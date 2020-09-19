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  3. Украина
Ингулец
1:1
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
3' Желтая карточка
Хлёбас Дмитрий
10' Желтая карточка
Огиря Владислав
15' Желтая карточка
Синегуб Олег
18' Желтая карточка
Ситчинава Ника
35' Желтая карточка
Калитвинцев Владислав
44' Желтая карточка
Конопля Ефим
47' Желтая карточка
Кучеренко Александр
0:1
49' Гол
Гитченко Андрей
1:1
57' Гол
Ситчинава Ника
66' Желтая карточка
Щедрый Артём
90' Желтая карточка
Крынский Владимир
90'+5
14
Крынский
Владимир
39
Балан
Денис
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
89
Синегуб
Олег
23
Кучеренко
Александр
5
Запорожец
Евгений
80
Лупашко
Владислав
13
Коваленко
Илья
45
Щедрый
Артём
49
Ситчинава
Ника
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
17
Гитченко
Андрей
5
Ермаков
Виталий
43
Западня
Артур
7
Огиря
Владислав
11
Калитвинцев
Владислав
25
Гуцуляк
Алексей
20
Тотовицкий
Андрей
13
Хлёбас
Дмитрий
77
Дегтярёв
Максим
Ингулец
Десна

Ход матча

3'
 
Хлёбас Дмитрий
10'
 
Огиря Владислав
15'
Синегуб Олег
 
18'
Ситчинава Ника
 
35'
 
Калитвинцев Владислав
44'
 
Конопля Ефим
46'
 
Картушов Егор
Западня Артур
46'
 
Будковский Филипп
Дегтярёв Максим
46'
 
Домбровский Андрей
Хлёбас Дмитрий
47'
Кучеренко Александр
 
49'
0:1
Гитченко Андрей
(Будковский Филипп)
57'
Ситчинава Ника
(Коваленко Илья)
1:1
66'
Щедрый Артём
 
72'
Мкомола Йохана
Коваленко Илья
 
79'
 
Шевцов Илья
Гуцуляк Алексей
84'
Бартулович Младен
Щедрый Артём
 
85'
Мишуренко Александр
Ситчинава Ника
 
90'
Крынский Владимир
 

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балан Денис 1 0.33
2. Ситчинава Ника 1 0.33
3. Коваленко Илья 0 0
4. Щедрый Артём 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будковский Филипп 1 0.33
2. Гитченко Андрей 1 0.33
3. Тамм Йоонас 1 0.33
4. Филиппов Александр 1 (1) 0.33
5. Калитвинцев Владислав 0 0

Карточки

Ингулец
# Игрок      
1. Козак Александр 1 1
2. Лупашко Владислав 2 0
3. Щедрый Артём 2 0
4. Синегуб Олег 2 0
5. Ситчинава Ника 1 0
6. Квасный Николай 1 0
7. Кучеренко Александр 1 0
8. Крынский Владимир 1 0
Десна
# Игрок      
1. Калитвинцев Владислав 3 0
2. Домбровский Андрей 2 0
3. Гитченко Андрей 1 0
4. Мостовой Андрей II 1 0
5. Огиря Владислав 1 0
6. Имереков Максим 1 0
7. Будковский Филипп 1 0
8. Хлёбас Дмитрий 1 0
9. Конопля Ефим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ингулец 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Десна 0 0 0 50% (2) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Ингулец Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:0 Ингулец Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1 Балканы 1:1 Ингулец
Ингулец 1:1 Рух Львов Ингулец 3:0 Кремень Оболонь-Бровар 1:1 Ингулец Ингулец 0:0 Черноморец Од Николаев 1:2 Ингулец Ингулец 1:0 Прикарпатье Волынь 0:1 Ингулец Ингулец 3:2 Авангард Краматорск Минай 1:1 Ингулец Ингулец 2:1 Горняк-Спорт Минай 1:1 Ингулец Черкащина-Академия 1:2 Ингулец Ингулец 3:2 Металлург Зп Агробизнес 2:1 Ингулец Ингулец 1:1 Металлист-1925 Ингулец 2:1 Днепр-1
Десна Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря Десна 2:0 Олимпик Донецк
Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна

Последние игры между собой

Ингулец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Десна: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ингулец 1:3 Десна Первый дивизион Десна 0:0 Ингулец Первый дивизион Ингулец 1:2 Десна Первый дивизион Десна 1:0 Ингулец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Конопля Ефим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Калитвинцев Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Nika Sichinava получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Синегуб Олег получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Огиря Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Хлёбас Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ингулец 4% (6)
X 21.9% (33)
Десна 74.2% (112)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Ингулец 1:1 Десна

Исход игры
Ингулец
4% (6)
Ничья
21.9% (33)
Десна
74.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (56)
Меньше
62.16% (92)
Обе команды забьют
Да
52.03% (77)
Нет
47.97% (71)
Популярный счёт
1:2 Десна
28.5% (43)
0:1 Десна
28.5% (43)
1:1 Ничья
14.6% (22)
0:2 Десна
11.3% (17)
1:3 Десна
5.3% (8)
0:0 Ничья
4% (6)
1:0 Ингулец
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.55 3.90 1.73
6.50 1.60 3.70
3.20 3.25 2.22
4.50 3.67 1.74
3.47 3.21 2.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.50 1.30 7.00 1.08 1.62 2.27 2.35 1.59 1.94 1.86 1.70 2.15 1.35 3.00 1.09 7.20 1.09 6.50 1.04 8.40 1.01 13.00
7.90 1.04 6.65 1.07 2.89 1.36 2.23 1.61 1.71 2.19 1.33 3.14 1.22 3.82 1.07 6.70 1.05 7.40 1.00 11.25
7.60 1.06 6.71 1.08 3.27 1.30 2.56 1.46 1.84 1.88 1.46 2.56 1.31 3.21 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
3.09 1.37 2.71 1.47 2.31 1.62 1.92 1.92 1.69 2.19 1.52 2.57 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.00 1.80 1.75 2.08 1.17 4.90 1.09 6.70 1.02 13.00
2.66 1.44 1.75 2.01 1.34 3.10
2.77 1.40 1.87 1.85 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.37 1.01 13.98
2.77 1.45 2.26 1.65 1.75 2.12 1.47 2.73 1.34 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.44 1.52 1.60 2.26 1.22 3.95
3.40 1.29 2.29 1.58 1.55 2.36 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
1.87 1.85
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.55 1.29
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