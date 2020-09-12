Днепр-1
1:3
Конец матча
Стадион: Днепр-Арена
Олимпик Донецк
22' Желтая карточкаЗахеди Шахаб
37' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
0:1
44' ГолЗахеди Шахаб
45' Красная карточкаКогут Игорь
0:2
47' ГолДо Коуто Тейшейра Максим
1:2
50' ГолХобленко Алексей
1:3
77' ПенальтиПолитыло Сергей
90' Желтая карточкаБенито
90' Желтая карточкаБабенко Руслан
17
Лукас
Тэйлор
13
Зотько
Иван
22
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лукас ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
22'
44'
0:1
45'
47'
50'
77'
1:3
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цуриков Андрей
|1
|0.5
|2.
|Хобленко Алексей
|1
|0.5
|3.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|4.
|Довбик Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политыло Сергей
|2 (1)
|1
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|1
|0.5
|3.
|Захеди Шахаб
|1
|0.5
|4.
|Чогадзе Темур
|0
|0
|5.
|Бенито
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|1
|1
|2.
|Кравченко Сергей
|1
|0
|3.
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|4.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|5.
|Вакулко Юрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кичак Артём
|1
|0
|2.
|Бабенко Руслан
|1
|0
|3.
|Захеди Шахаб
|1
|0
|4.
|Бенито
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Олимпик Донецк
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +10 =3 -7Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1
Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +5 =4 -11Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Десна 2:0 Олимпик Донецк
Олимпик Донецк 2:2 Диназ Вышгород Олимпик Донецк 5:0 Киев Святошин Львов 1:5 Олимпик Донецк Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпик Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Ворскла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|4.
|Александрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Ингулец
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Львов
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Минай
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заря
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|14.
|Мариуполь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк
Исход игры
Днепр-1
72.1% (111)
Ничья
18.8% (29)
Олимпик Донецк
9.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
46.98% (70)
Меньше
53.02% (79)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
33.1% (51)
1:0 Днепр-1
26.6% (41)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Днепр-1
7.8% (12)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:2 Олимпик Донецк
3.9% (6)
0:1 Олимпик Донецк
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.80
|1.10
|5.10
|1.16
|4.75
|1.18
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.47
|2.65
|1.75
|2.07
|1.42
|2.85
|—
|—
|2.08
|1.72
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.22
|12.00
|1.02
|13.00
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|10.00
|1.01
|8.80
|1.03
|3.82
|1.22
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.86
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.34
|2.98
|1.14
|4.80
|—
|—
|1.10
|5.50
|1.01
|9.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|3.48
|1.27
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.91
|1.81
|—
|—
|1.52
|2.40
|—
|—
|1.35
|2.99
|1.16
|4.70
|—
|—
|1.12
|5.49
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.45
|1.54
|2.14
|1.70
|1.83
|1.99
|1.59
|2.32
|1.46
|2.66
|1.83
|1.96
|1.58
|2.40
|1.47
|2.73
|1.39
|3.06
|—
|—
|1.70
|2.11
|1.14
|6.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.14
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.02
|1.74
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.90
|1.37
|—
|—
|1.96
|1.77
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.14
|5.06
|1.10
|6.03
|1.02
|12.45
|1.01
|13.06
|1.33
|3.21
|1.17
|4.72
|2.06
|1.78
|1.64
|2.29
|1.45
|2.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—