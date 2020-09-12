КСМ Политехника Яссы
1:4
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Газ-Метан Медиаш
1:0
3' ГолDzenan Zajmovic
1:1
8' ГолSergiu Ciocan
1:2
30' ГолRoberto Romeo
44' Желтая карточкаRoberto Romeo
49' Желтая карточкаВанцо Флориано
59' Желтая карточкаФрасинеску Козмин
1:3
66' Гол в свои воротаSorin Busu
72' Желтая карточкаRazvan Onea
1:4
82' ГолRonaldo Deaconu
90' Желтая карточкаКассай Фернандер
19
Razvan
Onea
22
Sorin
Busu
21
Бутян
Михай
25
Ларие
Йонуц
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
95 Ianos Brinza
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бутян МихайЗащитник
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Moussa SanohПолузащитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
-
10 Шамед НассерНападающий
-
-
11 Paul Costea
-
Главный тренер: Dusan Uhrin
Ход матча
3'
8'
1:1
30'
1:2
44'
49'
66'
1:3
72'
82'
1:4
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0.33
|2.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.33
|3.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|4.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sergiu Ciocan
|2
|0.67
|2.
|Ronaldo Deaconu
|1
|0.33
|3.
|Думитру Николао
|1
|0.33
|4.
|Roberto Romeo
|1
|0.33
|5.
|Бачо Ондржей
|1
|0.33
|6.
|Razvan Trif
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|2
|1
|2.
|Ванцо Флориано
|2
|0
|3.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|4.
|Razvan Onea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларие Йонуц
|1
|0
|2.
|Кассай Фернандер
|1
|0
|3.
|Moussa Sanoh
|1
|0
|4.
|Roberto Romeo
|1
|0
|5.
|Памбу Ив Симон
|1
|0
|6.
|Ronaldo Deaconu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Газ-Метан Медиаш
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы
Газ-Метан Медиаш Последние 20 матчей: + = -Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ
Газ-Метан Медиаш 0:4 Астра ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш Астра 0:0 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 2:3 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Газ-Метан Медиаш: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|2.
|Ботошани
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Газ-Метан Медиаш
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Волунтари
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Киндия Тырговиште
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|КСМ Политехника Яссы
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
|9.
|УТА Арад
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Германнштадт
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Динамо Бухарест
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Академика Клинчени
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|Сепси
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Вииторул Констанца
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Арджеш
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Астра
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|7.10
|1.06
|5.80
|1.10
|2.66
|1.44
|—
|—
|2.02
|1.78
|—
|—
|1.61
|2.43
|—
|—
|1.27
|3.68
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.04
|8.10
|—
|—
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.93
|1.10
|—
|—
|2.90
|1.44
|2.54
|1.56
|2.15
|1.76
|1.81
|2.09
|1.62
|2.40
|1.46
|2.88
|3.66
|1.30
|2.50
|1.57
|2.27
|1.68
|1.85
|2.03
|1.41
|3.01
|1.28
|3.88
|1.49
|2.72
|1.46
|2.82
|1.33
|3.47
|1.18
|5.15