Колос Ковалёвка
4:0
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
Львов
1:0
26' ГолЛысенко Владимир
32' Желтая карточкаБогунов Ярослав
33' Желтая карточкаАнтюх Денис
2:0
47' ГолЛысенко Владимир
58' Желтая карточкаMaroine Mihoubi
3:0
69' ГолГавриш Виталий
79' Желтая карточкаЗадоя Евгений
84' Желтая карточкаНовак Евгений
88' Желтая карточкаГрисьо Максим
4:0
90' ГолИсаенко Евгений
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
-
94 Данфа МамадуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
11 ВелвесПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
Ход матча
26'
32'
33'
47'
2:0
56'
58'
69'
3:0
79'
84'
88'
90'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|2
|1
|2.
|Гавриш Виталий
|1
|0.5
|3.
|Костишин Денис
|1
|0.5
|4.
|Исаенко Евгений
|1
|0.5
|5.
|Кравченко Никита
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|2
|0
|2.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|3.
|Новак Евгений
|1
|0
|4.
|Максименко Максим
|1
|0
|5.
|Антюх Денис
|1
|0
|6.
|Волынец Евгений
|1
|0
|7.
|Емец Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Богунов Ярослав
|1
|0
|2.
|Грисьо Максим
|1
|0
|3.
|Maroine Mihoubi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Львов Последние 20 матчей: + = -Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла
Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ворскла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 4:0 Львов
Исход игры
Колос Ковалёвка
82.7% (129)
Ничья
11.5% (18)
Львов
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
37.8% (59)
2:1 Колос Ковалёвка
23.1% (36)
2:0 Колос Ковалёвка
17.3% (27)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Львов
2.6% (4)
3:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.08
|7.70
|1.06
|4.44
|1.20
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.06
|1.76
|2.75
|1.44
|—
|—
|1.41
|2.75
|—
|—
|1.77
|2.04
|1.12
|5.80
|1.11
|8.40
|1.02
|11.50
|1.02
|13.00
|9.10
|1.02
|7.80
|1.04
|3.26
|1.29
|—
|—
|2.54
|1.48
|—
|—
|1.85
|2.00
|—
|—
|1.43
|2.70
|—
|—
|1.28
|3.34
|1.10
|5.60
|1.08
|6.30
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.81
|1.39
|—
|—
|2.17
|1.63
|—
|—
|1.64
|2.15
|—
|—
|1.32
|3.15
|—
|—
|1.23
|3.82
|1.08
|6.71
|1.07
|7.12
|1.01
|12.52
|1.01
|12.92
|—
|—
|—
|—
|2.54
|1.50
|2.22
|1.65
|1.89
|1.92
|2.62
|1.47
|2.08
|1.74
|1.81
|2.00
|1.53
|2.47
|1.40
|2.89
|1.29
|3.66
|—
|—
|1.10
|7.49
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.10
|6.20
|1.03
|12.00
|2.85
|1.39
|—
|—
|1.88
|1.86
|—
|—
|1.40
|2.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.68
|2.08
|—
|—
|1.33
|3.09
|—
|—
|1.09
|6.35
|1.06
|7.60
|1.86
|1.95
|1.53
|2.46
|1.78
|2.03
|1.48
|2.60
|1.28
|3.55
|1.14
|5.35
|—
|—
|—
|—