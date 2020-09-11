Динамо Киев
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Киев)
Десна
55' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
64' Желтая карточкаДомбровский Андрей
67' Желтая карточкаЗабарный Илья
74' Желтая карточкаГитченко Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
67'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буяльский Виталий
|1
|0.5
|2.
|Цыганков Виктор
|1
|0.5
|3.
|Супряга Владислав
|1
|0.5
|4.
|Караваев Александр
|0
|0
|5.
|Родригес Жерсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тамм Йоонас
|1
|0.5
|2.
|Будковский Филипп
|1
|0.5
|3.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.5
|4.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|2.
|Забарный Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|2.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|1
|0
|4.
|Мостовой Андрей II
|1
|0
|5.
|Имереков Максим
|1
|0
|6.
|Будковский Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Десна
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес
Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия
Десна Последние 20 матчей: + = -Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна
Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ворскла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Львов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|14.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Десна
Исход игры
Динамо Киев
96.9% (154)
Ничья
1.9% (3)
Десна
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.25% (82)
Меньше
46.75% (72)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
39% (62)
2:1 Динамо Киев
34% (54)
3:1 Динамо Киев
11.9% (19)
3:0 Динамо Киев
4.4% (7)
1:0 Динамо Киев
4.4% (7)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|2.11
|1.86
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.15
|5.30
|1.12
|6.10
|1.06
|7.00
|1.07
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.25
|1.01
|—
|—
|4.20
|1.16
|—
|—
|3.42
|1.28
|—
|—
|2.24
|1.61
|—
|—
|1.83
|1.91
|—
|—
|1.51
|2.39
|1.21
|3.84
|1.18
|4.50
|1.06
|6.95
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|9.60
|1.03
|—
|—
|9.60
|1.03
|—
|—
|4.39
|1.18
|—
|—
|3.55
|1.26
|—
|—
|2.26
|1.58
|—
|—
|1.79
|1.94
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.26
|3.55
|1.19
|4.26
|1.08
|6.71
|1.06
|7.60
|1.02
|12.32
|1.01
|12.68
|1.81
|2.02
|1.48
|2.63
|1.17
|4.88
|1.61
|2.32
|1.43
|2.81
|1.68
|2.20
|1.43
|2.82
|1.53
|2.51
|2.27
|1.63
|2.03
|1.79
|1.78
|2.05
|1.61
|2.33
|1.49
|2.60
|—
|—
|1.18
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.17
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.53
|—
|—
|1.54
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.58
|—
|—
|1.55
|2.33
|—
|—
|1.20
|4.14
|1.14
|5.06
|1.03
|9.60
|1.02
|11.10
|1.34
|3.21
|1.18
|4.74
|2.34
|1.60
|1.79
|2.04
|1.54
|2.46
|1.36
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—