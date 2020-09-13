Астра
1:1
Перерыв
Стадион: Марин Анастасовичи
Сепси
1:0
15' ГолГеорге Валентин
1:1
24' ГолRachid Bouhenna
45' Желтая карточкаАганович Аднан
20
Бруну
Давид
90
Рэдуц
Михай
14
Vlad
Mitrea
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Рэдуц МихайНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
92 Robert Riza
-
-
77 Albert Stahl
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Vlad MitreaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
-
10 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
1:0
24'
1:1
45'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Георге Валентин
|1
|0.33
|2.
|Бруну Давид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rachid Bouhenna
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Радунович Ристо
|2
|0
|2.
|Дандя Александру
|2
|0
|3.
|Рэдуц Михай
|1
|0
|4.
|Raoul Baicu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аганович Аднан
|1
|0
|2.
|Митря Богдан
|1
|0
|3.
|Васвари Габриэл
|1
|0
|4.
|Istvan Fulop
|1
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|1
|0
Предыдущие игры
Астра Последние 20 матчей: + = -Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра
Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра
Сепси Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси
Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Астра: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|Волунтари
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|УТА Арад
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Академика Клинчени
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сепси
|1:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Астра
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.06
|6.10
|1.10
|7.00
|1.08
|—
|—
|2.11
|1.73
|1.79
|1.98
|5.50
|1.12
|—
|—
|1.30
|3.45
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.06
|7.70
|1.31
|3.25
|1.01
|15.00
|1.08
|7.00
|7.60
|1.05
|6.30
|1.08
|2.81
|1.40
|—
|—
|2.14
|1.69
|—
|—
|1.67
|2.31
|—
|—
|1.31
|3.38
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.06
|7.30
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|8.11
|1.10
|—
|—
|2.94
|1.43
|2.63
|1.52
|2.25
|1.69
|1.88
|2.00
|2.53
|1.56
|2.20
|1.72
|3.52
|1.32
|2.45
|1.59
|2.02
|1.86
|1.74
|2.16
|1.47
|2.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—