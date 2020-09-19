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Ингулец
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Десна
0'
3' Желтая карточка
Хлёбас Дмитрий
10' Желтая карточка
Огиря Владислав
15' Желтая карточка
Синегуб Олег
18' Желтая карточка
Ситчинава Ника
35' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
36'
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
55
Ковалёв
Максим
89
Синегуб
Олег
80
Лупашко
Владислав
45
Щедрый
Артём
28
Павлов
Виталий
5
Запорожец
Евгений
13
Коваленко
Илья
49
Ситчинава
Ника
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
5
Ермаков
Виталий
17
Гитченко
Андрей
43
Западня
Артур
7
Огиря
Владислав
11
Калитвинцев
Владислав
13
Хлёбас
Дмитрий
20
Тотовицкий
Андрей
25
Гуцуляк
Алексей
77
Дегтярёв
Максим
Ингулец
Десна

Ход матча

3'
 
Хлёбас Дмитрий
10'
 
Огиря Владислав
15'
Синегуб Олег
 
18'
Ситчинава Ника
 
35'
 
Калитвинцев Владислав

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 0.33
2. Щедрый Артём 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тамм Йоонас 1 0.33
2. Будковский Филипп 1 0.33
3. Филиппов Александр 1 (1) 0.33
4. Калитвинцев Владислав 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Козак Александр 1 1
2. Лупашко Владислав 2 0
3. Синегуб Олег 2 0
4. Щедрый Артём 1 0
5. Ситчинава Ника 1 0
6. Квасный Николай 1 0
Десна
# Игрок      
1. Калитвинцев Владислав 2 0
2. Домбровский Андрей 2 0
3. Гитченко Андрей 1 0
4. Мостовой Андрей II 1 0
5. Огиря Владислав 1 0
6. Имереков Максим 1 0
7. Будковский Филипп 1 0
8. Хлёбас Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 100% (1) 0 0 0
 Десна 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец
Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1
Десна Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк
Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ингулец 1:3 Десна Первый дивизион Десна 0:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 1:2 Десна Первый дивизион Десна 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Десна 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ингулец 4% (6)
X 21.9% (33)
Десна 74.2% (112)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ингулец
Ничья
Десна
3.54
3.31
2.40
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Десна

Исход игры
Ингулец
4% (6)
Ничья
21.9% (33)
Десна
74.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:2 Десна
28.5% (43)
0:1 Десна
28.5% (43)
1:1 Ничья
14.6% (22)
0:2 Десна
11.3% (17)
1:3 Десна
5.3% (8)
0:0 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Ингулец
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.55 3.90 1.73
3.30 3.00 2.40
3.20 3.25 2.22
4.50 3.67 1.74
3.47 3.21 2.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 7.00 1.08 2.52 1.52 2.35 1.59 1.94 1.86 1.50 2.55 1.35 3.00 1.16 5.10 1.09 6.50 1.04 10.00 1.01 13.00
7.90 1.04 6.65 1.07 2.89 1.36 2.23 1.61 1.71 2.19 1.33 3.14 1.22 3.82 1.07 6.70 1.05 7.40 1.00 11.25
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.56 1.46 1.84 1.88 1.46 2.56 1.31 3.21 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
3.09 1.37 2.71 1.47 2.31 1.62 1.92 1.92 1.69 2.19 1.52 2.57 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.80 1.75 2.08 1.17 4.90 1.09 6.70 1.02 13.00
2.66 1.44 1.75 2.01 1.34 3.10
2.77 1.40 1.87 1.85 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.37 1.01 13.98
2.77 1.45 2.26 1.65 1.75 2.12 1.47 2.73 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.52 1.60 2.26 1.22 3.95
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.72
1.87 1.85
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
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