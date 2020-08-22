Александрия
1:0
Перерыв
Стадион: Ника
Мариуполь
4' Желтая карточкаКащук Алексей
7' Желтая карточкаТищенко Игорь
11' Желтая карточкаБыков Алексей
18' Желтая карточкаПашаев Павел
33' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
1:0
45' ГолШастал Дмитрий
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
95
Стасюк
Петро
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПетроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
11'
18'
33'
45'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|2.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|3.
|Кащук Алексей
|1
|0
|4.
|Быков Алексей
|1
|0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев
Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь
Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов
Последние игры между собой
Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Александрия
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ингулец
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Мариуполь
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Мариуполь
Исход игры
Александрия
83.7% (113)
Ничья
13.3% (18)
Мариуполь
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
2:1 Александрия
42.2% (57)
1:0 Александрия
29.6% (40)
1:1 Ничья
12.6% (17)
2:0 Александрия
10.4% (14)
1:2 Мариуполь
1.5% (2)
0:1 Мариуполь
1.5% (2)
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