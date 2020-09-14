Ракув
2:0
Второй тайм: 49'
Стадион: ГКС
Заглембе Любин
1:0
1' ГолГутковский Владислав
6' Желтая карточкаПореба Лукаш
35' Желтая карточкаБалич Саша
43' Желтая карточкаКун Патрик
2:0
48' ГолТиянич Давид
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
1'
6'
35'
43'
48'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|3
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|0.33
|3.
|Кун Патрик
|1
|0.33
|4.
|Тиянич Давид
|1
|0.33
|5.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|6.
|Шварц Петр
|0
|0
|7.
|Тудор Фран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.33
|2.
|Гулдан Любомир
|1
|0.33
|3.
|Балич Саша
|1
|0.33
|4.
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|1
|1
|2.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|3.
|Кун Патрик
|1
|0
|4.
|Сапала Игор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Балич Саша
|1
|0
|2.
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|3.
|Сирк Рок
|1
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|5.
|Йончи Доминик
|1
|0
|6.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|25% (1)
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия
Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заглембе Любин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Ракув
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заглембе Любин
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Висла Краков
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.04
|4.30
|1.18
|3.35
|1.30
|1.82
|1.92
|1.95
|1.85
|1.72
|2.12
|1.23
|3.90
|1.22
|4.00
|1.05
|8.50
|1.06
|8.10
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|11.50
|1.01
|10.50
|1.02
|3.78
|1.25
|3.32
|1.33
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.17
|1.44
|2.70
|1.20
|4.20
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|7.60
|1.06
|7.60
|1.06
|3.64
|1.25
|2.90
|1.37
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.58
|2.26
|1.38
|2.85
|1.18
|4.39
|1.14
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—