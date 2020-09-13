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Минай
1:0
Конец матча

Стадион:
Александрия
0'
27' Желтая карточка
Панькив Юрий
1:0
34' Гол
Шиндер Антон
44' Желтая карточка
Шиндер Антон
49' Желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
68' Желтая карточка
Дубра Каспар
75' Желтая карточка
Гордиенко Артём
90' Желтая карточка
Попович Андрей
90'+6
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
15
Маткобожик
Александр
4
Сакив
Тарас
23
Ткачук
Андрей
7
Нуриев
Анатолий
20
Пыняшко
Василий
29
Кожанов
Денис
19
Шиндер
Антон
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
3
Гордиенко
Артём
5
Стецков
Тимур
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
7
Мышенко
Богдан
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
Минай
Александрия

Ход матча

27'
 
Панькив Юрий
34'
Шиндер Антон
1:0
44'
Шиндер Антон
 
46'
 
Безбородько Денис
Ситало Артём
46'
 
Третьяков Максим
Стецков Тимур
49'
 
Гречишкин Дмитрий
65'
 
Грицук Василий
Банада Евгений
67'
Кныш Данило
Кожанов Денис
 
68'
 
Дубра Каспар
75'
 
Гордиенко Артём
83'
 
Устименко Денис
Мышенко Богдан
83'
Снижко Александр
Пыняшко Василий
 
87'
 
Бабогло Владислав
Гордиенко Артём
90'
Dmytro Pavlish
Шиндер Антон
 
90'
Голодюк Олег
Нуриев Анатолий
 
90'
Попович Андрей
 

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 1
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мышенко Богдан 1 0.5
2. Гордиенко Артём 1 0.5
3. Безбородько Денис 1 0.5
4. Шастал Дмитрий 1 0.5
5. Ковалец Кирилл 0 0
6. Лучкевич Валерий 0 0
7. Грицук Василий 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Шиндер Антон 1 0
2. Попович Андрей 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Гордиенко Артём 1 0
2. Гречишкин Дмитрий 1 0
3. Пашаев Павел 1 0
4. Панькив Юрий 1 0
5. Дубра Каспар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 100% (1) 0 0 0
 Александрия 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай
Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев Прикарпатье 1:2 Минай
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Александрия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шиндер Антон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Шиндер Антон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Панькив Юрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Avangard Uzhgorod. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Минай 5% (8)
X 14.5% (23)
Александрия 80.5% (128)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Минай 1:0 Александрия

Исход игры
Минай
5% (8)
Ничья
14.5% (23)
Александрия
80.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Александрия
28.3% (45)
0:1 Александрия
25.8% (41)
0:2 Александрия
16.4% (26)
1:1 Ничья
10.7% (17)
1:3 Александрия
6.3% (10)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:1 Минай
2.5% (4)
1:0 Минай
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 4.80 20.00
1.35 4.10 14.00
3.74 3.55 1.93
5.04 3.59 1.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.30 1.15 3.90 1.25 1.82 1.97 1.22 4.20 2.14 1.71 1.12 6.10 1.09 7.20 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 11.00
9.00 1.02 7.70 1.04 3.26 1.29 2.54 1.48 1.85 2.00 1.43 2.70 1.28 3.34 1.10 5.60 1.08 6.30
7.12 1.07 6.03 1.10 2.94 1.36 2.24 1.59 1.68 2.08 1.35 2.99 1.24 3.72 1.09 6.35 1.08 6.71 1.02 11.96 1.02 12.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.04 10.00 1.11 6.10
2.85 1.39 1.88 1.86 1.40 2.81
2.60 1.45 1.72 2.03 1.34 3.04 1.09 6.35 1.07 7.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.29 3.40
3.42 1.28 2.54 1.48 1.63 2.19 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
2.07 1.69
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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