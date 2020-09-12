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Волунтари
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
ФКСБ
0'
1:0
29' Гол
Майлат Себастьян
31'
12
Рымничану
Виктор
98
Cristian
Costin
28
Балаур
Ионуц
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
24
Ricardinho
XI
8
Ion
Gheorghe
7
Razvan
Gradinaru
10
Эрик
III
17
Майлат
Себастьян
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
4
Мирон
Джордже
6
Бричаг
Марьюс
20
Вынэ
Йонуц
23
Попеску
Овидиу
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
9
Буш
Сержиу
7
Коман
Флоринел
Волунтари
ФКСБ

Ход матча

29'
Майлат Себастьян
(Ion Gheorghe)
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Армаш Игорь 1 0.33
2. Mihai Capatana 1 (1) 0.33
3. Эрик III 0 0
ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 2 0.67
2. Ман Деннис 1 0.33
3. Вынэ Йонуц 1 0.33
4. Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.33
5. Олару Дариус 0 0

Карточки

Волунтари
# Игрок      
1. Влад Александру 1 0
2. Рымничану Виктор 1 0
3. Razvan Gradinaru 1 0
4. Ricardinho XI 1 0
5. Ion Gheorghe 1 0
6. Alexandru Stoica3 1 0
ФКСБ
# Игрок      
1. Мирон Джордже 1 0
2. Коман Флоринел 1 0
3. Кристя Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волунтари 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 ФКСБ 20% (1) 0 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: + = -
УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 ФКСБ
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж
Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Волунтари 1:2 ФКСБ

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
ФКСБ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Волунтари 1:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:3 Волунтари Первая лига Волунтари 2:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 2:1 Волунтари Первая лига
Волунтари 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:1 Волунтари Лига 1 ФКСБ 2:2 Волунтари Первая лига Волунтари 2:3 ФКСБ Первая лига Волунтари 3:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:1 Волунтари Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Волунтари 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Киндия Тырговиште 3 1 1 1 1 - 1 4
8. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
9. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сепси 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Вииторул Констанца 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Астра 2 0 0 2 0 - 5 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
ФКСБ
8.00
4.55
1.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волунтари 1:0 ФКСБ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.50 4.40 1.42
8.00 3.90 1.37
7.40 4.55 1.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.50 1.01 8.90 1.04 3.65 1.25 2.85 1.39 2.11 1.70 1.97 1.83 1.76 2.06 1.55 2.45 1.36 3.90 1.16 4.90 1.12 5.60 1.03 9.90
10.25 1.01 9.10 1.03 3.62 1.26 2.90 1.40 2.02 1.86 1.55 2.42 1.36 2.99 1.15 4.80 1.11 5.45 1.02 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.20 1.62 2.03 1.79 1.20 4.20 1.14 5.20
3.10 1.36 2.06 1.86 1.47 2.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.40 1.73 2.04 1.31 3.25
3.38 1.31 2.82 1.42 1.74 2.07 1.31 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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