Ингулец
1:1
Конец матча
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
Десна
3' Желтая карточкаХлёбас Дмитрий
10' Желтая карточкаОгиря Владислав
15' Желтая карточкаСинегуб Олег
18' Желтая карточкаСитчинава Ника
35' Желтая карточкаКалитвинцев Владислав
44' Желтая карточкаКонопля Ефим
47' Желтая карточкаКучеренко Александр
0:1
49' ГолГитченко Андрей
1:1
57' ГолСитчинава Ника
66' Желтая карточкаЩедрый Артём
90' Желтая карточкаКрынский Владимир
39
Балан
Денис
89
Синегуб
Олег
45
Щедрый
Артём
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Синегуб ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Щедрый АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
73 Малыш АртемВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sergiy Lavrynenko
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
10'
15'
18'
44'
49'
57'
1:1
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балан Денис
|1
|0.33
|2.
|Ситчинава Ника
|1
|0.33
|3.
|Коваленко Илья
|0
|0
|4.
|Щедрый Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будковский Филипп
|1
|0.33
|2.
|Гитченко Андрей
|1
|0.33
|3.
|Тамм Йоонас
|1
|0.33
|4.
|Филиппов Александр
|1 (1)
|0.33
|5.
|Калитвинцев Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Козак Александр
|1
|1
|2.
|Лупашко Владислав
|2
|0
|3.
|Щедрый Артём
|2
|0
|4.
|Синегуб Олег
|2
|0
|5.
|Ситчинава Ника
|1
|0
|6.
|Квасный Николай
|1
|0
|7.
|Кучеренко Александр
|1
|0
|8.
|Крынский Владимир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|2.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|3.
|Гитченко Андрей
|1
|0
|4.
|Мостовой Андрей II
|1
|0
|5.
|Огиря Владислав
|1
|0
|6.
|Имереков Максим
|1
|0
|7.
|Будковский Филипп
|1
|0
|8.
|Хлёбас Дмитрий
|1
|0
|9.
|Конопля Ефим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ингулец
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Десна
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Ингулец Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец
Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1
Десна Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк
Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна
Последние игры между собой
Ингулец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Десна
Исход игры
Ингулец
4% (6)
Ничья
21.9% (33)
Десна
74.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:2 Десна
28.5% (43)
0:1 Десна
28.5% (43)
1:1 Ничья
14.6% (22)
0:2 Десна
11.3% (17)
1:3 Десна
5.3% (8)
0:0 Ничья
4% (6)
1:0 Ингулец
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.50
|1.30
|7.00
|1.08
|1.62
|2.27
|—
|—
|2.35
|1.59
|1.94
|1.86
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.35
|3.00
|1.09
|7.20
|1.09
|6.50
|1.04
|8.40
|1.01
|13.00
|—
|—
|7.90
|1.04
|6.65
|1.07
|2.89
|1.36
|—
|—
|2.23
|1.61
|—
|—
|1.71
|2.19
|—
|—
|1.33
|3.14
|1.22
|3.82
|1.07
|6.70
|1.05
|7.40
|1.00
|11.25
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|3.27
|1.30
|—
|—
|2.56
|1.46
|—
|—
|1.84
|1.88
|—
|—
|1.46
|2.56
|1.31
|3.21
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.37
|2.71
|1.47
|2.31
|1.62
|1.92
|1.92
|1.69
|2.19
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.25
|4.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.09
|6.70
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|2.66
|1.44
|—
|—
|1.75
|2.01
|—
|—
|1.34
|3.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.40
|—
|—
|1.87
|1.85
|—
|—
|1.40
|2.77
|1.12
|5.49
|1.09
|6.35
|1.01
|13.37
|1.01
|13.98
|2.77
|1.45
|2.26
|1.65
|1.75
|2.12
|1.47
|2.73
|1.34
|3.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—