ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Константин Рэдулеску
Германнштадт
7' Желтая карточкаВиера Усман
16
Сушич
Матео
92
Майк
Сестор
45
Камора
Мауру
94
Иту
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
70
Белу
Клаудиу
12
Виера
Усман
25
Raul
Oprut
52
Edson
Pires
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Войтуш ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
-
12 Виера УсманЗащитник
- Защитник
-
25 Raul OprutЗащитник
-
52 Edson PiresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Фортиш ФабиуНападающий
-
-
-
19 Lucian Buzan
-
Главный тренер: Ruben Albes
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костаке Йонуц
|1
|0.33
|2.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.33
|3.
|Дяк Чиприан
|0
|0
|4.
|Кипчу Александру
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фортиш Фабиу
|1
|0.33
|2.
|Adrian Balan
|1
|0.33
|3.
|Жоалиссон Сантос
|1
|0.33
|4.
|Petrisor Petrescu
|0
|0
|5.
|Andrei Sintean
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майк Сестор
|1
|0
|2.
|Боли Кевин
|1
|0
|3.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|4.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|5.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Razvan Dalbea
|1
|0
|2.
|Виера Усман
|1
|0
|3.
|Фортиш Фабиу
|1
|0
|4.
|Adrian Balan
|1
|0
|5.
|Andrei Sintean
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Германнштадт
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж
Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж
Германнштадт Последние 20 матчей: + = -Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт
Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 2:1 Волунтари Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Германнштадт 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Сепси 1:1 Германнштадт Волунтари 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:2 ФКСБ Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште Волунтари 2:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Астра Ботошани 2:1 Германнштадт Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Германнштадт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Волунтари
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|ЧФР Клуж
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|Германнштадт
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|10.
|УТА Арад
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Академика Клинчени
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сепси
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Астра
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.05
|1.35
|—
|—
|7.20
|1.09
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|2.40
|1.57
|1.98
|1.83
|1.11
|5.80
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.09
|6.50
|1.11
|6.50
|1.09
|7.50
|1.01
|12.00
|8.40
|1.03
|—
|—
|7.20
|1.06
|—
|—
|3.04
|1.35
|—
|—
|2.38
|1.57
|—
|—
|1.78
|2.12
|—
|—
|1.38
|2.99
|1.26
|3.62
|1.08
|6.30
|1.06
|7.00
|—
|—
|2.88
|1.45
|2.36
|1.63
|1.83
|2.05
|1.51
|2.64
|1.37
|3.22
|1.75
|2.15
|1.48
|2.74
|1.88
|2.00
|1.67
|2.29
|1.49
|2.73
|1.38
|3.05
|1.26
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—