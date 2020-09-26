Александрия
4:1
Конец матча
Стадион: Ника
Днепр-1
1:0
3' ГолБезбородько Денис
19' Желтая карточкаДубинчак Владислав
25' Желтая карточкаАдамюк Владимир
26' Желтая карточкаСитало Артём
2:0
37' ГолТретьяков Максим
56' Желтая карточкаЦуриков Андрей
3:0
60' Гол в свои воротаСваток Александр
63' Желтая карточкаСваток Александр
4:0
68' ГолЛучкевич Валерий
4:1
78' ГолАдамюк Владимир
78' Желтая карточкаБанада Евгений
31
Билык
Олег
20
Пашаев
Павел
90
Дубра
Каспар
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
-
20 Пашаев ПавелЗащитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дуглас СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лукас ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
-
Главный тренер: Михайленко Дмитрий
Ход матча
3'
25'
26'
37'
2:0
56'
60'
3:0
63'
68'
4:0
78'
4:1
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Безбородько Денис
|2
|0.5
|2.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.25
|3.
|Мышенко Богдан
|1
|0.25
|4.
|Гордиенко Артём
|1
|0.25
|5.
|Третьяков Максим
|1
|0.25
|6.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.25
|7.
|Пашаев Павел
|0
|0
|8.
|Ковалец Кирилл
|0
|0
|9.
|Грицук Василий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хобленко Алексей
|2
|0.5
|2.
|Цуриков Андрей
|1
|0.25
|3.
|Адамюк Владимир
|1
|0.25
|4.
|Кравченко Сергей
|0
|0
|5.
|Довбик Артём
|0
|0
|6.
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пашаев Павел
|2
|0
|2.
|Банада Евгений
|2
|0
|3.
|Гордиенко Артём
|1
|0
|4.
|Гречишкин Дмитрий
|1
|0
|5.
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|6.
|Панькив Юрий
|1
|0
|7.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|8.
|Дубра Каспар
|1
|0
|9.
|Ситало Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|1
|1
|2.
|Кравченко Сергей
|2
|0
|3.
|Сваток Александр
|2
|0
|4.
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|5.
|Адамюк Владимир
|2
|0
|6.
|Вакулко Юрий
|2
|0
|7.
|Дубинчак Владислав
|2
|0
|8.
|Цуриков Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Александрия
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Днепр-1
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 0:2 Ворскла Минай 1:0 Александрия Заря 4:0 Александрия Александрия 4:1 Мариуполь
Александрия 1:2 Мариуполь Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев
Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 1:2 Мариуполь Днепр-1 1:3 Олимпик Донецк Днепр-1 2:2 Ингулец Ингулец 1:1 Днепр-1
Заря 2:3 Днепр-1 Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:0 Ворскла Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1 Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия
Последние игры между собой
Александрия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Ворскла
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|Александрия
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|7.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|9.
|Минай
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|13.
|Днепр-1
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|13.00
|1.02
|9.80
|1.03
|6.80
|1.10
|3.20
|1.32
|—
|—
|4.00
|1.24
|1.87
|1.93
|1.66
|2.25
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.20
|4.30
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.05
|8.80
|1.33
|3.25
|1.02
|13.00
|11.00
|1.01
|9.50
|1.02
|3.92
|1.21
|3.10
|1.34
|—
|—
|2.08
|1.78
|—
|—
|1.61
|2.23
|—
|—
|1.40
|2.72
|—
|—
|1.17
|4.35
|—
|—
|1.13
|4.90
|1.03
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.81
|1.22
|3.11
|1.33
|—
|—
|2.10
|1.71
|—
|—
|1.65
|2.19
|—
|—
|1.43
|2.70
|—
|—
|1.19
|4.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.16
|1.23
|—
|—
|2.91
|1.40
|2.30
|1.62
|3.22
|1.34
|2.61
|1.49
|1.96
|1.87
|2.13
|1.72
|1.77
|2.07
|1.40
|2.94
|1.27
|3.66
|1.14
|5.79
|—
|—
|1.14
|5.46
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.35
|1.31
|—
|—
|2.10
|1.73
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|1.16
|4.90
|—
|—
|1.09
|7.20
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.13
|1.67
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.34
|—
|—
|2.13
|1.69
|—
|—
|1.50
|2.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.34
|2.72
|1.47
|2.14
|1.74
|1.68
|2.22
|1.59
|2.37
|1.34
|3.21
|1.92
|1.92
|1.55
|2.44
|—
|—
Прогнозы на матч Александрия 4:1 Днепр-1
Исход игры
Александрия
73.9% (113)
Ничья
21.6% (33)
Днепр-1
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
63.82% (97)
Нет
36.18% (55)
Популярный счёт
2:1 Александрия
39.9% (61)
1:0 Александрия
26.1% (40)
1:1 Ничья
19% (29)
2:0 Александрия
6.5% (10)
1:2 Днепр-1
2.6% (4)
0:1 Днепр-1
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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