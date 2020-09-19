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  3. Украина
Александрия
0:2
Второй тайм: 71'

Стадион:
Ворскла
0'
13' Желтая карточка
Мышенко Богдан
16' Желтая карточка
Пуцлин Давид
22' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
0:1
24' Гол
Степанюк Руслан
39' Желтая карточка
Кане Ибрахим
47' Желтая карточка
Кулач Владислав
0:2
52' Гол
Пуцлин Давид
56' Желтая карточка
Пашаев Павел
71'
79
Панькив
Юрий
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
27
Гречишкин
Дмитрий
7
Мышенко
Богдан
22
Грицук
Василий
18
Ситало
Артём
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
Александрия
Ворскла

Ход матча

13'
Мышенко Богдан
 
16'
 
Пуцлин Давид
22'
Мирошниченко Денис
 
24'
0:1
Степанюк Руслан
39'
 
Кане Ибрахим
47'
 
Кулач Владислав
52'
0:2
Пуцлин Давид
(Пердута Игорь)
56'
Пашаев Павел
 

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мышенко Богдан 1 0.33
2. Гордиенко Артём 1 0.33
3. Безбородько Денис 1 0.33
4. Шастал Дмитрий 1 0.33
5. Ковалец Кирилл 0 0
6. Лучкевич Валерий 0 0
7. Грицук Василий 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 3 1
2. Кулач Владислав 2 0.67
3. Пуцлин Давид 2 0.67
4. Скляр Александр 1 0.33
5. Кане Ибрахим 1 (1) 0.33
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 2 0
2. Гордиенко Артём 1 0
3. Гречишкин Дмитрий 1 0
4. Мирошниченко Денис 1 0
5. Панькив Юрий 1 0
6. Мышенко Богдан 1 0
7. Дубра Каспар 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Чеснаков Владимир 2 0
2. Кулач Владислав 2 0
3. Пуцлин Давид 2 0
4. Степанюк Руслан 1 0
5. Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
6. Кане Ибрахим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Ворскла 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь
Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов Днепр-1 3:0 Ворскла
Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты

Последние игры между собой

Александрия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Александрия 4:2 Ворскла Товарищеские матчи Александрия 3:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига
Александрия 2:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 3:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Александрия Разное Ворскла 1:1 Александрия Товарищеские матчи Александрия 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Александрия Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла 2:0 Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
3. Динамо Киев Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Десна Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Шахтёр Донецк Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Минай Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Колос Ковалёвка Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Олимпик Донецк Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
9. Александрия 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 1 0 0 1 2 - 5 0
13. Львов Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Заря Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
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Прогнозы
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Прогнозы 153
Александрия 72.5% (111)
X 21.6% (33)
Ворскла 5.9% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Александрия
Ничья
Ворскла
37.87
9.50
3.69
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Александрия 0:2 Ворскла

Исход игры
Александрия
72.5% (111)
Ничья
21.6% (33)
Ворскла
5.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
44.67% (67)
Меньше
55.33% (83)
Обе команды забьют
Да
63.33% (95)
Нет
36.67% (55)
Популярный счёт
2:1 Александрия
35.3% (54)
1:0 Александрия
32% (49)
1:1 Ничья
19% (29)
1:2 Ворскла
4.6% (7)
2:0 Александрия
1.3% (2)
3:1 Александрия
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.65 4.20
29.00 9.50 1.10
2.02 3.35 3.62
1.90 3.37 4.06
37.87 11.29 1.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 6.50 1.09 3.90 1.25 2.26 1.64 1.86 1.94 2.50 1.53 1.33 3.15 1.17 4.90 1.07 6.90 1.03 12.00 1.01 13.50
7.60 1.04 6.40 1.07 2.84 1.37 2.16 1.65 1.67 2.24 1.31 3.26 1.21 3.92 1.06 7.00 1.04 7.70
6.71 1.08 5.74 1.11 2.90 1.37 2.22 1.60 1.67 2.10 1.34 3.04 1.24 3.72 1.09 6.35 1.07 7.12 1.02 12.03 1.02 12.44
2.99 1.39 3.28 1.33 2.61 1.49 1.93 1.91 2.32 1.61 1.93 1.91 1.49 2.62 1.32 3.32 1.22 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.69 2.17 1.42 2.85 1.07 7.20 1.03 12.00
2.63 1.45 1.72 2.05 1.33 3.12
2.56 1.46 1.71 2.04 1.34 3.04 1.09 6.35 1.07 7.12
2.68 1.48 2.20 1.70 1.69 2.19 1.44 2.82 1.23 4.05 1.11 6.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.30 1.55 1.57 2.37 1.21 4.10
3.26 1.31 2.22 1.61 1.53 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
1.99 1.75
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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