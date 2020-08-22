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Александрия
4:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
4' Желтая карточка
Кащук Алексей
7' Желтая карточка
Тищенко Игорь
11' Желтая карточка
Быков Алексей
18' Желтая карточка
Пашаев Павел
33' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
1:0
45' Гол
Шастал Дмитрий
2:0
47' Гол
Гордиенко Артём
3:0
49' Гол
Мышенко Богдан
62' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
64' Желтая карточка
Сагуткин Даниил
74' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
3:1
82' Гол
Кулаков Андрей
4:1
90' Гол
Безбородько Денис
90'+4
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
3
Гордиенко
Артём
11
Мирошниченко
Денис
27
Гречишкин
Дмитрий
44
Банада
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
17
Лучкевич
Валерий
23
Шастал
Дмитрий
77
Мышенко
Богдан
1
Гальчук
Евгений
19
Тищенко
Игорь
2
Быков
Алексей
44
Сагуткин
Даниил
95
Стасюк
Петро
97
Игнатенко
Даниил
21
Бондаренко
Артём
20
Кащук
Алексей
7
Топалов
Дмитрий
9
Мишнёв
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Александрия
Мариуполь

Ход матча

4'
 
Кащук Алексей
7'
 
Тищенко Игорь
11'
 
Быков Алексей
18'
Пашаев Павел
 
33'
 
Топалов Дмитрий
45'
Шастал Дмитрий
(Лучкевич Валерий)
1:0
47'
Гордиенко Артём
(Мышенко Богдан)
2:0
49'
Мышенко Богдан
(Ковалец Кирилл)
3:0
59'
 
Чех Максим
Бондаренко Артём
62'
 
Игнатенко Даниил
64'
 
Сагуткин Даниил
65'
 
Муравский Назарий
Тищенко Игорь
66'
Безбородько Денис
Шастал Дмитрий
 
67'
Задерака Максим
Лучкевич Валерий
 
74'
 
Мишнёв Дмитрий
79'
Устименко Денис
Мышенко Богдан
 
79'
Довгий Алексей
Банада Евгений
 
82'
3:1
Кулаков Андрей
88'
 
Библик Станислав
Кулаков Андрей
88'
 
Петерман Никита
Игнатенко Даниил
90'
Грицук Василий
Ковалец Кирилл
 
90'
Безбородько Денис
(Грицук Василий)
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мышенко Богдан 1 1
2. Гордиенко Артём 1 1
3. Безбородько Денис 1 1
4. Шастал Дмитрий 1 1
5. Ковалец Кирилл 0 0
6. Лучкевич Валерий 0 0
7. Грицук Василий 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 1

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Тищенко Игорь 1 0
2. Мишнёв Дмитрий 1 0
3. Сагуткин Даниил 1 0
4. Игнатенко Даниил 1 0
5. Топалов Дмитрий 1 0
6. Кащук Алексей 1 0
7. Быков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Мариуполь 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев
Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь
Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов

Последние игры между собой

Александрия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига Александрия 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига
Александрия 2:1 Мариуполь Премьер-лига Александрия 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Александрия Премьер-лига Мариуполь 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ингулец Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Днепр-1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Александрия 83.7% (113)
X 13.3% (18)
Мариуполь 3% (4)
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1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 4:1 Мариуполь

Исход игры
Александрия
83.7% (113)
Ничья
13.3% (18)
Мариуполь
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
57.46% (77)
Нет
42.54% (57)
Популярный счёт
2:1 Александрия
42.2% (57)
1:0 Александрия
29.6% (40)
1:1 Ничья
12.6% (17)
2:0 Александрия
10.4% (14)
1:2 Мариуполь
1.5% (2)
0:1 Мариуполь
1.5% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.22 5.55 19.00
1.75 3.25 5.20
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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