Первый тайм

48' Плохо сыграл Florin Stefan - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Мойсе Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Астра

46' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Астра

45' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Аганович Аднан получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Астра

41' [team] имеет хороший шанс забить.

39' Хорошую попытку сделал Нувье Бриан . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

35' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

33' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Florin Stefan наказан за толчок Георге Валентин

27' Florin Stefan из команды Сепси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Г О О О О Л - Rachid Bouhenna забивает!

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Сепси

20' Как он промахнулся? Граовац Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' О, нет. Из многообещающей позиции Мойсе Ромарио из команды Астра наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

18' Астра имеет хороший шанс забить.

17' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Астра имеет хороший шанс забить.

13' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Астра вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Астра вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

1' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля