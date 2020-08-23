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Ворскла
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Рух Львов
0' 11'
Ворскла
Рух Львов

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла
Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов
Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы Авангард Краматорск 0:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Ингулец
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Динамо Киев Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Десна Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Ворскла 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Рух Львов 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Ворскла 88.7% (118)
X 9% (12)
Рух Львов 2.3% (3)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Рух Львов
1.85
3.90
5.00
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Рух Львов

Исход игры
Ворскла
88.7% (118)
Ничья
9% (12)
Рух Львов
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
29.32% (39)
Меньше
70.68% (94)
Обе команды забьют
Да
33.83% (45)
Нет
66.17% (88)
Популярный счёт
1:0 Ворскла
41.4% (55)
2:1 Ворскла
26.3% (35)
2:0 Ворскла
18.8% (25)
1:1 Ничья
6% (8)
0:0 Ничья
2.3% (3)
3:0 Ворскла
1.5% (2)
0:1 Рух Львов
1.5% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.71 3.70 5.00
1.85 3.75 4.10
1.67 3.90 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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