Волунтари
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
ФКСБ
1:0
29' ГолМайлат Себастьян
28
Балаур
Ионуц
10
Эрик
III
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эрик IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Полузащитник
-
77 Vasile Mihai
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
24 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Петре АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
29'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Армаш Игорь
|1
|0.33
|2.
|Mihai Capatana
|1 (1)
|0.33
|3.
|Эрик III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.67
|2.
|Ман Деннис
|1
|0.33
|3.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.33
|4.
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.33
|5.
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Влад Александру
|1
|0
|2.
|Рымничану Виктор
|1
|0
|3.
|Razvan Gradinaru
|1
|0
|4.
|Ricardinho XI
|1
|0
|5.
|Ion Gheorghe
|1
|0
|6.
|Alexandru Stoica3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|1
|0
|2.
|Коман Флоринел
|1
|0
|3.
|Кристя Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волунтари
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|ФКСБ
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: + = -УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 ФКСБ
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж
Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
ФКСБ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Волунтари
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|УТА Арад
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Академика Клинчени
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Астра
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.65
|1.25
|2.85
|1.39
|2.11
|1.70
|1.97
|1.83
|1.76
|2.06
|1.55
|2.45
|1.36
|3.90
|1.16
|4.90
|1.12
|5.60
|1.03
|9.90
|10.25
|1.01
|9.10
|1.03
|3.62
|1.26
|2.90
|1.40
|—
|—
|2.02
|1.86
|—
|—
|1.55
|2.42
|1.36
|2.99
|1.15
|4.80
|1.11
|5.45
|1.02
|9.70