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Александрия
4:1
Конец матча

Стадион:
Днепр-1
0'
1:0
3' Гол
Безбородько Денис
19' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
25' Желтая карточка
Адамюк Владимир
26' Желтая карточка
Ситало Артём
2:0
37' Гол
Третьяков Максим
56' Желтая карточка
Цуриков Андрей
3:0
60' Гол в свои ворота
Сваток Александр
63' Желтая карточка
Сваток Александр
4:0
68' Гол
Лучкевич Валерий
4:1
78' Гол
Адамюк Владимир
78' Желтая карточка
Банада Евгений
90'+4
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
11
Мирошниченко
Денис
17
Лучкевич
Валерий
3
Гордиенко
Артём
27
Гречишкин
Дмитрий
10
Третьяков
Максим
9
Безбородько
Денис
18
Ситало
Артём
23
Сарнавский
Богдан
3
Адамюк
Владимир
22
Дуглас
Силва
39
Сваток
Александр
24
Дубинчак
Владислав
4
Кравченко
Сергей
17
Лукас
Тэйлор
20
Ди
Франко
Франсиско
44
Батагов
Арсений
11
Цуриков
Андрей
7
Довбик
Артём
Александрия
Днепр-1

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Безбородько Денис 2 0.5
2. Лучкевич Валерий 1 0.25
3. Мышенко Богдан 1 0.25
4. Гордиенко Артём 1 0.25
5. Третьяков Максим 1 0.25
6. Шастал Дмитрий 1 0.25
7. Пашаев Павел 0 0
8. Ковалец Кирилл 0 0
9. Грицук Василий 0 0
Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хобленко Алексей 2 0.5
2. Цуриков Андрей 1 0.25
3. Адамюк Владимир 1 0.25
4. Кравченко Сергей 0 0
5. Довбик Артём 0 0
6. Дубинчак Владислав 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Пашаев Павел 2 0
2. Банада Евгений 2 0
3. Гордиенко Артём 1 0
4. Гречишкин Дмитрий 1 0
5. Мирошниченко Денис 1 0
6. Панькив Юрий 1 0
7. Мышенко Богдан 1 0
8. Дубра Каспар 1 0
9. Ситало Артём 1 0
Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 1 1
2. Кравченко Сергей 2 0
3. Сваток Александр 2 0
4. Ди Франко Франсиско 2 0
5. Адамюк Владимир 2 0
6. Вакулко Юрий 2 0
7. Дубинчак Владислав 2 0
8. Цуриков Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Днепр-1 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь
Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1
Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия

Последние игры между собой

Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Днепр-1 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 2:0 Днепр-1 Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Ворскла Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Мариуполь Заявка 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
6. Александрия Заявка 4 2 0 2 8 - 5 6
7. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
9. Минай Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
13. Днепр-1 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Прогнозы
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Прогнозы 153
Александрия 73.9% (113)
X 21.6% (33)
Днепр-1 4.6% (7)
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3.6 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.10 9.20 29.00
2.24 3.54 2.93
2.07 3.67 3.19
1.08 10.37 30.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
13.00 1.02 9.80 1.03 6.80 1.10 3.20 1.32 4.00 1.24 1.87 1.93 1.66 2.25 2.52 1.52 1.20 4.30 1.30 3.50 1.05 8.80 1.33 3.25 1.02 13.00
11.00 1.01 9.50 1.02 3.92 1.21 3.10 1.34 2.08 1.78 1.61 2.23 1.40 2.72 1.17 4.35 1.13 4.90 1.03 8.80
3.81 1.22 3.11 1.33 2.10 1.71 1.65 2.19 1.43 2.70 1.19 4.08
4.16 1.23 2.91 1.40 2.30 1.62 3.22 1.34 2.61 1.49 1.96 1.87 2.13 1.72 1.77 2.07 1.40 2.94 1.27 3.66 1.14 5.79 1.14 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.35 1.31 2.10 1.73 1.82 1.97 1.16 4.90 1.09 7.20
3.26 1.31 2.13 1.67 1.50 2.48
3.06 1.34 2.13 1.69 1.50 2.50
3.30 1.34 2.72 1.47 2.14 1.74 1.68 2.22 1.59 2.37 1.34 3.21 1.92 1.92 1.55 2.44
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.10 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95
2.94 1.37 1.77 1.98 1.33 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
1.64 2.15
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
2.90 1.37
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Прогнозы на матч Александрия 4:1 Днепр-1

Исход игры
Александрия
73.9% (113)
Ничья
21.6% (33)
Днепр-1
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Александрия
39.9% (61)
1:0 Александрия
26.1% (40)
1:1 Ничья
19% (29)
2:0 Александрия
6.5% (10)
1:2 Днепр-1
2.6% (4)
0:1 Днепр-1
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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