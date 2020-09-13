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  3. Румыния
Астра
1:1
Перерыв

Стадион:
Сепси
0'
1:0
15' Гол
Георге Валентин
1:1
24' Гол
Rachid Bouhenna
45' Желтая карточка
Аганович Аднан
1
Лазар
Давид
20
Бруну
Давид
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
22
Gabriel
Serban
21
Црепуля
Любян
27
Мойсе
Ромарио
11
Георге
Валентин
7
Алибек
Денис
90
Рэдуц
Михай
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
77
Аганович
Аднан
17
Фофана
Бубакар
II
30
Пурече
Флориан
90
Головфка
Кэтэлин
27
Nicolae
Carnat
14
Vlad
Mitrea
Астра
Сепси

Ход матча

9'
 
Нувье Бриан
Vlad Mitrea
15'
Георге Валентин
(Бруну Давид)
1:0
15'
Сэто Такаюки
Gabriel Serban
 
24'
1:1
Rachid Bouhenna
45'
 
Аганович Аднан

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Георге Валентин 1 0.33
2. Бруну Давид 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rachid Bouhenna 1 0.33

Карточки

Астра
# Игрок      
1. Радунович Ристо 2 0
2. Дандя Александру 2 0
3. Рэдуц Михай 1 0
4. Raoul Baicu 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Аганович Аднан 1 0
2. Митря Богдан 1 0
3. Васвари Габриэл 1 0
4. Istvan Fulop 1 0
5. Фофана Бубакар II 1 0

Предыдущие игры

Астра Последние 20 матчей: + = -
Университатя Крайова 2:0 Астра Астра 0:3 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра Ботошани 0:0 Астра
Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 3:2 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 Астра Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш Астра 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:1 Астра Астра 2:2 Сепси Германнштадт 2:2 Астра Астра 1:2 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 2:0 Астра Астра 3:1 Академика Клинчени ЧФР Клуж 2:0 Астра Астра 1:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 0:1 Астра Астра 1:0 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 1:3 Астра
Сепси Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси
Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Астра: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Астра 2:2 Сепси Первая лига Сепси 2:3 Астра Первая лига Астра 3:2 Сепси Лига 1 Сепси 0:1 Астра Лига 1
Сепси 1:0 Астра Первая лига Астра 1:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Сепси Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
2. Волунтари 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 3 - 0 6
4. ФКСБ 3 2 0 1 7 - 2 6
5. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
6. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Киндия Тырговиште 3 1 1 1 1 - 1 4
8. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
9. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сепси 1:1 3 0 2 1 1 - 2 2
14. Вииторул Констанца 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Астра 1:1 3 0 1 2 1 - 6 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астра
Ничья
Сепси
4.02
3.22
2.97
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Астра 1:1 Сепси онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.85 2.85 2.18
3.40 2.80 2.15
2.43 3.22 2.97
4.02 2.71 2.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.06 6.10 1.10 7.00 1.08 2.11 1.73 1.79 1.98 5.50 1.12 1.30 3.45 2.05 1.72 1.06 7.70 1.31 3.25 1.01 15.00 1.08 7.00
7.60 1.05 6.30 1.08 2.81 1.40 2.14 1.69 1.67 2.31 1.31 3.38 1.21 4.10 1.06 7.30 1.04 7.90
8.11 1.10 2.94 1.43 2.63 1.52 2.25 1.69 1.88 2.00 2.53 1.56 2.20 1.72 3.52 1.32 2.45 1.59 2.02 1.86 1.74 2.16 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
1.62 2.28 1.85 1.90 1.06 7.70 1.38 2.90
2.61 1.48 1.71 2.11 1.33 3.24
2.66 1.51 2.18 1.73 1.69 2.25 1.44 2.94 1.84 2.04 1.52 2.62 1.34 3.37 1.19 5.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40
3.32 1.32 2.21 1.65 1.53 2.47

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
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