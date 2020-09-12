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Колос Ковалёвка
4:0
Конец матча

Стадион:
Львов
0'
1:0
26' Гол
Лысенко Владимир
32' Желтая карточка
Богунов Ярослав
33' Желтая карточка
Антюх Денис
2:0
47' Гол
Лысенко Владимир
58' Желтая карточка
Maroine Mihoubi
3:0
69' Гол
Гавриш Виталий
79' Желтая карточка
Задоя Евгений
84' Желтая карточка
Новак Евгений
88' Желтая карточка
Грисьо Максим
4:0
90' Гол
Исаенко Евгений
90'+5
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Емец
Владислав
21
Новак
Евгений
8
Смирный
Евгений
99
Задоя
Евгений
90
Богданов
Андрей
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
94
Пеньков
Герман
47
Грисьо
Максим
6
Maks
Juraj
Celic
22
Махмутович
Энес
5
Кравчук
Юрий
4
Комарец
Максим
9
Кошман
Игорь
33
Борзенко
Сергей
8
Borislav
Topic
II
10
Богунов
Ярослав
13
Ныч
Назарий
Колос Ковалёвка
Львов

Ход матча

26'
Лысенко Владимир
(Кравченко Никита)
1:0
32'
 
Богунов Ярослав
33'
Антюх Денис
 
47'
Лысенко Владимир
2:0
50'
Зозуля Алексей
Кравченко Никита
 
56'
 
Велвес
Кравчук Юрий
56'
 
Луис Филипе
Ныч Назарий
56'
 
Maroine Mihoubi
Кошман Игорь
58'
 
Maroine Mihoubi
61'
Костишин Денис
Антюх Денис
 
69'
Гавриш Виталий
3:0
74'
 
Oleksandr Romanchuk
Borislav Topic II
75'
Ильин Олег
Смирный Евгений
 
76'
Исаенко Евгений
Лысенко Владимир
 
76'
Милько Вадим
Богданов Андрей
 
79'
Задоя Евгений
 
83'
 
Клименчук Егор
Комарец Максим
84'
Новак Евгений
 
88'
 
Грисьо Максим
90'
Исаенко Евгений
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 2 1
2. Гавриш Виталий 1 0.5
3. Костишин Денис 1 0.5
4. Исаенко Евгений 1 0.5
5. Кравченко Никита 0 0
Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 2 0
2. Бондаренко Александр 1 0
3. Новак Евгений 1 0
4. Максименко Максим 1 0
5. Антюх Денис 1 0
6. Волынец Евгений 1 0
7. Емец Владислав 1 0
Львов
# Игрок      
1. Богунов Ярослав 1 0
2. Грисьо Максим 1 0
3. Maroine Mihoubi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Львов 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 0:2 Мариуполь Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла
Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Львов 3:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:0 Львов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Denys Antyukh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Богунов Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Лысенко Владимир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kolos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Колос Ковалёвка 82.7% (129)
X 11.5% (18)
Львов 5.8% (9)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 4:0 Львов

Исход игры
Колос Ковалёвка
82.7% (129)
Ничья
11.5% (18)
Львов
5.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.46% (46)
Меньше
69.54% (105)
Обе команды забьют
Да
39.07% (59)
Нет
60.93% (92)
Популярный счёт
1:0 Колос Ковалёвка
37.8% (59)
2:1 Колос Ковалёвка
23.1% (36)
2:0 Колос Ковалёвка
17.3% (27)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Львов
2.6% (4)
3:1 Колос Ковалёвка
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 26.00 92.00
1.47 4.15 6.70
1.72 3.51 4.93
1.12 7.27 24.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.08 7.70 1.06 4.44 1.20 2.55 1.52 2.06 1.76 2.75 1.44 1.41 2.75 1.77 2.04 1.12 5.80 1.11 8.40 1.02 11.50 1.02 13.00
9.10 1.02 7.80 1.04 3.26 1.29 2.54 1.48 1.85 2.00 1.43 2.70 1.28 3.34 1.10 5.60 1.08 6.30
6.71 1.08 5.74 1.11 2.81 1.39 2.17 1.63 1.64 2.15 1.32 3.15 1.23 3.82 1.08 6.71 1.07 7.12 1.01 12.52 1.01 12.92
2.54 1.50 2.22 1.65 1.89 1.92 2.62 1.47 2.08 1.74 1.81 2.00 1.53 2.47 1.40 2.89 1.29 3.66 1.10 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.80 2.01 1.40 2.90 1.10 6.20 1.03 12.00
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.81
2.53 1.47 1.68 2.08 1.33 3.09 1.09 6.35 1.06 7.60
1.86 1.95 1.53 2.46 1.78 2.03 1.48 2.60 1.28 3.55 1.14 5.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
3.32 1.30 2.54 1.48 1.63 2.19 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
2.10 1.67
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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