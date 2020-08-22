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Десна
3:1
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
30' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
0:1
43' Гол
Фаворов Денис
49' Желтая карточка
Будковский Филипп
1:1
57' Пенальти
Филиппов Александр
59' Желтая карточка
Мостовой Андрей Владимирович
2:1
62' Гол
Тамм Йоонас
3:1
74' Гол
Будковский Филипп
75' Желтая карточка
Домбровский Андрей
76' Желтая карточка
Maksim Grechkin
90' Желтая карточка
Кочергин Владислав
90' Желтая карточка
Имереков Максим
90'+5
Десна
Заря

Ход матча

30'
Калитвинцев Владислав
 
34'
 
Поддубный Дмитрий
Абу-Ханна Джоэл
43'
0:1
Фаворов Денис
(Кочергин Владислав)
46'
Будковский Филипп
Тотовицкий Андрей
 
49'
Будковский Филипп
 
57'
Филиппов Александр
1:1
59'
Мостовой Андрей Владимирович
 
62'
Тамм Йоонас
(Калитвинцев Владислав)
2:1
63'
 
Лунёв Максим
Громов Артём
74'
Будковский Филипп
(Калитвинцев Владислав)
3:1
75'
Домбровский Андрей
 
76'
 
Maksim Grechkin
79'
 
Pernambucano Juninho6
Maksim Grechkin
79'
 
Перович Михаил
Юрченко Владлен
79'
 
Янаков Денис
Кабаев Владислав
87'
Картушов Егор
Калитвинцев Владислав
 
87'
Мудрик Михайло
Филиппов Александр
 
90'
 
Кочергин Владислав
90'
Имереков Максим
 
90'
Ермаков Виталий
Домбровский Андрей
 

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тамм Йоонас 1 1
2. Будковский Филипп 1 1
3. Филиппов Александр 1 (1) 1
4. Калитвинцев Владислав 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фаворов Денис 1 1
2. Кочергин Владислав 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 1 0
2. Имереков Максим 1 0
3. Калитвинцев Владислав 1 0
4. Будковский Филипп 1 0
5. Домбровский Андрей 1 0
Заря
# Игрок      
1. Кочергин Владислав 1 0
2. Maksim Grechkin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Заря 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна
Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1 Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря

Последние игры между собой

Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Заря 1:1 Десна Премьер-лига Десна 1:2 Заря Премьер-лига Десна 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Десна Премьер-лига
Десна 0:2 Заря Премьер-лига Десна 1:1 Заря Кубок Заря 0:2 Десна Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Александрия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мариуполь 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Фаворов Денис бьет в цель!
  • 34'
    Абу-Ханна Джоэл уходит с поля. Dmytro Piddubnyi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Калитвинцев Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Десна 20.1% (27)
X 36.6% (49)
Заря 43.3% (58)
Все прогнозы
3.4 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Десна 3:1 Заря

Исход игры
Десна
20.1% (27)
Ничья
36.6% (49)
Заря
43.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
44.03% (59)
Меньше
55.97% (75)
Обе команды забьют
Да
76.87% (103)
Нет
23.13% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (45)
1:2 Заря
32.8% (44)
2:1 Десна
9.7% (13)
0:1 Заря
9% (12)
1:0 Десна
8.2% (11)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:2 Заря
1.5% (2)
2:0 Десна
1.5% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.03 18.00 45.00
9.00 3.90 1.43
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
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