Минай
0:2
Второй тайм: 57'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Динамо Киев
6' Желтая карточкаDmytro Pavlish
14' Красная карточкаDmytro Pavlish
0:0
15' Не забитый пенальтиВербич Беньямин
0:1
36' ГолАндриевский Александр
0:2
41' ГолЦыганков Виктор
51' Желтая карточкаЗабарный Илья
44
Mislav
Matic
19
Шиндер
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Mislav MaticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шиндер АнтонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Голодюк ОлегПолузащитник
-
21 Шпак АлексейПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кныш ДанилоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
Ход матча
14'
15'
0:0
36'
41'
0:2
51'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шиндер Антон
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|3 (1)
|0.75
|2.
|Супряга Владислав
|2
|0.5
|3.
|Буяльский Виталий
|1
|0.25
|4.
|Шапаренко Николай
|1
|0.25
|5.
|Андриевский Александр
|1
|0.25
|6.
|Караваев Александр
|0
|0
|7.
|Родригес Жерсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dmytro Pavlish
|1
|1
|2.
|Шиндер Антон
|1
|0
|3.
|Попович Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Забарный Илья
|2
|0
|2.
|Де Пена Карлос
|1
|0
|3.
|Шапаренко Николай
|1
|0
|4.
|Супряга Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Минай
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Динамо Киев
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Минай Последние 20 матчей: + = -Олимпик Донецк 3:0 Минай Минай 1:0 Александрия Ворскла 2:4 Минай Минай 1:0 Волынь
Авангард Краматорск 0:2 Минай Рух Львов 1:0 Минай Минай 1:0 Горняк-Спорт Черкащина-Академия 2:6 Минай Минай 2:1 Металлург Зп Агробизнес 0:2 Минай Минай 1:0 Металлист-1925 Балканы 1:2 Минай Минай 1:1 Ингулец Кремень 1:0 Минай Минай 0:2 Динамо Киев Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Минай 1:1 Ингулец Минай 4:1 Оболонь-Бровар Черноморец Од 1:1 Минай
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна
Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк
Последние игры между собой
Минай: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|9.
|Минай
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.70
|1.04
|4.05
|1.25
|3.25
|1.33
|7.20
|1.09
|1.85
|1.95
|5.55
|1.14
|2.55
|1.50
|1.92
|1.87
|1.52
|2.52
|1.23
|4.05
|1.17
|4.90
|10.75
|1.00
|9.60
|1.02
|3.82
|1.22
|3.10
|1.34
|2.08
|1.78
|—
|—
|1.61
|2.23
|1.39
|2.76
|1.17
|4.33
|1.13
|5.00
|1.03
|8.80
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.25
|2.26
|1.58
|—
|—
|1.79
|1.94
|1.50
|2.45
|1.25
|3.64
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Минай 0:2 Динамо Киев
Исход игры
Минай
0.6% (1)
Ничья
2.6% (4)
Динамо Киев
96.8% (151)
Тотал 2.5
Больше
41.29% (64)
Меньше
58.71% (91)
Обе команды забьют
Да
31.61% (49)
Нет
68.39% (106)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
47.4% (74)
1:2 Динамо Киев
13.5% (21)
1:3 Динамо Киев
12.2% (19)
0:1 Динамо Киев
9.6% (15)
0:3 Динамо Киев
9% (14)
1:4 Динамо Киев
2.6% (4)
0:4 Динамо Киев
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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