Десна
3:1
Конец матча
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Заря
30' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
0:1
43' ГолФаворов Денис
49' Желтая карточкаБудковский Филипп
1:1
57' ПенальтиФилиппов Александр
59' Желтая карточкаМостовой Андрей Владимирович
2:1
62' ГолТамм Йоонас
3:1
74' ГолБудковский Филипп
75' Желтая карточкаДомбровский Андрей
76' Желтая карточкаMaksim Grechkin
90' Желтая карточкаКочергин Владислав
90' Желтая карточкаИмереков Максим
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
43'
57'
62'
74'
76'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тамм Йоонас
|1
|1
|2.
|Будковский Филипп
|1
|1
|3.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|1
|4.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фаворов Денис
|1
|1
|2.
|Кочергин Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|1
|0
|2.
|Имереков Максим
|1
|0
|3.
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|4.
|Будковский Филипп
|1
|0
|5.
|Домбровский Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|2.
|Maksim Grechkin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|Заря
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря
Последние игры между собой
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Десна 3:1 Заря
Исход игры
Десна
20.1% (27)
Ничья
36.6% (49)
Заря
43.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (45)
1:2 Заря
32.8% (44)
2:1 Десна
9.7% (13)
0:1 Заря
9% (12)
1:0 Десна
8.2% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Заря
1.5% (2)
2:0 Десна
1.5% (2)
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