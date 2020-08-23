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Ингулец
1:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Днепр-1
0'
16' Желтая карточка
Адамюк Владимир
18' Желтая карточка
Щедрый Артём
0:1
33' Гол
Цуриков Андрей
1:1
42' Гол
Балан Денис
43' Желтая карточка
Вакулко Юрий
44' Желтая карточка
Лупашко Владислав
45' Желтая карточка
Кравченко Сергей Сергеевич
48' Желтая карточка
Квасный Николай
53'
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Andriy
Semenko
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
80
Лупашко
Владислав
23
Кучеренко
Александр
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
45
Щедрый
Артём
49
Сичинава
Ника
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
2
Сафронов
Александр
10
Лукас
Тэйлор
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
69
Вакулко
Юрий
24
Дубинчак
Владислав
9
Хобленко
Алексей
7
Довбик
Артём
11
Цуриков
Андрей
Ингулец
Днепр-1

Ход матча

16'
 
Адамюк Владимир
18'
Щедрый Артём
 
33'
0:1
Цуриков Андрей
(Довбик Артём)
42'
Балан Денис
(Щедрый Артём)
1:1
43'
 
Вакулко Юрий
44'
Лупашко Владислав
 
45'
 
Кравченко Сергей Сергеевич
46'
 
Когут Игорь
Вакулко Юрий
48'
Квасный Николай
 

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 1
2. Щедрый Артём 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуриков Андрей 1 1
2. Довбик Артём 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 1 0
2. Щедрый Артём 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Кравченко Сергей Сергеевич 1 0
2. Адамюк Владимир 1 0
3. Вакулко Юрий 1 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец
Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1 Ингулец 4:0 Балканы Рух Львов 1:0 Ингулец Кремень 0:3 Ингулец
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ингулец 2:1 Днепр-1 Кубок Днепр-1 3:3 Ингулец Первый дивизион Ингулец 1:2 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ингулец 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Днепр-1 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inhulets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Ингулец 8.8% (12)
X 22.1% (30)
Днепр-1 69.1% (94)
Все прогнозы
1.97 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Днепр-1
5.80
3.55
2.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Днепр-1

Исход игры
Ингулец
8.8% (12)
Ничья
22.1% (30)
Днепр-1
69.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
42.65% (58)
Меньше
57.35% (78)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (49)
0:1 Днепр-1
21.3% (29)
1:1 Ничья
18.4% (25)
0:2 Днепр-1
8.8% (12)
1:0 Ингулец
7.4% (10)
1:3 Днепр-1
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:1 Ингулец
1.5% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
5.80 2.65 2.00
3.80 3.55 1.95
3.80 3.55 1.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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