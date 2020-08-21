Олимпик Донецк
1:2
Первый тайм: 26'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Динамо Киев
0:1
8' ГолБуяльский Виталий
0:2
15' Гол в свои воротаЗавийский Тарас
1:2
23' ГолПолитыло Сергей
13
Зотько
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
8'
15'
0:2
23'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|2.
|Караваев Александр
|0
|0
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря
Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 4:1 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 0:0 Динамо Киев Кубок Олимпик Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0