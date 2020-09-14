Беерсхот-Вильрейк
1:1
Перерыв
Стадион: Olympisch Stadion
Генк
1:0
12' ГолХольцхаузер Рафаэль
1:1
19' ПенальтиОнуачу Пол
18
Сануси
Райан
33
Лукуми
Джон
31
Меле
Йоаким
23
Daniel
Munoz
38
Куасси
Эбуэ
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Loris BrognoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
-
23 Daniel MunozПолузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Адевойе ШоунЗащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
16 Элиас СиерраПолузащитник
-
11 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Люка ОйнНападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
12'
19'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|4
|0.8
|2.
|Marius Noubissi
|2
|0.4
|3.
|Tarik Tissoudali
|1
|0.2
|4.
|Tom Pietermaat
|0
|0
|5.
|Jan van den Bergh
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|2 (1)
|0.4
|2.
|Ито Дзюнъя
|1
|0.2
|3.
|Бонгонда Тео
|1 (1)
|0.2
|4.
|Дессерс Сириль
|1 (1)
|0.2
|5.
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|2
|0
|2.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|3.
|Tom Pietermaat
|1
|0
|4.
|Причиненко Денис
|1
|0
|5.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|6.
|Вороговский Ян
|1
|0
|7.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уронен Йере
|1
|0
|2.
|Онуачу Пол
|1
|0
|3.
|Воутерс Дрис
|1
|0
|4.
|Куасси Эбуэ
|1
|0
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0
|6.
|Gerardo Arteaga
|1
|0
|7.
|Лукуми Джон
|1
|0
|8.
|Daniel Munoz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Генк
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: + = -Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 Вестерло Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 1:1 Рузеларе Ломмель 1:0 Беерсхот-Вильрейк Вестерло 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:1 Виртон Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Беерсхот-Вильрейк
Генк Последние 20 матчей: + = -Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|5
|5
|0
|0
|9 - 1
|15
|2.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Кортрейк
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|АХ Лёвен
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Ройал Антверпен
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Генк
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Остенде
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Гент
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|17.
|Васланд-Беверен
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|11.50
|1.02
|3.90
|1.18
|3.65
|1.25
|—
|—
|5.10
|1.14
|2.07
|1.81
|1.81
|2.07
|—
|—
|2.01
|1.75
|—
|—
|1.25
|3.70
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.07
|7.30
|1.08
|7.00
|1.05
|8.50
|11.50
|1.01
|10.75
|1.02
|4.60
|1.18
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.53
|2.44
|—
|—
|1.27
|3.48
|—
|—
|1.18
|4.15
|1.06
|6.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.06
|1.19
|—
|—
|2.84
|1.47
|5.14
|1.18
|2.12
|1.77
|3.69
|1.30
|2.49
|1.57
|2.03
|1.85
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.63
|2.35
|1.29
|3.72
|—
|—
|1.16
|5.66
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.33
|1.64
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.20
|4.50
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.22
|4.25
|—
|—
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|3.39
|1.35
|2.98
|1.43
|2.35
|1.65
|1.81
|2.10
|2.45
|1.59
|2.01
|1.87
|1.55
|2.53
|1.37
|3.25
|1.42
|2.99
|1.23
|4.32
|—
|—