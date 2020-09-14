  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Орхус
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Вайле
0' 2'
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
11
Линкс
Гифт
9
Мортенсен
Патрик
17
Торстейнссон
Йон
21
Гротхёйзен
Инди
14
Thomas
Gundelund
15
Греве
Мадс
4
Ояла
Юхани
3
Давидсен
Вильормур
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
10
Diego
Montiel
II
7
Гринь
Сергей
8
Двамена
Рафаэль
Орхус
4-3-3
Вайле
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус
Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус
Вайле Последние 20 матчей: + = -
Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг
Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре Колдинг 0:1 Вайле Вайле 1:2 Скиве Фредерисия 1:2 Вайле Вайле 1:1 Нествед Вайле 1:2 Силькеборг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Вайле 2:4 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Вайле Суперлига Дании Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании
Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Оденсе 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Брондбю 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Вайле 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Копенгаген 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Нордшелланн 1 0 0 1 2 - 3 0
11. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 1'
    Орхус контролирует мяч.
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Вайле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Вайле
1.74
3.98
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Орхус 0:0 Вайле онлайн

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Фонбет (список матчей)

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.67 3.70 5.40
1.70 3.85 4.80
1.72 3.98 4.65
1.74 3.87 4.59
1.71 3.85 5.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.60 1.04 3.90 1.23 3.05 1.35 2.07 1.76 1.85 1.96 1.63 2.28 1.40 2.80 1.18 4.40 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60
12.25 1.04 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.05 1.84 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.00 1.15 5.75 1.05 10.75
9.29 1.05 7.97 1.07 3.67 1.27 2.89 1.40 1.98 1.80 1.57 2.36 1.38 2.98 1.18 4.70 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16
3.91 1.28 3.05 1.41 2.47 1.59 2.10 1.79 1.87 2.03 1.62 2.41 1.49 2.77 1.37 3.23 1.13 6.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.12 1.72 1.47 2.55 1.16 4.90
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50
2.94 1.39 1.96 1.82 1.44 2.74 1.14 5.47 1.10 6.63 1.02 14.27 1.01 14.96
3.20 1.39 2.64 1.52 2.09 1.82 1.67 2.31 1.48 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.30 3.52 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.04
1.81 1.97
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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