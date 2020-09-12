Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ronaldo Deaconu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Роберто Ромео получил желтую карточку от судьи

44' Sorin Busu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

41' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бачо Ондржей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Ванцо Флориано не смог попасть в створ ударом издали

36' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Teodor Axinte взял и забрал мяч на выходе

33' Бачо Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' ШАНС! Роберто Ромео вышел один на один с голкипером...

28' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ванцо Флориано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Бутян Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Nikolaos Baxevanos выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бачо Ондржей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ronaldo Deaconu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Г О О О О Л - Sergiu Ciocan забивает!

8' ШАНС! Sergiu Ciocan вышел один на один с голкипером...

7' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' КСМ Политехника Яссы вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.