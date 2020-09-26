Ворскла
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Мариуполь
16' Желтая карточкаБыков Алексей
21' Желтая карточкаГальчук Евгений
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сапай ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Васин ДенисНападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
16'
21'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|3
|0.75
|2.
|Кулач Владислав
|2
|0.5
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.5
|4.
|Скляр Александр
|1
|0.25
|5.
|Кане Ибрахим
|1 (1)
|0.25
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|1
|0.25
|2.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.25
|3.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.25
|4.
|Бондаренко Артём
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|2.
|Кулач Владислав
|2
|0
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0
|4.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|5.
|Пешич Иван
|1
|0
|6.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|7.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|3.
|Топалов Дмитрий
|2
|0
|4.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|5.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|6.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|7.
|Кащук Алексей
|1
|0
|8.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|9.
|Быков Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|Мариуполь
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: + = -Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов
Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.77
|1.08
|8.90
|1.04
|2.75
|1.44
|2.85
|1.39
|2.12
|1.72
|1.62
|2.27
|1.76
|2.06
|1.55
|2.45
|1.20
|4.44
|1.16
|4.90
|1.06
|8.80
|1.03
|9.90
|9.30
|1.02
|8.00
|1.04
|3.34
|1.28
|2.63
|1.45
|—
|—
|1.89
|1.95
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.30
|3.20
|1.11
|5.35
|1.08
|6.10
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.30
|2.56
|1.46
|—
|—
|1.83
|1.89
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.31
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Мариуполь
Исход игры
Ворскла
76% (117)
Ничья
17.5% (27)
Мариуполь
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
38.3% (59)
1:0 Ворскла
27.9% (43)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Ворскла
7.8% (12)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:1 Мариуполь
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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