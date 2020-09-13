Заря
0:1
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
Мариуполь
11' Желтая карточкаЦвек Ловро
37' Желтая карточкаАбу-Ханна Джоэл
40' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
58' Желтая карточкаКирюханцев Игорь
0:1
62' ГолТопалов Дмитрий
68' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
86' Вторая желтая карточкаИгнатенко Даниил
89' Желтая карточкаВернидуб Виталий
28
Громов
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
11'
37'
40'
58'
62'
68'
86'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фаворов Денис
|1
|0.5
|2.
|Кочергин Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|1
|0.5
|2.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вернидуб Виталий
|1
|0
|2.
|Цвек Ловро
|1
|0
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|4.
|Кочергин Владислав
|1
|0
|5.
|Гречкин Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|2.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|3.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|4.
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|5.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|6.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|7.
|Кащук Алексей
|1
|0
|8.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|9.
|Быков Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Мариуполь
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Заря 4:0 Александрия Десна 3:1 Заря Заря 2:1 Мариуполь Заря 2:3 Днепр-1
Заря 1:1 Десна Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь
Последние игры между собой
Заря: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Заря 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 3:2 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 0:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:5 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:1 Заря Премьер-лига Заря 1:0 Мариуполь Премьер-лига Заря 3:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Заря Премьер-лига Мариуполь 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Заря 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Заря Премьер-лига Мариуполь 2:2 Заря Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Александрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Мариуполь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Заря 0:1 Мариуполь
Исход игры
Заря
89.4% (135)
Ничья
7.9% (12)
Мариуполь
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.11% (79)
Меньше
45.89% (67)
Обе команды забьют
Да
59.59% (87)
Нет
40.41% (59)
Популярный счёт
2:1 Заря
40.4% (61)
2:0 Заря
26.5% (40)
1:0 Заря
12.6% (19)
3:1 Заря
7.3% (11)
1:1 Ничья
5.3% (8)
1:2 Мариуполь
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.90
|1.40
|11.00
|1.02
|2.00
|1.80
|3.45
|1.28
|1.15
|5.30
|2.00
|1.84
|1.73
|2.06
|1.01
|15.00
|1.22
|3.85
|1.04
|10.00
|1.06
|7.70
|1.05
|8.60
|11.00
|1.00
|11.25
|1.01
|4.25
|1.18
|3.42
|1.28
|2.24
|1.68
|—
|—
|1.72
|2.05
|1.45
|2.55
|1.21
|3.84
|1.16
|4.50
|1.04
|7.70
|1.03
|8.40
|9.60
|1.03
|8.81
|1.04
|3.92
|1.22
|3.15
|1.32
|2.08
|1.68
|—
|—
|1.64
|2.15
|1.42
|2.70
|1.20
|4.14
|1.16
|4.70
|1.05
|8.16
|1.05
|8.16