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Ворскла
0:0
Конец матча

Стадион:
Мариуполь
0'
16' Желтая карточка
Быков Алексей
21' Желтая карточка
Гальчук Евгений
49' Желтая карточка
Скляр Александр
53' Желтая карточка
Топалов Дмитрий
90' Желтая карточка
Пуцлин Давид
90' Желтая карточка
Петерман Никита
90' Вторая желтая карточка
Петерман Никита
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
17
Чеснаков
Владимир
13
Яворский
Сергей
92
Ндиайе
Пап-Альюн
II
4
Пердута
Игорь
6
Скляр
Александр
28
Пуцлин
Давид
5
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
10
Кулач
Владислав
1
Гальчук
Евгений
96
Кирюханцев
Игорь
4
Чоботенко
Сергей
2
Быков
Алексей
95
Стасюк
Пётр
6
Чех
Максим
17
Горбунов
Сергей
Олегович
21
Бондаренко
Артём
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Топалов
Дмитрий
99
Сикан
Даниил
Ворскла
Мариуполь

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 3 0.75
2. Кулач Владислав 2 0.5
3. Пуцлин Давид 2 0.5
4. Скляр Александр 1 0.25
5. Кане Ибрахим 1 (1) 0.25
6. Пердута Игорь 0 0
7. Васин Денис 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулаков Андрей 1 0.25
2. Сагуткин Даниил 1 0.25
3. Топалов Дмитрий 1 0.25
4. Бондаренко Артём 1 0.25

Карточки

Ворскла
# Игрок      
1. Пуцлин Давид 3 0
2. Чеснаков Владимир 2 0
3. Кулач Владислав 2 0
4. Скляр Александр 1 0
5. Степанюк Руслан 1 0
6. Пешич Иван 1 0
7. Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
8. Кане Ибрахим 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Сагуткин Даниил 2 1
2. Игнатенко Даниил 2 1
3. Топалов Дмитрий 3 0
4. Петерман Никита 1 1
5. Быков Алексей 2 0
6. Тищенко Игорь 1 0
7. Гальчук Евгений 1 0
8. Мишнёв Дмитрий 1 0
9. Чоботенко Сергей 1 0
10. Кащук Алексей 1 0
11. Кирюханцев Игорь 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ворскла 11.11% (1) 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1) 0
 Мариуполь 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Ворскла Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Александрия 0:2 Ворскла Ворскла 2:0 Ингулец Ворскла 2:4 Минай Ворскла 5:2 Рух Львов
Днепр-1 3:0 Ворскла Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Днепр-1 1:2 Мариуполь Заря 0:1 Мариуполь Александрия 4:1 Мариуполь Заря 2:1 Мариуполь
Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря

Последние игры между собой

Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мариуполь: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла 1:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Мариуполь 3:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 1:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Мариуполь Премьер-лига Ворскла 3:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 0:1 Ворскла Кубок Мариуполь 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Мариуполь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Александрия 2:0 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
7. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Днепр-1 0:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Гальчук Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Быков Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Ворскла 76% (117)
X 17.5% (27)
Мариуполь 6.5% (10)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 1.16 11.00
4.30 1.57 5.55
2.06 3.46 3.38
1.89 3.52 3.88

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.66 2.20 8.90 1.04 1.10 6.80 2.85 1.39 2.12 1.72 1.09 7.20 1.76 2.06 1.55 2.45 1.04 10.00 1.16 4.90 1.02 13.00 1.03 9.90
9.30 1.02 8.00 1.04 3.34 1.28 2.63 1.45 1.89 1.95 1.45 2.62 1.30 3.20 1.11 5.35 1.08 6.10 1.00 10.75
3.27 1.30 2.56 1.46 1.83 1.89 1.45 2.60 1.31 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 2.02 1.80 1.03 12.00 1.14 5.30 1.03 12.00
2.94 1.37 1.92 1.82 1.42 2.73
2.77 1.40 1.86 1.86 1.40 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25
2.60 1.46 1.66 2.14 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
1.82 1.90
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Ворскла 0:0 Мариуполь онлайн

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Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Мариуполь

Исход игры
Ворскла
76% (117)
Ничья
17.5% (27)
Мариуполь
6.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
59.48% (91)
Нет
40.52% (62)
Популярный счёт
2:1 Ворскла
38.3% (59)
1:0 Ворскла
27.9% (43)
1:1 Ничья
12.3% (19)
2:0 Ворскла
7.8% (12)
1:2 Мариуполь
3.9% (6)
0:1 Мариуполь
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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