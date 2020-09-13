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Минай
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Александрия
0' 21'
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
15
Маткобожик
Александр
4
Сакив
Тарас
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
20
Пыняшко
Василий
29
Кожанов
Денис
19
Шиндер
Антон
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
3
Гордиенко
Артём
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
7
Мышенко
Богдан
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
Минай
Александрия

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мышенко Богдан 1 0.5
2. Гордиенко Артём 1 0.5
3. Безбородько Денис 1 0.5
4. Шастал Дмитрий 1 0.5
5. Ковалец Кирилл 0 0
6. Лучкевич Валерий 0 0
7. Грицук Василий 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 0 0 0 0
 Александрия 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай
Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев Прикарпатье 1:2 Минай
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Александрия 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
7. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
8. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Минай 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Минай 5% (8)
X 14.5% (23)
Александрия 80.5% (128)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Александрия
5.04
3.75
1.94
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Минай 0:0 Александрия

Исход игры
Минай
5% (8)
Ничья
14.5% (23)
Александрия
80.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Александрия
28.3% (45)
0:1 Александрия
25.8% (41)
0:2 Александрия
16.4% (26)
1:1 Ничья
10.7% (17)
1:3 Александрия
6.3% (10)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:1 Минай
2.5% (4)
1:0 Минай
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.15 3.50 1.90
3.80 3.50 2.00
3.74 3.55 1.93
5.04 3.59 1.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.40 1.07 6.80 1.10 3.35 1.40 2.18 1.68 2.14 1.71 1.65 2.22 1.31 3.35 1.31 4.20 1.13 5.50 1.10 6.20 1.02 11.00
9.00 1.02 7.70 1.04 3.26 1.29 2.54 1.48 1.85 2.00 1.43 2.70 1.28 3.34 1.10 5.60 1.08 6.30
7.12 1.07 6.03 1.10 2.94 1.36 2.24 1.59 1.68 2.08 1.35 2.99 1.24 3.72 1.09 6.35 1.08 6.71 1.02 11.96 1.02 12.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.11 6.10
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.81
2.60 1.45 1.72 2.03 1.34 3.04 1.09 6.35 1.07 7.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
4.00 1.24 2.75 1.44 1.70 2.15 1.29 3.40
3.42 1.28 2.54 1.48 1.63 2.19 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.75
2.07 1.69
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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