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Ванкувер Уайткэпс
 
Позже

Стадион:
Торонто
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
17
Овусу
Леонард
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
7
Милинкович
Давид
14
Бейр
Телониус
9
Кавальини
Лукас
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
27
Фрейзер
Лайам
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
20
Акинола
Айо
Ванкувер Уайткэпс
4-3-1-2
Торонто
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.33
2. Аднан Али 1 0.17
3. Рейна Йорди 1 0.17
4. Милинкович Давид 0 0
5. Ин-Бём Хван 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.71
2. Пьятти Пабло 2 0.29
3. Ларьи Ричи 2 0.29
4. Посуэло Алехандро 1 (1) 0.14
5. Делеон Ник 1 0.14
6. Осорио Джонатан 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Хмири Яссер 2 0
2. Тейберт Расселл 1 0
3. Роуз Энди 1 0
4. Рейна Йорди 1 0
5. Кавальини Лукас 1 0
6. Корнелиус Дерек 1 0
7. Хасал Томас 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Пьятти Пабло 1 0
3. Брэдли Майкл 1 0
4. Ауро Альваро 1 0
5. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0
 Торонто 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 0:1 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:1 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Торонто
5.87
4.56
1.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс - Торонто онлайн

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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 4.00 1.65
4.45 4.10 1.71
6.54 4.35 1.50
5.65 4.56 1.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
14.75 1.02 13.25 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.35 1.66 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.20
11.22 1.03 10.16 1.04 4.28 1.21 3.44 1.30 2.22 1.64 1.75 2.05 1.48 2.60 1.24 3.94 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.50 1.01 14.89
5.24 1.18 2.80 1.47 2.45 1.59 2.18 1.74 1.91 1.97 1.69 2.24 1.56 2.52 1.21 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.31 1.32 2.22 1.64 1.54 2.44 1.20 4.41 1.14 5.47 1.03 11.98 1.02 12.74
3.03 1.41 2.41 1.61 1.84 2.04 1.59 2.45 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.83 1.95
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