Второй тайм

95' Орхус заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

93' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Игрок команды Вайле совершает фол

92' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Г О О О О Л - Видт Беньямин изменил счет на табло!

91' Серен Тенгстедт из команды Орхус делает пас партнеру.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

90' Скооп Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Мунксгор Александер получил желтую карточку от судьи

89' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Сегодняшная посещаемость составляет 7547 болельщиков

88' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Гротхёйзен Инди взял и забрал мяч на выходе

87' Мунксгор Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Игрок команды Вайле совершает фол

87' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

84' Ох, нехорошо это выглядит. Дикс Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Дикс Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Удар от ворот произведет Вайле

83' Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Серен Тенгстедт

83' Мунксгор Александер не смог попасть в створ ударом издали

82' Лундрим Хетеми получил желтую карточку от судьи

82' Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

78' Эзатолахи Саид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Лундрим Хетеми бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

74' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Г О О О О Л - Двамена Рафаэль изменил счет на табло!

71' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Вайле

70' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

70' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Отличные скиллы показывает Торстейнссон Йон , обводя своих соперников

68' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Удар от ворот произведет Орхус

67' Аллан Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Ох, нехорошо это выглядит. Эзатолахи Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

58' Г О О О О Л - Торстейнссон Йон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

58' ШАНС! Это должен был быть гол. Хауснер Себастиан упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

58' Ояла Юхани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

57' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хауснер Себастиан из команды Орхус

56' Удар от ворот произведет Вайле

56' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Эскелинен Виллиам взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Орхус

53' Диего Монтиель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Гротхёйзен Инди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Томас Гунделлунд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Эзатолахи Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля