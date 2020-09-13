Минай
1:0
Конец матча
Стадион: Авангард (Ужгород)
Александрия
27' Желтая карточкаПанькив Юрий
1:0
34' ГолШиндер Антон
44' Желтая карточкаШиндер Антон
49' Желтая карточкаГречишкин Дмитрий
68' Желтая карточкаДубра Каспар
75' Желтая карточкаГордиенко Артём
90' Желтая карточкаПопович Андрей
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
27'
34'
1:0
44'
68'
75'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мышенко Богдан
|1
|0.5
|2.
|Гордиенко Артём
|1
|0.5
|3.
|Безбородько Денис
|1
|0.5
|4.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.5
|5.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|6.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|7.
|Грицук Василий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0
|2.
|Попович Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|2.
|Гречишкин Дмитрий
|1
|0
|3.
|Пашаев Павел
|1
|0
|4.
|Панькив Юрий
|1
|0
|5.
|Дубра Каспар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Александрия
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай
Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай Минай 2:0 Николаев Прикарпатье 1:2 Минай
Александрия Последние 20 матчей: + = -Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк
Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ворскла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Минай 1:0 Александрия
Исход игры
Минай
5% (8)
Ничья
14.5% (23)
Александрия
80.5% (128)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
1:2 Александрия
28.3% (45)
0:1 Александрия
25.8% (41)
0:2 Александрия
16.4% (26)
1:1 Ничья
10.7% (17)
1:3 Александрия
6.3% (10)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:1 Минай
2.5% (4)
1:0 Минай
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.30
|1.15
|3.90
|1.25
|1.82
|1.97
|1.22
|4.20
|2.14
|1.71
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|9.00
|1.02
|7.70
|1.04
|3.26
|1.29
|2.54
|1.48
|—
|—
|1.85
|2.00
|1.43
|2.70
|1.28
|3.34
|1.10
|5.60
|1.08
|6.30
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.03
|1.10
|2.94
|1.36
|2.24
|1.59
|—
|—
|1.68
|2.08
|1.35
|2.99
|1.24
|3.72
|1.09
|6.35
|1.08
|6.71
|1.02
|11.96
|1.02
|12.37