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Заря
0:1
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
11' Желтая карточка
Цвек Ловро
37' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
40' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
58' Желтая карточка
Кирюханцев Игорь
0:1
62' Гол
Топалов Дмитрий
68' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
86' Вторая желтая карточка
Игнатенко Даниил
89' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
90'+5
30
Шевченко
Никита
45
Фаворов
Денис
4
Цвек
Ловро
20
Абу-Ханна
Джоэл
3
Гречкин
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
44
Сагуткин
Даниил
4
Чоботенко
Сергей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
9
Мишнёв
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Заря
Мариуполь

Ход матча

11'
Цвек Ловро
 
34'
 
Игнатенко Даниил
Бондаренко Артём
37'
Абу-Ханна Джоэл
 
40'
 
Чоботенко Сергей
46'
Назарина Егор
Гречкин Максим
 
58'
 
Кирюханцев Игорь
62'
0:1
Топалов Дмитрий
(Кулаков Андрей)
68'
 
Кащук Алексей
Горбунов Сергей Олегович
68'
 
Игнатенко Даниил
70'
Перович Михаил
Громов Артём
 
70'
Гладкий Александр
Кабаев Владислав
 
75'
 
Библик Станислав
Кулаков Андрей
75'
 
Быков Алексей
Сагуткин Даниил
75'
 
Петерман Никита
Топалов Дмитрий
78'
Вернидуб Виталий
Цвек Ловро
 
78'
Янаков Денис
Кочергин Владислав
 
86'
 
Игнатенко Даниил
89'
Вернидуб Виталий
 

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фаворов Денис 1 0.5
2. Кочергин Владислав 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.5
2. Топалов Дмитрий 1 0.5

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Вернидуб Виталий 1 0
2. Цвек Ловро 1 0
3. Абу-Ханна Джоэл 1 0
4. Кочергин Владислав 1 0
5. Гречкин Максим 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Игнатенко Даниил 2 1
2. Тищенко Игорь 1 0
3. Мишнёв Дмитрий 1 0
4. Сагуткин Даниил 1 0
5. Топалов Дмитрий 1 0
6. Чоботенко Сергей 1 0
7. Кащук Алексей 1 0
8. Кирюханцев Игорь 1 0
9. Быков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 0 0 100% (1) 0 0 0
 Мариуполь 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1
Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь

Последние игры между собой

Заря: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Заря 2:1 Мариуполь Товарищеские матчи Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:1 Заря Премьер-лига
Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 0:0 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Александрия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Мариуполь Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
10. Ингулец 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Днепр-1 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Чоботенко Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Абу-Ханна Джоэл получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Артем Бондаренко уходит с поля. Игнатенко Даниил выходит вместо него
  • Желтая карточка
    11'
    Цвек Ловро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Заря 89.4% (135)
X 7.9% (12)
Мариуполь 2.6% (4)
Все прогнозы
2.25 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Заря 0:1 Мариуполь

Исход игры
Заря
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Мариуполь
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
2:1 Заря
40.4% (61)
2:0 Заря
26.5% (40)
1:0 Заря
12.6% (19)
3:1 Заря
7.3% (11)
1:1 Ничья
5.3% (8)
1:2 Мариуполь
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
20.00 4.00 1.30
12.00 3.50 1.47
1.32 5.10 8.60
1.49 4.19 6.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.90 1.40 11.00 1.02 2.00 1.80 3.45 1.28 1.15 5.30 2.00 1.84 1.73 2.06 1.01 15.00 1.22 3.85 1.04 10.00 1.06 7.70 1.05 8.60
11.00 1.00 11.25 1.01 4.25 1.18 3.42 1.28 2.24 1.68 1.72 2.05 1.45 2.55 1.21 3.84 1.16 4.50 1.04 7.70 1.03 8.40
9.60 1.03 8.81 1.04 3.92 1.22 3.15 1.32 2.08 1.68 1.64 2.15 1.42 2.70 1.20 4.14 1.16 4.70 1.05 8.16 1.05 8.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.55 2.45 2.30 1.65 1.06 8.80 1.19 4.40
3.40 1.29 2.27 1.59 1.54 2.38 1.21 4.10
3.09 1.33 2.10 1.67 1.49 2.48 1.17 4.54 1.12 5.49 1.02 11.50 1.02 12.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
3.32 1.30 1.85 1.89 1.39 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
1.86 1.86
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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