Ракув
2:1
Конец матча
Стадион: ГКС
Заглембе Любин
1:0
1' ГолГутковский Владислав
6' Желтая карточкаПореба Лукаш
35' Желтая карточкаБалич Саша
43' Желтая карточкаКун Патрик
2:0
48' ГолТиянич Давид
54' Желтая карточкаЦебуля Марчин
2:1
66' ГолСирк Рок
68' Желтая карточкаСирк Рок
80' Желтая карточкаТудор Фран
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
23
Кун
Патрик
43
Тиянич
Давид
39
Бохар
Дамьян
17
Шиш
Патрик
11
Мраз
Самуэл
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
1'
6'
35'
43'
48'
2:0
54'
62'
66'
2:1
68'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|3
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|1
|0.33
|3.
|Кун Патрик
|1
|0.33
|4.
|Тиянич Давид
|1
|0.33
|5.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|6.
|Шварц Петр
|0
|0
|7.
|Тудор Фран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|1
|0.33
|2.
|Гулдан Любомир
|1
|0.33
|3.
|Балич Саша
|1
|0.33
|4.
|Сирк Рок
|1
|0.33
|5.
|Живец Саша
|0
|0
|6.
|Ходына Кацпер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|1
|1
|2.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|3.
|Кун Патрик
|1
|0
|4.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|5.
|Тудор Фран
|1
|0
|6.
|Сапала Игор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сирк Рок
|2
|0
|2.
|Балич Саша
|1
|0
|3.
|Вуйцицки Якуб
|1
|0
|4.
|Зубровски Якуб
|1
|0
|5.
|Йончи Доминик
|1
|0
|6.
|Пореба Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|16.67% (1)
|0
|0
|66.67% (4)
|0
|16.67% (1)
|Заглембе Любин
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
|75% (3)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 2:2 Видзев Лодзь Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия
Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин
Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Ракув 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Арка Гдыня 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:0 ЛКС Лодзь Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Заглембе Любин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Шлёнск
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Ракув
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|Легия
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заглембе Любин
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Ягеллония
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Краковия
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Погонь Щецин
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Висла Плоцк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|Лех
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Висла Краков
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Подбескидзе
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
|14.
|Сталь Мелец
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Варта Познань
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Пяст
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.04
|4.30
|1.18
|3.35
|1.30
|2.90
|1.38
|1.95
|1.85
|1.72
|2.12
|1.68
|2.11
|1.22
|4.00
|1.09
|6.50
|1.06
|8.10
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|11.50
|1.01
|10.50
|1.02
|3.78
|1.25
|3.32
|1.33
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.17
|1.44
|2.70
|1.20
|4.20
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|7.60
|1.06
|7.60
|1.06
|3.64
|1.25
|2.90
|1.37
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.58
|2.26
|1.38
|2.85
|1.18
|4.39
|1.14
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—