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Ворскла
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Мариуполь
0'
16' Желтая карточка
Быков Алексей
21' Желтая карточка
Гальчук Евгений
27'
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Ворскла
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 3 0.75
2. Кулач Владислав 2 0.5
3. Пуцлин Давид 2 0.5
4. Скляр Александр 1 0.25
5. Кане Ибрахим 1 (1) 0.25
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.25
2. Сагуткин Даниил 1 0.25
3. Топалов Дмитрий 1 0.25
4. Бондаренко Артём 1 0.25

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Чеснаков Владимир 2 0
2. Кулач Владислав 2 0
3. Пуцлин Давид 2 0
4. Степанюк Руслан 1 0
5. Пешич Иван 1 0
6. Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
7. Кане Ибрахим 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Сагуткин Даниил 2 1
2. Игнатенко Даниил 2 1
3. Топалов Дмитрий 2 0
4. Тищенко Игорь 1 0
5. Мишнёв Дмитрий 1 0
6. Чоботенко Сергей 1 0
7. Кащук Алексей 1 0
8. Кирюханцев Игорь 1 0
9. Быков Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 0
 Мариуполь 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов
Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Мариуполь 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
8. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ворскла 76% (117)
X 17.5% (27)
Мариуполь 6.5% (10)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Мариуполь
2.20
3.60
3.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.60 3.60
2.20 3.25 3.50
2.06 3.46 3.38
1.89 3.52 3.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 8.90 1.04 2.75 1.44 2.85 1.39 2.12 1.72 1.62 2.27 1.76 2.06 1.55 2.45 1.20 4.44 1.16 4.90 1.06 8.80 1.03 9.90
9.30 1.02 8.00 1.04 3.34 1.28 2.63 1.45 1.89 1.95 1.45 2.62 1.30 3.20 1.11 5.35 1.08 6.10 1.00 10.75
3.27 1.30 2.56 1.46 1.83 1.89 1.45 2.60 1.31 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.22 1.65 2.02 1.80 1.22 4.20 1.14 5.30 1.03 12.00
2.94 1.37 1.92 1.82 1.42 2.73
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
2.60 1.46 1.66 2.14 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Мариуполь

Исход игры
Ворскла
76% (117)
Ничья
17.5% (27)
Мариуполь
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
38.3% (59)
1:0 Ворскла
27.9% (43)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Ворскла
7.8% (12)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:1 Мариуполь
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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