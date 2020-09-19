Александрия
0:2
Второй тайм: 71'
Стадион: Ника
Ворскла
13' Желтая карточкаМышенко Богдан
16' Желтая карточкаПуцлин Давид
22' Желтая карточкаМирошниченко Денис
0:1
24' ГолСтепанюк Руслан
39' Желтая карточкаКане Ибрахим
47' Желтая карточкаКулач Владислав
0:2
52' ГолПуцлин Давид
56' Желтая карточкаПашаев Павел
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
18
Ситало
Артём
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сапай ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Васин ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
Ход матча
13'
16'
24'
0:1
39'
47'
52'
0:2
56'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мышенко Богдан
|1
|0.33
|2.
|Гордиенко Артём
|1
|0.33
|3.
|Безбородько Денис
|1
|0.33
|4.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.33
|5.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|6.
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|7.
|Грицук Василий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|3
|1
|2.
|Кулач Владислав
|2
|0.67
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.67
|4.
|Скляр Александр
|1
|0.33
|5.
|Кане Ибрахим
|1 (1)
|0.33
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|2
|0
|2.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|1
|0
|4.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|5.
|Панькив Юрий
|1
|0
|6.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|7.
|Дубра Каспар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|2.
|Кулач Владислав
|2
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0
|4.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|5.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|6.
|Кане Ибрахим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Ворскла
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла
Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты
Последние игры между собой
Александрия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Александрия 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Александрия Разное Ворскла 1:1 Александрия Товарищеские матчи Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Десна
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Минай
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Александрия
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|13.
|Львов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Заря
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Александрия 0:2 Ворскла
Исход игры
Александрия
72.5% (111)
Ничья
21.6% (33)
Ворскла
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.67% (67)
Меньше
55.33% (83)
Обе команды забьют
Да
63.33% (95)
Нет
36.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Александрия
35.3% (54)
1:0 Александрия
32% (49)
1:1 Ничья
19% (29)
1:2 Ворскла
4.6% (7)
2:0 Александрия
1.3% (2)
3:1 Александрия
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|6.50
|1.09
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.26
|1.64
|1.86
|1.94
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.07
|6.90
|1.03
|12.00
|1.01
|13.50
|—
|—
|7.60
|1.04
|6.40
|1.07
|2.84
|1.37
|—
|—
|2.16
|1.65
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.31
|3.26
|—
|—
|1.21
|3.92
|1.06
|7.00
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.90
|1.37
|—
|—
|2.22
|1.60
|—
|—
|1.67
|2.10
|—
|—
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.24
|3.72
|1.09
|6.35
|1.07
|7.12
|1.02
|12.03
|1.02
|12.44
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.39
|3.28
|1.33
|2.61
|1.49
|1.93
|1.91
|2.32
|1.61
|1.93
|1.91
|1.49
|2.62
|1.32
|3.32
|1.22
|4.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.07
|7.20
|1.03
|12.00
|2.63
|1.45
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.56
|1.46
|—
|—
|1.71
|2.04
|—
|—
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.09
|6.35
|1.07
|7.12
|2.68
|1.48
|2.20
|1.70
|1.69
|2.19
|1.44
|2.82
|1.23
|4.05
|1.11
|6.27
|—
|—
|—
|—