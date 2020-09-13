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Заря
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Мариуполь
0' 2'
Заря
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фаворов Денис 1 1
2. Кочергин Владислав 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 1

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Кочергин Владислав 1 0
2. Гречкин Максим 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Тищенко Игорь 1 0
2. Мишнёв Дмитрий 1 0
3. Сагуткин Даниил 1 0
4. Игнатенко Даниил 1 0
5. Топалов Дмитрий 1 0
6. Кащук Алексей 1 0
7. Быков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 100% (1) 0 0 0
 Мариуполь 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1
Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь

Последние игры между собой

Заря: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Заря 2:1 Мариуполь Товарищеские матчи Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига
Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ворскла Заявка 1 1 0 0 5 - 2 3
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Александрия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Ингулец Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Заря Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Мариуполь Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
14. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Заря 89.4% (135)
X 7.9% (12)
Мариуполь 2.6% (4)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Заря
Ничья
Мариуполь
1.49
5.30
9.20
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Заря 0:0 Мариуполь

Исход игры
Заря
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Мариуполь
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
2:1 Заря
40.4% (61)
2:0 Заря
26.5% (40)
1:0 Заря
12.6% (19)
3:1 Заря
7.3% (11)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Мариуполь
1.3% (2)
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Где смотреть матч Заря 0:0 Мариуполь онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.33 5.20 9.20
1.33 5.30 8.50
1.32 5.15 8.50
1.49 4.19 6.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 4.30 1.19 3.45 1.28 2.20 1.65 2.00 1.84 1.73 2.06 1.47 2.55 1.22 3.85 1.18 4.50 1.06 7.70 1.05 8.60
11.00 1.00 11.25 1.00 4.45 1.17 3.62 1.26 2.31 1.64 1.79 1.96 1.49 2.44 1.24 3.56 1.17 4.25 1.05 7.20 1.04 7.80
9.60 1.03 8.81 1.04 3.92 1.22 3.15 1.32 2.08 1.68 1.64 2.15 1.42 2.70 1.20 4.14 1.16 4.70 1.05 8.16 1.05 8.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.30 1.65 1.53 2.39 1.19 4.40
3.46 1.28 2.36 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.09 1.33 2.10 1.67 1.49 2.48 1.17 4.54 1.12 5.49 1.02 11.50 1.02 12.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
3.32 1.30 1.89 1.85 1.42 2.73

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.77
1.86 1.86
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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