Орхус
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Ceres Park
Вайле
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
15
Греве
Мадс
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
-
11 Линкс ГифтНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Дикс КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Греве МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Скооп ЯкобПолузащитник
-
50 Allan SousaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Lucas JensenПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Вахид Фагир
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Орхус Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус
Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус
Вайле Последние 20 матчей: + = -Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг
Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре Колдинг 0:1 Вайле Вайле 1:2 Скиве Фредерисия 1:2 Вайле Вайле 1:1 Нествед Вайле 1:2 Силькеборг
Последние игры между собой
Орхус: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Сённерйюск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Оденсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Ольборг
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Вайле
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|Нордшелланн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|Митьюлланд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Хорсенс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.60
|1.04
|3.90
|1.23
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.07
|1.76
|1.85
|1.96
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.18
|4.40
|1.14
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|12.25
|1.04
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.05
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.18
|5.00
|1.15
|5.75
|1.05
|10.75
|—
|—
|9.29
|1.05
|7.97
|1.07
|3.67
|1.27
|2.89
|1.40
|—
|—
|1.98
|1.80
|—
|—
|1.57
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.98
|1.18
|4.70
|1.14
|5.47
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.28
|3.05
|1.41
|2.47
|1.59
|2.10
|1.79
|1.87
|2.03
|1.62
|2.41
|1.49
|2.77
|1.37
|3.23
|—
|—
|1.13
|6.67
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.47
|2.55
|1.16
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.16
|5.20
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.39
|—
|—
|1.96
|1.82
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.14
|5.47
|1.10
|6.63
|1.02
|14.27
|1.01
|14.96
|3.20
|1.39
|2.64
|1.52
|2.09
|1.82
|1.67
|2.31
|1.48
|2.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—