Шахтёр Донецк
1:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Металлист
Колос Ковалёвка
31' Желтая карточкаЕмец Владислав
45' Желтая карточкаВолынец Евгений
0:0
45' Не забитый пенальтиТайсон Фреда
52' Желтая карточкаЗадоя Евгений
0:0
52' Не забитый пенальтиМарлос Ромеро
59' Желтая карточкаМаксименко Максим
1:0
60' ПенальтиПатрик Алан
60' Желтая карточкаБондаренко Александр
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тете IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
31'
45'
45'
0:0
52'
52'
0:0
60'
1:0
65'
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|1
|0
|2.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|3.
|Емец Владислав
|1
|0
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Шахтёр Донецк
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Александрия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Десна
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заря
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0