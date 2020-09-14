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Беерсхот-Вильрейк
5:2
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
1:0
12' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
1:1
19' Пенальти
Онуачу Пол
2:1
49' Гол
Pierre Bourdin
58' Желтая карточка
Куэста Карлос
59' Вторая желтая карточка
Куэста Карлос
3:1
63' Пенальти
Хольцхаузер Рафаэль
68' Красная карточка
Бонгонда Тео
74' Желтая карточка
Лукуми Джон
3:2
76' Пенальти
Дессерс Сириль
4:2
85' Гол
Вороговский Ян
5:2
90' Гол
Marius Noubissi
90'+6
31
Mike
Van
Hamel
5
Joren
Dom
2
Jan
van
den
Bergh
4
Франс
Фредерик
27
Mohamed
Reda
Halaimia
18
Сануси
Райан
16
Tom
Pietermaat
15
Pierre
Bourdin
8
Хольцхаузер
Рафаэль
9
Marius
Noubissi
34
Tarik
Tissoudali
1
Вукович
Дэнни
5
Gerardo
Arteaga
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
31
Меле
Йоаким
23
Daniel
Munoz
38
Куасси
Эбуэ
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2
Генк
4-2-3-1

Ход матча

12'
Хольцхаузер Рафаэль
(Jan van den Bergh)
1:0
19'
1:1
Онуачу Пол
49'
Pierre Bourdin
(Хольцхаузер Рафаэль)
2:1
58'
 
Куэста Карлос
59'
 
Куэста Карлос
63'
Хольцхаузер Рафаэль
3:1
65'
 
Дессерс Сириль
Онуачу Пол
65'
 
Люка Ойн
Торстведт Кристиан
67'
Musashi Suzuki
Tarik Tissoudali
 
68'
 
Бонгонда Тео
74'
 
Лукуми Джон
76'
3:2
Дессерс Сириль
78'
Вороговский Ян
Jan van den Bergh
 
81'
 
Элиас Сиерра
Куасси Эбуэ
83'
Ван ден Бёйс Дарио
Сануси Райан
 
85'
Вороговский Ян
(Marius Noubissi)
4:2
90'
Marius Noubissi
(Musashi Suzuki)
5:2

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 5 (1) 1
2. Marius Noubissi 3 0.6
3. Pierre Bourdin 1 0.2
4. Tarik Tissoudali 1 0.2
5. Вороговский Ян 1 0.2
6. Tom Pietermaat 0 0
7. Musashi Suzuki 0 0
8. Jan van den Bergh 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 2 (1) 0.4
2. Дессерс Сириль 2 (2) 0.4
3. Ито Дзюнъя 1 0.2
4. Бонгонда Тео 1 (1) 0.2
5. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 2 0
2. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
3. Tom Pietermaat 1 0
4. Причиненко Денис 1 0
5. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
6. Вороговский Ян 1 0
7. Элеке Блессинг 1 0
Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 1 1
2. Лукуми Джон 2 0
3. Бонгонда Тео 0 1
4. Уронен Йере 1 0
5. Онуачу Пол 1 0
6. Воутерс Дрис 1 0
7. Куасси Эбуэ 1 0
8. Меле Йоаким 1 0
9. Gerardo Arteaga 1 0
10. Daniel Munoz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)
 Генк 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: + = -
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк
АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 Вестерло Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 1:1 Рузеларе Ломмель 1:0 Беерсхот-Вильрейк Вестерло 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:1 Виртон Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Беерсхот-Вильрейк
Генк Последние 20 матчей: + = -
Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен
Генк 3:2 Моленбеек Генк 3:2 РВДМ Зульте-Варегем 1:2 Генк Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс АЗ Алкмаар 0:1 Генк Генк 4:1 Эксельсиор Генк 3:1 Унион Сент-Жиллуаз Генк 3:1 Ст. Гиллоис Остенде 2:4 Генк Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 5 5 0 0 9 - 1 15
2. Беерсхот-Вильрейк 5 4 0 1 11 - 7 12
3. Стандард 5 3 1 1 6 - 2 10
4. Кортрейк 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Брюгге 5 3 0 2 10 - 4 9
6. Андерлехт 5 2 3 0 10 - 6 9
7. АХ Лёвен 5 2 2 1 7 - 6 8
8. Ройал Антверпен 5 2 1 2 6 - 7 7
9. Зульте-Варегем 5 2 0 3 7 - 8 6
10. Серкль Брюгге 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
12. Остенде 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Сент-Трюйден 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Генк 5 1 2 2 6 - 9 5
15. Мехелен 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Гент 5 1 0 4 4 - 7 3
17. Васланд-Беверен 5 1 0 4 7 - 14 3
18. Мускрон-Перювельз 5 0 2 3 2 - 7 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол из команды Генк забивает с точки!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Хольцхаузер Рафаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 7.90 49.00
1.66 3.30 5.80
3.18 3.62 2.22
1.61 3.61 7.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 11.50 1.02 3.90 1.18 3.65 1.25 5.10 1.14 2.07 1.81 1.81 2.07 4.30 1.18 1.25 3.70 2.35 1.55 1.07 7.30 1.25 3.75 1.03 10.00
11.50 1.01 10.75 1.02 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.97 1.53 2.44 1.27 3.48 1.18 4.15 1.06 6.85
5.06 1.19 2.84 1.47 5.14 1.18 2.12 1.77 3.69 1.30 2.49 1.57 3.83 1.28 3.20 1.37 2.55 1.55 1.93 1.96 1.64 2.34 1.44 2.89 2.45 1.57 2.03 1.83 1.59 2.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.80 1.40 2.33 1.64 1.37 2.95 1.20 4.50 1.57 2.31 1.05 8.50
3.38 1.32 2.31 1.61 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
3.39 1.35 2.98 1.43 2.35 1.65 1.81 2.10 2.45 1.59 2.01 1.87 1.55 2.53 1.37 3.25 1.42 2.99 1.23 4.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.28 1.93 1.80 1.44 2.65 1.28 3.45
4.90 1.18 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.44
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
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