Первый тайм

31' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Отличный командный гол!

29' Г О О О О Л - Майлат Себастьян изменил счет на табло!

28' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Cristian Costin наказан за толчок Тэнасе Флорин

25' Матч возобновится спорным мячом

25' Матч остановлен

24' Коман Флоринел пробил со штрафного прямо в стенку

23' Рымничану Виктор сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

21' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе

13' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Назначен штрафной. Пострадал Ман Деннис , его свалил Cristian Costin.

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Cristian Costin нанес удар, но тот был заблокирован.

9' Эрик III пробил со штрафного прямо в стенку

8' Удар от ворот произведет Волунтари

7' Ман Деннис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

6' Матч возобновлен

6' Ох, нехорошо это выглядит. Эрик III получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Эрик III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Влад Даниэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля