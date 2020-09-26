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  3. Украина
Минай
0:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Динамо Киев
0'
6' Желтая карточка
Dmytro Pavlish
14' Красная карточка
Dmytro Pavlish
0:0
15' Не забитый пенальти
Вербич Беньямин
0:1
36' Гол
Андриевский Александр
0:2
41' Гол
Цыганков Виктор
51' Желтая карточка
Забарный Илья
57'
1
Попович
Андрей
99
Kyrylo
Melichenko
71
Лопырёнок
Максим
44
Mislav
Matic
77
Dmytro
Pavlish
4
Сакив
Тарас
7
Нуриев
Анатолий
29
Кожанов
Денис
23
Ткачук
Андрей
20
Пыняшко
Василий
19
Шиндер
Антон
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
34
Сирота
Александр
16
Миколенко
Виталий
8
Шепелев
Владимир
18
Андриевский
Александр
15
Цыганков
Виктор
99
Дуэлунд
Миккель
7
Вербич
Беньямин
89
Супряга
Владислав
Минай
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Минай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шиндер Антон 1 0.33
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 3 (1) 0.75
2. Супряга Владислав 2 0.5
3. Буяльский Виталий 1 0.25
4. Шапаренко Николай 1 0.25
5. Андриевский Александр 1 0.25
6. Караваев Александр 0 0
7. Родригес Жерсон 0 0

Карточки

Минай
# Игрок      
1. Dmytro Pavlish 1 1
2. Шиндер Антон 1 0
3. Попович Андрей 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Забарный Илья 2 0
2. Де Пена Карлос 1 0
3. Шапаренко Николай 1 0
4. Супряга Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Минай 0 0 100% (1) 0 0 0
 Динамо Киев 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 0 50% (3)

Предыдущие игры

Минай Последние 20 матчей: + = -
Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь
Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк

Последние игры между собой

Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Минай 0:2 Динамо Киев Кубок Минай 1:3 Динамо Киев Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев 2:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
6. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
8. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
9. Минай 0:2 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Минай 0.6% (1)
X 2.6% (4)
Динамо Киев 96.8% (151)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Динамо Киев
23.00
8.20
1.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
23.00 8.20 1.13
11.50 5.50 1.25
12.27 6.19 1.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.04 4.05 1.25 3.25 1.33 7.20 1.09 1.85 1.95 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52 1.23 4.05 1.17 4.90
10.75 1.00 9.60 1.02 3.82 1.22 3.10 1.34 2.08 1.78 1.61 2.23 1.39 2.76 1.17 4.33 1.13 5.00 1.03 8.80 1.04 7.80
3.64 1.25 2.26 1.58 1.79 1.94 1.50 2.45 1.25 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.66 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20 1.14 4.90
3.20 1.32 2.13 1.67 1.49 2.51 1.21 4.10
3.34 1.29 2.30 1.56 1.55 2.33 1.20 4.14
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.36 2.75 1.44 2.05 1.75 1.58 2.35
2.94 1.37 1.77 1.98 1.33 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
2.24 1.59
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
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Прогнозы на матч Минай 0:2 Динамо Киев

Исход игры
Минай
0.6% (1)
Ничья
2.6% (4)
Динамо Киев
96.8% (151)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
31.61% (49)
Нет
68.39% (106)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
47.4% (74)
1:2 Динамо Киев
13.5% (21)
1:3 Динамо Киев
12.2% (19)
0:1 Динамо Киев
9.6% (15)
0:3 Динамо Киев
9% (14)
1:4 Динамо Киев
2.6% (4)
0:4 Динамо Киев
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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