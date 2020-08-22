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Александрия
1:0
Перерыв

Стадион:
Мариуполь
0'
4' Желтая карточка
Кащук Алексей
7' Желтая карточка
Тищенко Игорь
11' Желтая карточка
Быков Алексей
18' Желтая карточка
Пашаев Павел
33' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
1:0
45' Гол
Шастал Дмитрий
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
3
Гордиенко
Артём
11
Мирошниченко
Денис
27
Гречишкин
Дмитрий
44
Банада
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
17
Лучкевич
Валерий
23
Шастал
Дмитрий
77
Мышенко
Богдан
1
Гальчук
Евгений
19
Тищенко
Игорь
2
Быков
Алексей
44
Сагуткин
Даниил
95
Стасюк
Петро
97
Игнатенко
Даниил
21
Бондаренко
Артём
20
Кащук
Алексей
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Александрия
Мариуполь

Ход матча

4'
 
Кащук Алексей
7'
 
Тищенко Игорь
11'
 
Быков Алексей
18'
Пашаев Павел
 
33'
 
Топалов Дмитрий
45'
Шастал Дмитрий
(Лучкевич Валерий)
1:0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Тищенко Игорь 1 0
2. Топалов Дмитрий 1 0
3. Кащук Алексей 1 0
4. Быков Алексей 1 0

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев
Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь
Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов

Последние игры между собой

Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига Александрия 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига
Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Александрия 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Мариуполь 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Александрия 83.7% (113)
X 13.3% (18)
Мариуполь 3% (4)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Мариуполь
1.88
5.55
5.50
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Александрия 1:0 Мариуполь

Исход игры
Александрия
83.7% (113)
Ничья
13.3% (18)
Мариуполь
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
2:1 Александрия
42.2% (57)
1:0 Александрия
29.6% (40)
1:1 Ничья
12.6% (17)
2:0 Александрия
10.4% (14)
1:2 Мариуполь
1.5% (2)
0:1 Мариуполь
1.5% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.22 5.55 19.00
1.60 4.20 5.15
1.88 2.85 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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