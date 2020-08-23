Ингулец
1:1
Конец матча
Стадион: Inhulets Stadium
Днепр-1
16' Желтая карточкаАдамюк Владимир
18' Желтая карточкаЩедрый Артём
0:1
33' ГолЦуриков Андрей
1:1
42' ГолБалан Денис
43' Желтая карточкаВакулко Юрий
44' Желтая карточкаЛупашко Владислав
45' Желтая карточкаКравченко Сергей Сергеевич
48' Желтая карточкаКвасный Николай
75' Желтая карточкаКогут Игорь
39
Балан
Денис
45
Щедрый
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
-
89 Синегуб ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
73 Artem Malysh
-
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лукас ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
16'
18'
33'
0:1
42'
1:1
43'
48'
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|1
|1
|2.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цуриков Андрей
|1
|1
|2.
|Довбик Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|1
|0
|2.
|Щедрый Артём
|1
|0
|3.
|Квасный Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|1
|0
|2.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|3.
|Вакулко Юрий
|1
|0
|4.
|Когут Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Днепр-1
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец
Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1 Ингулец 4:0 Балканы Рух Львов 1:0 Ингулец Кремень 0:3 Ингулец
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Днепр-1: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Десна
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ворскла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Рух Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Днепр-1
Исход игры
Ингулец
8.8% (12)
Ничья
22.1% (30)
Днепр-1
69.1% (94)
Тотал 2.5
Больше
42.65% (58)
Меньше
57.35% (78)
Обе команды забьют
Да
61.03% (83)
Нет
38.97% (53)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
36% (49)
0:1 Днепр-1
21.3% (29)
1:1 Ничья
18.4% (25)
0:2 Днепр-1
8.8% (12)
1:0 Ингулец
7.4% (10)
1:3 Днепр-1
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
2:1 Ингулец
1.5% (2)
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