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КСМ Политехника Яссы
1:4
Конец матча

Стадион:
Газ-Метан Медиаш
0'
1:0
3' Гол
Dzenan Zajmovic
1:1
8' Гол
Sergiu Ciocan
1:2
30' Гол
Roberto Romeo
44' Желтая карточка
Roberto Romeo
49' Желтая карточка
Ванцо Флориано
59' Желтая карточка
Фрасинеску Козмин
1:3
66' Гол в свои ворота
Sorin Busu
72' Желтая карточка
Razvan Onea
1:4
82' Гол
Ronaldo Deaconu
90' Желтая карточка
Кассай Фернандер
90'+5
1
Teodor
Axinte
19
Razvan
Onea
23
Фрасинеску
Козмин
3
Nikolaos
Baxevanos
22
Sorin
Busu
11
Ванцо
Флориано
4
Михалаке
Мариус
8
Juan
Pablo
Passaglia
20
Платини
Суареш
9
Dzenan
Zajmovic
90
Калкан
Андреас
31
Бузбуки
Александру
21
Бутян
Михай
25
Ларие
Йонуц
5
Бачо
Ондржей
98
Mihai
Velisar
6
Дроппа
Лукаш
4
Попа
Рэзван
24
Roberto
Romeo
13
Ronaldo
Deaconu
7
Razvan
Trif
44
Sergiu
Ciocan
КСМ Политехника Яссы
Газ-Метан Медиаш

Ход матча

3'
Dzenan Zajmovic
(Ванцо Флориано)
1:0
8'
1:1
Sergiu Ciocan
30'
1:2
Roberto Romeo
44'
 
Roberto Romeo
46'
Бреевелд Никандро
Nikolaos Baxevanos
 
49'
Ванцо Флориано
 
57'
 
Шамед Нассер
Roberto Romeo
58'
 
Moussa Sanoh
Sergiu Ciocan
59'
Фрасинеску Козмин
 
66'
1:3
Sorin Busu
67'
Andrei Cristea1
Dzenan Zajmovic
 
70'
Попадюк Дору
Калкан Андреас
 
72'
Razvan Onea
 
72'
 
Luis Nitu
Mihai Velisar
74'
Atska Ntonalnto
Фрасинеску Козмин
 
82'
1:4
Ronaldo Deaconu
87'
 
Кассай Фернандер
Попа Рэзван
87'
 
Gabriel Moura
Razvan Trif
90'
 
Кассай Фернандер

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Pablo Passaglia 1 0.33
2. Dzenan Zajmovic 1 0.33
3. Ванцо Флориано 0 0
4. Ionut Francisc Cristea 0 0
Газ-Метан Медиаш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sergiu Ciocan 2 0.67
2. Ronaldo Deaconu 1 0.33
3. Думитру Николао 1 0.33
4. Roberto Romeo 1 0.33
5. Бачо Ондржей 1 0.33
6. Razvan Trif 0 0

Карточки

КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Manuel De Iriondo 2 1
2. Ванцо Флориано 2 0
3. Фрасинеску Козмин 1 0
4. Razvan Onea 1 0
Газ-Метан Медиаш
# Игрок      
1. Ларие Йонуц 1 0
2. Кассай Фернандер 1 0
3. Moussa Sanoh 1 0
4. Roberto Romeo 1 0
5. Памбу Ив Симон 1 0
6. Ronaldo Deaconu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КСМ Политехника Яссы 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Газ-Метан Медиаш 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: + = -
Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ
Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Газ-Метан Медиаш: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Первая лига Газ-Метан Медиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы Первая лига Газ-Метан Медиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Лига 1
КСМ Политехника Яссы 1:0 Газ-Метан Медиаш Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ 0:0 3 2 1 0 6 - 0 7
2. Ботошани 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Университатя Крайова 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Газ-Метан Медиаш 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Волунтари 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
6. ЧФР Клуж 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Киндия Тырговиште 3 1 1 1 1 - 1 4
8. КСМ Политехника Яссы 3 1 0 2 2 - 8 3
9. УТА Арад 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Германнштадт 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Динамо Бухарест 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Академика Клинчени 3 0 2 1 3 - 4 2
13. Сепси 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Вииторул Констанца 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Арджеш 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Астра 2 0 0 2 0 - 5 0
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.47 3.16 2.96
14.09 3.74 1.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5.5 5.5 5.75 5.75
7.10 1.06 5.80 1.10 2.66 1.44 2.02 1.78 1.61 2.43 1.27 3.68 1.18 4.50 1.04 8.10 1.03 8.70
7.93 1.10 2.90 1.44 2.54 1.56 2.15 1.76 1.81 2.09 1.62 2.40 1.46 2.88 3.66 1.30 2.50 1.57 2.27 1.68 1.85 2.03 1.41 3.01 1.28 3.88 1.49 2.72 1.46 2.82 1.33 3.47 1.18 5.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.52 1.51 1.65 2.21 1.31 3.38
2.61 1.54 2.14 1.78 1.65 2.34 1.42 3.02 1.67 2.29 1.40 3.07 1.19 4.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
3.14 1.35 2.10 1.72 1.50 2.55
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