrian Ionita - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Adrian Ionita из команды Киндия Тырговиште играет слишком грубо. Andreas Mihaiu оказался на газоне.

87' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

87' Тактическая замена. Флоря Константин уходит с поля и его заменяет Catalin Barbu

86' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест делает пас партнеру.

85' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Paul Iacob - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Фаббрини Диего не смог попасть в створ ударом издали

83' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Marco Ehmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Матч возобновлен

81' Флоря Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Deian Sorescu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Andreas Mihaiu из команды Динамо Бухарест разыграл угловой с левого угла.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Тактическая замена. Geani Cretu уходит с поля и его заменяет Andreas Mihaiu

76' Глупую желтую получил Tomas Diaz за то, что отбил ногой мяч после свистка

75' Гол Януш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

75' Marco Ehmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

74' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Отличные скиллы показывает Tomas Diaz , обводя своих соперников

71' Флоря Константин не смог попасть в створ ударом издали

70' Матч возобновлен

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Adrian Ionita выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ох, нехорошо это выглядит. Deian Sorescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Adrian Ionita предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Mihai Esanu взял и забрал мяч на выходе

67' Гол Януш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Marco Ehmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Mihai Esanu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

63' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Молдован Дину взял и забрал мяч на выходе

50' Плохо сыграл Marco Dulca - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Marco Ehmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Как он промахнулся? Deian Sorescu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Пульич Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Geani Cretu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

46' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля