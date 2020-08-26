  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Монреаль Импакт
2:0
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
18' Гол
Киото Ромель
2:0
40' Гол
Лаппалайнен Ласси
2:0
51' Не забитый пенальти
Кавальини Лукас
85' Желтая карточка
Джексон-Хэмел Энтони
85' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
90'+7
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
30
Киото
Ромель
51
Хасал
Томас
4
Веселинович
Ранко
15
Роуз
Энди
13
Корнелиус
Дерек
11
Дахоме
Кристиан
32
Меткалф
Патрик
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
53
Аднан
Али
9
Кавальини
Лукас
7
Милинкович
Давид
Монреаль Импакт
3-4-2-1
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2

Ход матча

18'
Киото Ромель
(Тайдер Сафир)
1:0
40'
Лаппалайнен Ласси
(Масьель Эмануэль)
2:0
46'
 
Нервински Джейк
Веселинович Ранко
46'
 
Овусу Леонард
Меткалф Патрик
51'
2:0
Кавальини Лукас
55'
Урути Максимлиано
Тайдер Сафир
 
62'
 
Рапосо Райан
Бальдисимо Майкл
66'
 
Рейна Йорди
Дахоме Кристиан
66'
Оквонкво Орджи
Лаппалайнен Ласси
 
76'
 
Рикеттс Тосайн
Милинкович Давид
79'
Джексон-Хэмел Энтони
Киото Ромель
 
85'
Джексон-Хэмел Энтони
 
85'
 
Корнелиус Дерек

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.75
2. Киото Ромель 2 0.5
3. Лаппалайнен Ласси 1 0.25
4. Масьель Эмануэль 0 0
5. Кркич Боян 0 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.33
2. Аднан Али 1 0.17
3. Рейна Йорди 1 0.17
4. Милинкович Давид 0 0
5. Ин-Бём Хван 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
2. Урути Максимлиано 1 0
3. Киото Ромель 1 0
4. Масьель Эмануэль 1 0
5. Бинкс Луис 1 0
Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Хмири Яссер 2 0
2. Тейберт Расселл 1 0
3. Роуз Энди 1 0
4. Рейна Йорди 1 0
5. Кавальини Лукас 1 0
6. Корнелиус Дерек 1 0
7. Хасал Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)
 Ванкувер Уайткэпс 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 4:0 Филадельфия Юнион
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Лаппалайнен Ласси бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
1.02 15.00 50.00
1.04 13.00 54.00
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный