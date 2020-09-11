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Динамо Киев
0:0
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
55' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
64' Желтая карточка
Домбровский Андрей
67' Желтая карточка
Забарный Илья
74' Желтая карточка
Гитченко Андрей
90'+7
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
94
Кедзёра
Томаш
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Де
Пена
Карлос
89
Супряга
Владислав
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
22
Мостовой
Андрей
II
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
10
Филиппов
Александр
28
Будковский
Филипп
Динамо Киев
Десна

Ход матча

36'
Забарный Илья
Тымчик Александр
 
55'
 
Калитвинцев Владислав
64'
 
Домбровский Андрей
65'
Родригес Жерсон
Цыганков Виктор
 
65'
Вербич Беньямин
Караваев Александр
 
67'
Забарный Илья
 
67'
 
Гуцуляк Алексей
Картушов Егор
67'
 
Ермаков Виталий
Филиппов Александр
74'
 
Гитченко Андрей
76'
 
Тотовицкий Андрей
Будковский Филипп
81'
Фран Соль
Супряга Владислав
 

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буяльский Виталий 1 0.5
2. Цыганков Виктор 1 0.5
3. Супряга Владислав 1 0.5
4. Караваев Александр 0 0
5. Родригес Жерсон 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тамм Йоонас 1 0.5
2. Будковский Филипп 1 0.5
3. Филиппов Александр 1 (1) 0.5
4. Калитвинцев Владислав 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Де Пена Карлос 1 0
2. Забарный Илья 1 0
Десна
# Игрок      
1. Калитвинцев Владислав 2 0
2. Домбровский Андрей 2 0
3. Гитченко Андрей 1 0
4. Мостовой Андрей II 1 0
5. Имереков Максим 1 0
6. Будковский Филипп 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Десна 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Житомир Динамо Киев 3:0 Верес
Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия
Десна Последние 20 матчей: + = -
Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна
Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Десна 3:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Десна Премьер-лига Десна 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Десна Премьер-лига
Десна 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Днепр-1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Львов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Колос Ковалёвка Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Олимпик Донецк Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Тымчик Александр уходит с поля. Illia Zabarnyi выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Динамо Киев 96.9% (154)
X 1.9% (3)
Десна 1.3% (2)
Все прогнозы
2.8 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Десна

Исход игры
Динамо Киев
96.9% (154)
Ничья
1.9% (3)
Десна
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.25% (82)
Меньше
46.75% (72)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
39% (62)
2:1 Динамо Киев
34% (54)
3:1 Динамо Киев
11.9% (19)
3:0 Динамо Киев
4.4% (7)
1:0 Динамо Киев
4.4% (7)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.45 1.92 8.20
1.40 4.75 6.90
1.41 4.72 6.72
2.78 1.68 9.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.20 4.44 1.03 12.00 1.02 13.00 2.11 1.86 1.03 12.00 1.02 13.00 1.15 5.30 1.12 6.10 1.06 7.00 1.07 8.80
10.25 1.01 4.20 1.16 3.42 1.28 2.24 1.61 1.83 1.91 1.51 2.39 1.21 3.84 1.18 4.50 1.06 6.95 1.04 8.10
9.60 1.03 9.60 1.03 4.39 1.18 3.55 1.26 2.26 1.58 1.79 1.94 1.50 2.45 1.26 3.55 1.19 4.26 1.08 6.71 1.06 7.60 1.02 12.32 1.01 12.68
1.81 2.02 1.48 2.63 1.17 4.88 1.61 2.32 1.43 2.81 1.68 2.20 1.43 2.82 1.53 2.51 2.27 1.63 2.03 1.79 1.78 2.05 1.61 2.33 1.49 2.60 1.18 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.17 4.60
3.32 1.30 2.40 1.53 1.54 2.38 1.22 4.00
3.27 1.30 2.26 1.58 1.55 2.33 1.20 4.14 1.14 5.06 1.03 9.60 1.02 11.10
1.34 3.21 1.18 4.74 2.34 1.60 1.79 2.04 1.54 2.46 1.36 3.11
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.32 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
3.20 1.32 1.85 1.89 1.44 2.66

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
1.81 1.91
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.35 1.35
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