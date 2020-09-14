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Орхус
4:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 7547
Вайле
0'
1:0
9' Гол
Мортенсен Патрик
2:0
17' Гол
Тингагер Фредерик
28' Желтая карточка
Скооп Якоб
3:0
58' Гол
Торстейнссон Йон
3:1
71' Гол
Двамена Рафаэль
82' Желтая карточка
Lundrim Hetemi
3:2
85' Гол
Ояла Юхани
90' Желтая карточка
Мунксгор Александер
4:2
90' Гол
Видт Беньямин
90'+5
1
Эскелинен
Виллиам
13
Мунксгор
Александер
37
Хауснер
Себастиан
5
Тингагер
Фредерик
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
11
Линкс
Гифт
21
Гротхёйзен
Инди
14
Thomas
Gundelund
15
Греве
Мадс
4
Ояла
Юхани
3
Давидсен
Вильормур
6
Эзатолахи
Саид
20
Скооп
Якоб
50
Allan
Sousa
10
Diego
Montiel
II
7
Гринь
Сергей
8
Двамена
Рафаэль
Орхус
4-3-3
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

9'
Мортенсен Патрик
(Линкс Гифт)
1:0
17'
Тингагер Фредерик
(Мунксгор Александер)
2:0
28'
 
Скооп Якоб
46'
 
Вахид Фагир
Гринь Сергей
58'
Торстейнссон Йон
3:0
59'
 
Lucas Jensen
Diego Montiel II
63'
 
Malte Amundsen
Давидсен Вильормур
65'
Евтович Милан
Линкс Гифт
 
65'
Дикс Кевин
Нильсен Каспер
 
69'
 
Финнбогасон Къяртан
Thomas Gundelund
69'
 
Lundrim Hetemi
Allan Sousa
71'
3:1
Двамена Рафаэль
(Скооп Якоб)
82'
 
Lundrim Hetemi
83'
Тенгстедт Сёрен
Торстейнссон Йон
 
83'
Видт Беньямин
Блуме Брор
 
85'
3:2
Ояла Юхани
(Скооп Якоб)
86'
Бакман Никлас
Дикс Кевин
 
90'
Мунксгор Александер
 
90'
Видт Беньямин
(Евтович Милан)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 1 1
2. Тингагер Фредерик 1 1
3. Видт Беньямин 1 1
4. Торстейнссон Йон 1 1
5. Евтович Милан 0 0
6. Мунксгор Александер 0 0
7. Линкс Гифт 0 0
Вайле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ояла Юхани 1 1
2. Двамена Рафаэль 1 1
3. Скооп Якоб 0 0

Карточки

Орхус
# Игрок      
1. Мунксгор Александер 1 0
Вайле
# Игрок      
1. Скооп Якоб 1 0
2. Lundrim Hetemi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орхус 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
 Вайле 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Орхус Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус
Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус Орхус 1:0 Оденсе Орхус 1:1 Раннерс Силькеборг 2:1 Орхус
Вайле Последние 20 матчей: + = -
Вайле 1:0 Раннерс Вайле 3:1 Нордшелланн Вайле 4:0 Сюдвест Вайле 3:4 Виборг
Вайле 0:1 Хобро Вайле 3:2 Орхус Фремад Фремад Амагер 4:1 Вайле Вайле 1:1 Виборг Вайле 1:0 Нюкёбинг Веннсюссель 0:2 Вайле Вайле 4:1 Роскилле Кёге 2:1 Вайле Вайле 2:0 Фредерисия Нествед 1:1 Вайле Вайле 5:3 Видовре Колдинг 0:1 Вайле Вайле 1:2 Скиве Фредерисия 1:2 Вайле Вайле 1:1 Нествед Вайле 1:2 Силькеборг

Последние игры между собой

Орхус: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 2
Вайле: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 5
Вайле 2:4 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Вайле Суперлига Дании Орхус 2:1 Вайле Суперлига Дании Вайле 1:1 Орхус Суперлига Дании
Вайле 1:1 Орхус Товарищеские матчи Вайле 1:3 Орхус Первый дивизион Орхус 4:0 Вайле Первый дивизион Орхус 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Кубок Орхус 1:1 Вайле Первый дивизион Вайле 0:0 Орхус Первый дивизион Вайле 2:1 Орхус САС Лигаен Орхус 1:1 Вайле САС Лигаен Орхус 2:1 Вайле САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Орхус 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Сённерйюск 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Оденсе 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Брондбю 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Люнгбю 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ольборг 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Копенгаген 1 0 0 1 2 - 3 0
9. Нордшелланн 1 0 0 1 2 - 3 0
10. Вайле 1 0 0 1 2 - 4 0
11. Митьюлланд 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Хорсенс 1 0 0 1 0 - 3 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 17.00 53.00
1.72 3.98 4.65
1.74 3.87 4.59
1.71 3.85 5.31

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 9.60 1.04 10.00 1.03 3.05 1.35 3.55 1.27 1.85 1.96 1.63 2.28 1.58 2.30 1.18 4.40 1.95 1.80 1.04 9.00 1.15 5.00 1.04 9.00
12.25 1.04 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.05 1.84 1.59 2.39 1.40 3.00 1.18 5.00 1.15 5.75 1.05 10.75
9.29 1.05 7.97 1.07 3.67 1.27 2.89 1.40 1.98 1.80 1.57 2.36 1.38 2.98 1.18 4.70 1.14 5.47 1.05 9.29 1.04 10.16
3.91 1.28 3.05 1.41 2.47 1.59 5.18 1.18 1.87 2.03 3.61 1.31 2.40 1.61 2.99 1.42 2.47 1.58 1.94 1.94 1.58 2.47 1.70 2.23 1.43 2.95 1.16 5.59 1.14 6.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.12 1.72 2.31 1.57 1.16 4.90 1.52 2.42 1.05 8.50
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50
2.94 1.39 1.96 1.82 1.44 2.74 1.14 5.47 1.10 6.63 1.02 14.27 1.01 14.96
3.20 1.39 2.64 1.52 2.09 1.82 1.67 2.31 1.48 2.80 1.36 3.27 1.20 4.86 1.42 2.98 1.28 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.30 3.52 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
1.81 1.97
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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