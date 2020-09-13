Ворскла
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Ингулец
77
Васин
Денис
28
Пуцлин
Давид
23
Сапай
Вадим
50
Кане
Ибрахим
39
Балан
Денис
89
Синегуб
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
23 Сапай ВадимПолузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Шишка МихаилПолузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулач Владислав
|2
|1
|2.
|Степанюк Руслан
|1
|0.5
|3.
|Скляр Александр
|1
|0.5
|4.
|Пуцлин Давид
|1
|0.5
|5.
|Пердута Игорь
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|1
|0.5
|2.
|Щедрый Артём
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|2.
|Кулач Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лупашко Владислав
|1
|0
|2.
|Щедрый Артём
|1
|0
|3.
|Квасный Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|Ингулец
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь
Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов
Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1 Ингулец 4:0 Балканы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Ингулец
Исход игры
Ворскла
92.8% (141)
Ничья
7.2% (11)
Ингулец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.22% (61)
Меньше
58.78% (87)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
34.9% (53)
1:0 Ворскла
31.6% (48)
2:0 Ворскла
19.7% (30)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Ворскла
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.07
|6.70
|1.09
|2.90
|1.40
|—
|—
|2.26
|1.63
|1.89
|1.91
|1.66
|2.20
|1.69
|2.17
|1.30
|3.15
|1.22
|4.05
|1.08
|6.90
|1.06
|8.40
|1.01
|14.50
|1.01
|15.00
|7.70
|1.04
|6.40
|1.07
|2.80
|1.38
|—
|—
|2.16
|1.65
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.31
|3.26
|1.21
|3.92
|1.06
|7.00
|1.04
|7.70
|1.01
|10.75
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.88
|1.84
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.34
|3.04
|1.15
|4.87
|1.12
|5.49
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|2.71
|1.46
|2.36
|1.59
|2.02
|1.81
|1.72
|2.13
|1.55
|2.45
|1.50
|2.62
|1.41
|2.87
|1.23
|4.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.09
|7.10
|1.06
|8.80
|—
|—
|—
|—
|2.63
|1.45
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.91
|1.81
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.13
|5.26
|1.09
|6.35
|1.01
|12.96
|1.01
|13.57
|2.28
|1.63
|1.88
|1.95
|1.45
|2.75
|1.45
|2.79
|1.33
|3.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—