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ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Германнштадт
0'
7' Желтая карточка
Виера Усман
58'
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
22
Дебелюх
Габриэл
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
13
Cristiano
Pereira2
70
Белу
Клаудиу
12
Виера
Усман
4
Ionut
Stoica
25
Raul
Oprut
52
Edson
Pires
5
Razvan
Dalbea
7
Petrisor
Petrescu
20
Andrei
Sintean
11
Жоалиссон
Сантос
9
Adrian
Balan
ЧФР Клуж
Германнштадт

Ход матча

7'
 
Виера Усман
46'
Паун-Александру Константин
Иту Кэтэлин
 
57'
Петрила Клаудиу
Костаке Йонуц
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костаке Йонуц 1 0.33
2. Петрила Клаудиу 1 0.33
3. Дяк Чиприан 0 0
4. Кипчу Александру 0 0
Германнштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фортиш Фабиу 1 0.33
2. Adrian Balan 1 0.33
3. Жоалиссон Сантос 1 0.33
4. Petrisor Petrescu 0 0
5. Andrei Sintean 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Майк Сестор 1 0
2. Боли Кевин 1 0
3. Бордеяну Михай 1 0
4. Иту Кэтэлин 1 0
5. Дебелюх Габриэл 1 0
Германнштадт
# Игрок      
1. Razvan Dalbea 1 0
2. Виера Усман 1 0
3. Фортиш Фабиу 1 0
4. Adrian Balan 1 0
5. Andrei Sintean 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Германнштадт 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Германнштадт Последние 20 матчей: + = -
Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт
Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 2:1 Волунтари Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Германнштадт 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Сепси 1:1 Германнштадт Волунтари 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:2 ФКСБ Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште Волунтари 2:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Астра Ботошани 2:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Германнштадт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт Первая лига ЧФР Клуж 1:1 Германнштадт Первая лига Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Волунтари 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 3 - 0 6
4. ФКСБ 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
6. ЧФР Клуж 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Киндия Тырговиште 3 1 1 1 1 - 1 4
8. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
9. Германнштадт 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
10. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сепси 3 0 2 1 2 - 3 2
14. Вииторул Констанца 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Астра 3 0 1 2 2 - 7 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Германнштадт
1.88
4.15
7.10
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 2.85 10.00
1.66 2.40 10.50
1.48 4.15 7.10
1.88 2.42 11.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.05 1.35 7.20 1.09 1.47 2.55 2.40 1.57 1.98 1.83 1.11 5.80 1.40 3.00 1.09 6.50 1.11 6.50 1.09 7.50 1.01 12.00
8.40 1.03 7.20 1.06 3.04 1.35 2.38 1.57 1.78 2.12 1.38 2.99 1.26 3.62 1.08 6.30 1.06 7.00
2.88 1.45 2.36 1.63 1.83 2.05 1.51 2.64 1.37 3.22 1.75 2.15 1.48 2.74 1.88 2.00 1.67 2.29 1.49 2.73 1.38 3.05 1.26 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.60 2.25 1.81 2.00 1.07 7.50 1.09 6.50
2.78 1.43 1.82 1.97 1.38 2.99
1.45 2.86 1.25 4.12 1.51 2.65 1.47 2.81 1.35 3.43
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.52 1.62 2.26 1.20 3.95
2.40 1.56 1.59 2.33 1.22 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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