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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Львов
0' 12'
25
Волынец
Евгений
21
Новак
Евгений
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
9
Антюх
Денис
99
Задоя
Евгений
90
Богданов
Андрей
23
Кравченко
Никита
8
Смирный
Евгений
7
Лысенко
Владимир
94
Пеньков
Герман
5
Кравчук
Юрий
33
Борзенко
Сергей
22
Махмутович
Энес
4
Комарец
Максим
8
Borislav
Topic
II
9
Кошман
Игорь
10
Богунов
Ярослав
13
Ныч
Назарий
Колос Ковалёвка
Львов

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костишин Денис 1 0.5
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 1 0
2. Бондаренко Александр 1 0
3. Максименко Максим 1 0
4. Волынец Евгений 1 0
5. Емец Владислав 1 0
Львов
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 0 0 0 0 100% (1)
 Львов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла
Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Львов 3:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Львов 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Колос Ковалёвка 82.7% (129)
X 11.5% (18)
Львов 5.8% (9)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Львов
1.72
4.15
6.80
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Львов

Исход игры
Колос Ковалёвка
82.7% (129)
Ничья
11.5% (18)
Львов
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
37.8% (59)
2:1 Колос Ковалёвка
23.1% (36)
2:0 Колос Ковалёвка
17.3% (27)
1:1 Ничья
9% (14)
3:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
1:2 Львов
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 3.90 5.75
1.51 4.10 6.80
1.47 4.15 6.70
1.72 3.51 4.93
1.48 4.08 6.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.70 1.06 3.25 1.31 2.55 1.52 2.06 1.76 1.81 2.00 1.41 2.75 1.29 3.45 1.12 5.80 1.09 6.60 1.02 11.50
9.10 1.02 7.80 1.04 3.26 1.29 2.54 1.48 1.85 2.00 1.43 2.70 1.28 3.34 1.10 5.60 1.08 6.30
6.71 1.08 5.74 1.11 2.81 1.39 2.17 1.63 1.64 2.15 1.32 3.15 1.23 3.82 1.08 6.71 1.07 7.12 1.01 12.52 1.01 12.92
3.43 1.32 2.90 1.42 2.55 1.50 2.06 1.76 1.80 2.01 1.60 2.31 1.40 2.87 1.29 3.66 1.10 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.80 2.01 1.36 2.95 1.10 6.20
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.81
2.53 1.47 1.68 2.08 1.33 3.09 1.09 6.35 1.06 7.60
2.84 1.44 2.29 1.61 1.78 2.03 1.48 2.60 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.32 1.30 2.54 1.48 1.63 2.19 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
2.10 1.67
Букмекер Да Нет
5.40 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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