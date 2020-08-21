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Олимпик Донецк
1:2
Первый тайм: 26'

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
8' Гол
Буяльский Виталий
0:2
15' Гол в свои ворота
Завийский Тарас
1:2
23' Гол
Политыло Сергей
26'
1
Кичак
Артём
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
89
Политыло
Сергей
42
Пасич
Евгений
14
Романовский
Даниэль
9
Завийский
Тарас
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
20
Чогадзе
Темур
8
Захеди
Шахаб
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
94
Кедзёра
Томаш
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
29
Буяльский
Виталий
11
Цитаишвили
Георгий
10
Шапаренко
Николай
14
Карлос
де
Пена
89
Супряга
Владислав
Олимпик Донецк
Динамо Киев

Ход матча

8'
0:1
Буяльский Виталий
(Караваев Александр)
15'
0:2
Завийский Тарас
23'
Политыло Сергей
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 1 1
2. Караваев Александр 0 0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря
Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 4:1 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 0:0 Динамо Киев Кубок Олимпик Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
  • До матча
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45.00 21.00 1.02

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Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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