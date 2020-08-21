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Шахтёр Донецк
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
31' Желтая карточка
Емец Владислав
45' Желтая карточка
Волынец Евгений
0:0
45' Не забитый пенальти
Тайсон Фреда
52' Желтая карточка
Задоя Евгений
0:0
52' Не забитый пенальти
Марлос Ромеро
59' Желтая карточка
Максименко Максим
1:0
60' Пенальти
Патрик Алан
60' Желтая карточка
Бондаренко Александр
69'
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
4
Кривцов
Сергей
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
8
Антонио
Маркос
6
Степаненко
Тарас
11
Марлос
Ромеро
21
Патрик
Алан
7
Тайсон
Фреда
10
Мораес
Жуниор
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
5
Петров
Кирилл
6
Максименко
Максим
29
Емец
Владислав
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
48
Ореховский
Павел
8
Смирный
Евгений
10
Морозко
Евгений
17
Бондаренко
Александр
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

Ход матча

31'
 
Емец Владислав
45'
 
Волынец Евгений
45'
Тайсон Фреда
0:0
52'
 
Задоя Евгений
52'
Марлос Ромеро
0:0
59'
 
Максименко Максим
60'
Патрик Алан
1:0
60'
 
Бондаренко Александр
61'
 
Богданов Андрей
Ореховский Павел
61'
 
Милько Вадим
Задоя Евгений
62'
 
Лысенко Владимир
Бондаренко Александр
65'
Тете II
Марлос Ромеро
 

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 1 0
2. Бондаренко Александр 1 0
3. Емец Владислав 1 0

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Шахтёр Донецк 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Мариуполь Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Александрия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Десна Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заря Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колос Ковалёвка 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Тайсон Фреда пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    45'
    Yevhen Volynets получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Vladyslav Yemets получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Metalist. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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1.20 6.80 13.00
1.37 4.50 8.50
1.43 3.85 8.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.45 1.30
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