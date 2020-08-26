Монреаль Импакт
2:0
Конец матча
Стадион: Сапуто
Ванкувер Уайткэпс
1:0
18' ГолКиото Ромель
2:0
40' ГолЛаппалайнен Ласси
2:0
51' Не забитый пенальтиКавальини Лукас
85' Желтая карточкаДжексон-Хэмел Энтони
85' Желтая карточкаКорнелиус Дерек
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
30
Киото
Ромель
51
Хасал
Томас
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
-
51 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Аднан АлиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Хмири ЯссерЗащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
Ход матча
18'
1:0
40'
51'
2:0
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|3 (2)
|0.75
|2.
|Киото Ромель
|2
|0.5
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.25
|4.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|5.
|Кркич Боян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|2
|0.33
|2.
|Аднан Али
|1
|0.17
|3.
|Рейна Йорди
|1
|0.17
|4.
|Милинкович Давид
|0
|0
|5.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|2.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|3.
|Киото Ромель
|1
|0
|4.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|5.
|Бинкс Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хмири Яссер
|2
|0
|2.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|3.
|Роуз Энди
|1
|0
|4.
|Рейна Йорди
|1
|0
|5.
|Кавальини Лукас
|1
|0
|6.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|7.
|Хасал Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|Ванкувер Уайткэпс
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1