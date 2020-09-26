Ворскла
0:0
Конец матча
Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Мариуполь
16' Желтая карточкаБыков Алексей
21' Желтая карточкаГальчук Евгений
49' Желтая карточкаСкляр Александр
53' Желтая карточкаТопалов Дмитрий
90' Желтая карточкаПуцлин Давид
90' Желтая карточкаПетерман Никита
90' Вторая желтая карточкаПетерман Никита
28
Пуцлин
Давид
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуцлин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сапай ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Васин ДенисНападающий
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кудрик ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ostap Markevych
Ход матча
16'
21'
49'
53'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|3
|0.75
|2.
|Кулач Владислав
|2
|0.5
|3.
|Пуцлин Давид
|2
|0.5
|4.
|Скляр Александр
|1
|0.25
|5.
|Кане Ибрахим
|1 (1)
|0.25
|6.
|Пердута Игорь
|0
|0
|7.
|Васин Денис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулаков Андрей
|1
|0.25
|2.
|Сагуткин Даниил
|1
|0.25
|3.
|Топалов Дмитрий
|1
|0.25
|4.
|Бондаренко Артём
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|2.
|Чеснаков Владимир
|2
|0
|3.
|Кулач Владислав
|2
|0
|4.
|Скляр Александр
|1
|0
|5.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|6.
|Пешич Иван
|1
|0
|7.
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сагуткин Даниил
|2
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|2
|1
|3.
|Топалов Дмитрий
|3
|0
|4.
|Петерман Никита
|1
|1
|5.
|Быков Алексей
|2
|0
|6.
|Тищенко Игорь
|1
|0
|7.
|Гальчук Евгений
|1
|0
|8.
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|9.
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|10.
|Кащук Алексей
|1
|0
|11.
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ворскла
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|Мариуполь
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Ворскла Последние 20 матчей: +8 =5 -7Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов
Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: +9 =2 -9Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Александрия
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Днепр-1
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.66
|2.20
|8.90
|1.04
|1.10
|6.80
|2.85
|1.39
|2.12
|1.72
|1.09
|7.20
|1.76
|2.06
|1.55
|2.45
|1.04
|10.00
|1.16
|4.90
|1.02
|13.00
|1.03
|9.90
|9.30
|1.02
|8.00
|1.04
|3.34
|1.28
|2.63
|1.45
|—
|—
|1.89
|1.95
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.30
|3.20
|1.11
|5.35
|1.08
|6.10
|1.00
|10.75
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.30
|2.56
|1.46
|—
|—
|1.83
|1.89
|—
|—
|1.45
|2.60
|1.31
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Мариуполь
Исход игры
Ворскла
76% (117)
Ничья
17.5% (27)
Мариуполь
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
38.3% (59)
1:0 Ворскла
27.9% (43)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Ворскла
7.8% (12)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:1 Мариуполь
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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