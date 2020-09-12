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Днепр-1
1:3
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
22' Желтая карточка
Захеди Шахаб
37' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
0:1
44' Гол
Захеди Шахаб
45' Красная карточка
Когут Игорь
0:2
47' Гол
До Коуто Тейшейра Максим
1:2
50' Гол
Хобленко Алексей
1:3
77' Пенальти
Политыло Сергей
90' Желтая карточка
Бенито
90' Желтая карточка
Бабенко Руслан
90'+6
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
17
Лукас
Тэйлор
20
Ди
Франко
Франсиско
4
Кравченко
Сергей
11
Цуриков
Андрей
9
Хобленко
Алексей
8
Когут
Игорь
7
Довбик
Артём
1
Кичак
Артём
42
Пасич
Евгений
13
Зотько
Иван
74
Снурницын
Игорь
54
Лебеденко
Орест
9
Завийский
Тарас
22
Бенито
20
Бабенко
Руслан
89
Политыло
Сергей
19
До
Коуто
Тейшейра
Максим
8
Захеди
Шахаб
Днепр-1
Олимпик Донецк

Ход матча

22'
 
Захеди Шахаб
37'
Ди Франко Франсиско
 
44'
0:1
Захеди Шахаб
45'
Когут Игорь
 
47'
0:2
До Коуто Тейшейра Максим
(Бенито)
50'
Хобленко Алексей
(Кравченко Сергей)
1:2
55'
 
Цымбалюк Евгений
Зотько Иван
60'
Дубинчак Владислав
Цуриков Андрей
 
69'
Булеца Сергей
Кравченко Сергей
 
69'
Батагов Арсений
Ди Франко Франсиско
 
71'
 
Ксёнз Павел
Пасич Евгений
77'
1:3
Политыло Сергей
79'
 
Каргбо Ибрагим
Захеди Шахаб
79'
 
Fabricio Alvarenga
До Коуто Тейшейра Максим
82'
Вакулко Юрий
Довбик Артём
 
82'
Дуглас Силва
Сваток Александр
 
90'
 
Бенито
90'
 
Бабенко Руслан

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуриков Андрей 1 0.5
2. Хобленко Алексей 1 0.5
3. Кравченко Сергей 0 0
4. Довбик Артём 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политыло Сергей 2 (1) 1
2. До Коуто Тейшейра Максим 1 0.5
3. Захеди Шахаб 1 0.5
4. Чогадзе Темур 0 0
5. Бенито 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 1 1
2. Кравченко Сергей 1 0
3. Ди Франко Франсиско 1 0
4. Адамюк Владимир 1 0
5. Вакулко Юрий 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Кичак Артём 1 0
2. Бабенко Руслан 1 0
3. Захеди Шахаб 1 0
4. Бенито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Олимпик Донецк 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Олимпик Донецк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Александрия Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Львов 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Минай Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
14. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы 154
Днепр-1 72.1% (111)
X 18.8% (29)
Олимпик Донецк 9.1% (14)
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2.01 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк

Исход игры
Днепр-1
72.1% (111)
Ничья
18.8% (29)
Олимпик Донецк
9.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.98% (70)
Меньше
53.02% (79)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
33.1% (51)
1:0 Днепр-1
26.6% (41)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Днепр-1
7.8% (12)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:2 Олимпик Донецк
3.9% (6)
0:1 Олимпик Донецк
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
18.00 4.20 1.32
14.00 4.30 1.35
1.84 3.68 3.92
2.00 3.53 3.49
7.93 3.47 1.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.80 1.10 5.10 1.16 4.75 1.18 3.35 1.31 1.47 2.65 1.75 2.07 1.42 2.85 2.08 1.72 1.37 3.05 1.20 4.44 1.22 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
10.00 1.01 8.80 1.03 3.82 1.22 2.85 1.39 1.99 1.86 1.53 2.40 1.34 2.98 1.14 4.80 1.10 5.50 1.01 9.80
8.16 1.05 7.12 1.07 3.48 1.27 2.73 1.41 1.91 1.81 1.52 2.40 1.35 2.99 1.16 4.70 1.12 5.49 1.04 8.81 1.03 9.60
2.45 1.54 2.14 1.70 1.83 1.99 1.59 2.32 1.46 2.66 1.83 1.96 1.58 2.40 1.47 2.73 1.39 3.06 1.70 2.11 1.14 6.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.55 2.45 1.10 6.80 1.06 8.80 1.14 5.40
3.14 1.33 2.02 1.74 1.45 2.62
2.90 1.37 1.96 1.77 1.44 2.63 1.14 5.06 1.10 6.03 1.02 12.45 1.01 13.06
1.33 3.21 1.17 4.72 2.06 1.78 1.64 2.29 1.45 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.24 2.75 1.44 1.82 2.08 1.37 3.05 1.24 4.00
2.77 1.41 1.72 2.05 1.30 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
1.73 2.01
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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