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Ингулец
1:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
16' Желтая карточка
Адамюк Владимир
18' Желтая карточка
Щедрый Артём
0:1
33' Гол
Цуриков Андрей
1:1
42' Гол
Балан Денис
43' Желтая карточка
Вакулко Юрий
44' Желтая карточка
Лупашко Владислав
45' Желтая карточка
Кравченко Сергей Сергеевич
48' Желтая карточка
Квасный Николай
75' Желтая карточка
Когут Игорь
90'+6
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Andriy
Semenko
55
Ковалёв
Максим
99
Квасный
Николай
80
Лупашко
Владислав
23
Кучеренко
Александр
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
45
Щедрый
Артём
49
Сичинава
Ника
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
15
Логинов
Сергей
2
Сафронов
Александр
10
Лукас
Тэйлор
4
Кравченко
Сергей
Сергеевич
69
Вакулко
Юрий
24
Дубинчак
Владислав
9
Хобленко
Алексей
7
Довбик
Артём
11
Цуриков
Андрей
Ингулец
Днепр-1

Ход матча

16'
 
Адамюк Владимир
18'
Щедрый Артём
 
33'
0:1
Цуриков Андрей
(Довбик Артём)
42'
Балан Денис
(Щедрый Артём)
1:1
43'
 
Вакулко Юрий
44'
Лупашко Владислав
 
45'
 
Кравченко Сергей Сергеевич
46'
 
Когут Игорь
Вакулко Юрий
48'
Квасный Николай
 
68'
Бартулович Младен
Щедрый Артём
 
72'
Мкомола Йохана
Козак Александр
 
72'
Mykhaylo Plokhotnyuk
Лупашко Владислав
 
75'
 
Когут Игорь
77'
 
Ярмолюк Егор
Довбик Артём
77'
 
Назаренко Александр
Цуриков Андрей
81'
Синегуб Олег
Квасный Николай
 
90'
 
Чичиков Алексей
Лукас Тэйлор

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 1
2. Щедрый Артём 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуриков Андрей 1 1
2. Довбик Артём 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 1 0
2. Щедрый Артём 1 0
3. Квасный Николай 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Кравченко Сергей Сергеевич 1 0
2. Адамюк Владимир 1 0
3. Вакулко Юрий 1 0
4. Когут Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 100% (1) 0 0 0
 Днепр-1 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец
Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1 Ингулец 4:0 Балканы Рух Львов 1:0 Ингулец Кремень 0:3 Ингулец
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ингулец 2:1 Днепр-1 Кубок Днепр-1 3:3 Ингулец Первый дивизион Ингулец 1:2 Днепр-1 Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ворскла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Рух Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Inhulets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Ингулец 8.8% (12)
X 22.1% (30)
Днепр-1 69.1% (94)
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1.97 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Днепр-1

Исход игры
Ингулец
8.8% (12)
Ничья
22.1% (30)
Днепр-1
69.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
42.65% (58)
Меньше
57.35% (78)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (49)
0:1 Днепр-1
21.3% (29)
1:1 Ничья
18.4% (25)
0:2 Днепр-1
8.8% (12)
1:0 Ингулец
7.4% (10)
1:3 Днепр-1
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:1 Ингулец
1.5% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
11.00 1.55 3.15
3.80 3.55 1.95
3.80 3.55 1.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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