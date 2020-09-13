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Ворскла
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Ингулец
0' 19'
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
13
Яворский
Сергей
4
Пердута
Игорь
77
Васин
Денис
28
Пуцлин
Давид
23
Сапай
Вадим
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
1
Шуст
Богдан
39
Балан
Денис
90
Семенко
Андрей
55
Ковалёв
Максим
89
Синегуб
Олег
23
Кучеренко
Александр
13
Коваленко
Илья
80
Лупашко
Владислав
5
Запорожец
Евгений
10
Козак
Александр
49
Ситчинава
Ника
Ворскла
Ингулец

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулач Владислав 2 1
2. Степанюк Руслан 1 0.5
3. Скляр Александр 1 0.5
4. Пуцлин Давид 1 0.5
5. Пердута Игорь 0 0
Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 0.5
2. Щедрый Артём 0 0

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Чеснаков Владимир 1 0
2. Кулач Владислав 1 0
Ингулец
# Игрок      
1. Лупашко Владислав 1 0
2. Щедрый Артём 1 0
3. Квасный Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 20% (1) 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0
 Ингулец 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь
Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла
Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец Ингулец 1:1 Рух Львов
Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1 Ингулец 4:0 Балканы
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Александрия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Мариуполь Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Ингулец 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ворскла 92.8% (141)
X 7.2% (11)
Ингулец 0% (0)
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Ингулец
1.90
3.96
5.44
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Ингулец

Исход игры
Ворскла
92.8% (141)
Ничья
7.2% (11)
Ингулец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.22% (61)
Меньше
58.78% (87)
Обе команды забьют
Да
45.95% (68)
Нет
54.05% (80)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
34.9% (53)
1:0 Ворскла
31.6% (48)
2:0 Ворскла
19.7% (30)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Ворскла
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.50 4.15
1.79 3.45 5.00
1.81 3.50 4.45
1.58 3.96 5.44
1.88 3.21 4.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.07 6.70 1.09 2.90 1.40 2.26 1.63 1.89 1.91 1.66 2.20 1.69 2.17 1.30 3.15 1.22 4.05 1.08 6.90 1.06 8.40 1.01 14.50 1.01 15.00
7.70 1.04 6.40 1.07 2.80 1.38 2.16 1.65 1.68 2.24 1.31 3.26 1.21 3.92 1.06 7.00 1.04 7.70 1.01 10.75
8.16 1.05 7.12 1.07 3.40 1.28 2.70 1.42 1.88 1.84 1.50 2.45 1.34 3.04 1.15 4.87 1.12 5.49 1.03 9.60 1.03 9.60
2.71 1.46 2.36 1.59 2.02 1.81 1.72 2.13 1.55 2.45 1.50 2.62 1.41 2.87 1.23 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.63 1.48 1.70 2.15 1.31 3.35 1.09 7.10 1.06 8.80
2.63 1.45 1.72 2.05 1.33 3.14
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.96 1.01 13.57
2.28 1.63 1.88 1.95 1.45 2.75 1.45 2.79 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.32 1.30 2.23 1.61 1.53 2.40 1.24 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
1.93 1.80
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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