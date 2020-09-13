Минай
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Авангард (Ужгород)
Александрия
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мышенко Богдан
|1
|0.5
|2.
|Гордиенко Артём
|1
|0.5
|3.
|Безбородько Денис
|1
|0.5
|4.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.5
|5.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|6.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|7.
|Грицук Василий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Александрия
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай
Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев Прикарпатье 1:2 Минай
Александрия Последние 20 матчей: + = -Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Ворскла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Минай
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Минай 0:0 Александрия
Исход игры
Минай
5% (8)
Ничья
14.5% (23)
Александрия
80.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Александрия
28.3% (45)
0:1 Александрия
25.8% (41)
0:2 Александрия
16.4% (26)
1:1 Ничья
10.7% (17)
1:3 Александрия
6.3% (10)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:1 Минай
2.5% (4)
1:0 Минай
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.40
|1.07
|6.80
|1.10
|3.35
|1.40
|2.18
|1.68
|2.14
|1.71
|1.65
|2.22
|1.31
|3.35
|1.31
|4.20
|1.13
|5.50
|1.10
|6.20
|1.02
|11.00
|—
|—
|9.00
|1.02
|7.70
|1.04
|3.26
|1.29
|2.54
|1.48
|—
|—
|1.85
|2.00
|1.43
|2.70
|1.28
|3.34
|1.10
|5.60
|1.08
|6.30
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.03
|1.10
|2.94
|1.36
|2.24
|1.59
|—
|—
|1.68
|2.08
|1.35
|2.99
|1.24
|3.72
|1.09
|6.35
|1.08
|6.71
|1.02
|11.96
|1.02
|12.37