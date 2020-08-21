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Олимпик Донецк
1:4
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
0:1
8' Гол
Буяльский Виталий
0:2
16' Гол в свои ворота
Завийский Тарас
1:2
23' Гол
Политыло Сергей
1:3
56' Гол
Супряга Владислав
57' Желтая карточка
Кичак Артём
65' Желтая карточка
Карлос де Пена
1:4
87' Гол
Цыганков Виктор
90'+4
1
Кичак
Артём
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
89
Политыло
Сергей
42
Пасич
Евгений
14
Романовский
Даниэль
9
Завийский
Тарас
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
20
Чогадзе
Темур
8
Захеди
Шахаб
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
94
Кедзёра
Томаш
34
Сирота
Александр
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
29
Буяльский
Виталий
11
Цитаишвили
Георгий
10
Шапаренко
Николай
14
Карлос
де
Пена
89
Супряга
Владислав
Олимпик Донецк
Динамо Киев

Ход матча

8'
0:1
Буяльский Виталий
(Караваев Александр)
16'
0:2
Завийский Тарас
23'
Политыло Сергей
(Чогадзе Темур)
1:2
46'
 
Родригес Жерсон
Цитаишвили Георгий
56'
1:3
Супряга Владислав
(Буяльский Виталий)
57'
Кичак Артём
 
65'
 
Карлос де Пена
66'
 
Леднёв Богдан
Буяльский Виталий
66'
Баланюк Денис
Захеди Шахаб
 
66'
Лукьянчук Павел
Чогадзе Темур
 
74'
Кравчук Андрей
Романовский Даниэль
 
75'
 
Цыганков Виктор
Карлос де Пена
81'
Кириленко Кирилл
Пасич Евгений
 
81'
Неплях Евгений
Снурницын Игорь
 
84'
 
Андриевский Александр
Шапаренко Николай
84'
 
Дуэлунд Миккель
Супряга Владислав
87'
1:4
Цыганков Виктор
(Родригес Жерсон)

Бомбардиры внутри турнира

Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политыло Сергей 1 1
2. Чогадзе Темур 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 1 1
2. Цыганков Виктор 1 1
3. Супряга Владислав 1 1
4. Караваев Александр 0 0
5. Родригес Жерсон 0 0

Карточки

Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Кичак Артём 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Карлос де Пена 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпик Донецк 0 100% (1) 0 0 0 0
 Динамо Киев 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря
Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 13
Динамо Киев: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 1
Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Товарищеские матчи Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 2:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Олимпик Донецк 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига Динамо Киев 4:1 Олимпик Донецк Кубок Олимпик Донецк 0:0 Динамо Киев Кубок Олимпик Донецк 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шахтёр Донецк 3:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 1:3 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Политыло Сергей бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Завийский Тарас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Буяльский Виталий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев онлайн

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Победитель

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48.00 27.00 1.01

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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