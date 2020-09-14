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  3. Польша
Ракув
2:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
1' Гол
Гутковский Владислав
6' Желтая карточка
Пореба Лукаш
35' Желтая карточка
Балич Саша
43' Желтая карточка
Кун Патрик
2:0
48' Гол
Тиянич Давид
49'
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
21
Гутковский
Владислав
77
Цебуля
Марчин
30
Хладун
Доминик
26
Ходына
Кацпер
27
Йончи
Доминик
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
8
Пореба
Лукаш
39
Бохар
Дамьян
7
Живец
Саша
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
Ракув
3-4-3
Заглембе Любин
4-2-3-1

Ход матча

1'
Гутковский Владислав
(Тудор Фран)
1:0
6'
 
Пореба Лукаш
35'
 
Балич Саша
43'
Кун Патрик
 
48'
Тиянич Давид
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 3 1
2. Цебуля Марчин 1 0.33
3. Кун Патрик 1 0.33
4. Тиянич Давид 1 0.33
5. Бартл Даниэл 0 0
6. Шварц Петр 0 0
7. Тудор Фран 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 1 0.33
2. Гулдан Любомир 1 0.33
3. Балич Саша 1 0.33
4. Ходына Кацпер 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 1 1
2. Гутковский Владислав 2 0
3. Кун Патрик 1 0
4. Сапала Игор 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Балич Саша 1 0
2. Вуйцицки Якуб 1 0
3. Сирк Рок 1 0
4. Зубровски Якуб 1 0
5. Йончи Доминик 1 0
6. Пореба Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)
 Заглембе Любин 0 0 0 0 0 100% (3)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия
Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заглембе Любин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув 1:2 Заглембе Любин Экстракласса Ракув 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:2 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Шлёнск 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Ракув 1:0 3 2 0 1 5 - 3 6
4. Легия 3 2 0 1 4 - 3 6
5. Заглембе Любин 0:1 3 2 0 1 3 - 2 6
6. Ягеллония 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Краковия 3 1 2 0 5 - 4 5
8. Погонь Щецин 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Лехия Гданьск 3 1 0 2 2 - 6 3
10. Висла Плоцк 3 0 2 1 3 - 4 2
11. Лех 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Висла Краков 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Подбескидзе 3 0 2 1 6 - 8 2
14. Сталь Мелец 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Варта Познань 3 0 1 2 0 - 2 1
16. Пяст 3 0 1 2 0 - 3 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Тиянич Давид бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Кун Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Балич Саша получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Пореба Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Гутковский Владислав бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Заглембе Любин
2.09
5.40
9.50
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.40 9.50
1.22 5.25 14.00
1.97 3.76 3.62
2.09 3.55 3.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.04 4.30 1.18 3.35 1.30 1.82 1.92 1.95 1.85 1.72 2.12 1.23 3.90 1.22 4.00 1.05 8.50 1.06 8.10 1.02 11.00 1.01 12.60
11.50 1.01 10.50 1.02 3.78 1.25 3.32 1.33 2.19 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.03 8.30
7.60 1.06 7.60 1.06 3.64 1.25 2.90 1.37 1.99 1.75 1.58 2.26 1.38 2.85 1.18 4.39 1.14 5.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.20 1.68 1.40 2.80 1.17 4.60 1.03 10.00 1.03 10.00
3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.56
2.99 1.35 2.03 1.72 1.47 2.53 1.16 4.70 1.11 5.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
1.68 2.08
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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