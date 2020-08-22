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Торонто
1:0
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
15' Гол
Ларьи Ричи
36' Желтая карточка
Фрейзер Лайам
55' Желтая карточка
Роуз Энди
84' Желтая карточка
Пьятти Пабло
86' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
90'+4
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
7
Пьятти
Пабло
27
Фрейзер
Лайам
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Жози
51
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
15
Роуз
Энди
4
Веселинович
Ранко
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
32
Меткалф
Патрик
17
Овусу
Леонард
31
Тейберт
Расселл
87
Рикеттс
Тосайн
9
Кавальини
Лукас
Торонто
4-4-1-1
Ванкувер Уайткэпс
5-3-2

Ход матча

15'
Ларьи Ричи
(Посуэло Алехандро)
1:0
36'
Фрейзер Лайам
 
46'
Маллинс Патрик
Алтидор Жози
 
55'
 
Роуз Энди
57'
Дельгадо Марко
Фрейзер Лайам
 
67'
Морроу Джастин
Ларьи Ричи
 
71'
 
Рапосо Райан
Овусу Леонард
71'
 
Дахоме Кристиан
Нервински Джейк
78'
 
Милинкович Давид
Рикеттс Тосайн
83'
Делеон Ник
Осорио Джонатан
 
84'
Пьятти Пабло
 
84'
Симан Лоран
Пьятти Пабло
 
86'
Посуэло Алехандро
 
88'
 
Бейр Телониус
Веселинович Ранко

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 1
2. Пьятти Пабло 2 0.4
3. Ларьи Ричи 2 0.4
4. Делеон Ник 1 0.2
5. Посуэло Алехандро 0 0
6. Осорио Джонатан 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.4
2. Аднан Али 1 0.2
3. Рейна Йорди 1 0.2
4. Милинкович Давид 0 0
5. Ин-Бём Хван 0 0

Карточки

Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 1 0
2. Брэдли Майкл 1 0
3. Посуэло Алехандро 1 0
4. Ауро Альваро 1 0
5. Фрейзер Лайам 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Хмири Яссер 2 0
2. Тейберт Расселл 1 0
3. Роуз Энди 1 0
4. Рейна Йорди 1 0
5. Кавальини Лукас 1 0
6. Хасал Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торонто 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)
 Ванкувер Уайткэпс 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто
Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 2:2 Торонто
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Торонто: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС
Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Фрейзер Лайам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ларьи Ричи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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