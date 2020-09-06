Ванкувер Уайткэпс
Позже
Стадион: Би-Си Плэйс
Торонто
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
20
Акинола
Айо
- Основной состав
-
51 Хасал ТомасВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|2
|0.33
|2.
|Аднан Али
|1
|0.17
|3.
|Рейна Йорди
|1
|0.17
|4.
|Милинкович Давид
|0
|0
|5.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|5
|0.71
|2.
|Пьятти Пабло
|2
|0.29
|3.
|Ларьи Ричи
|2
|0.29
|4.
|Посуэло Алехандро
|1 (1)
|0.14
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.14
|6.
|Осорио Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хмири Яссер
|2
|0
|2.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|3.
|Роуз Энди
|1
|0
|4.
|Рейна Йорди
|1
|0
|5.
|Кавальини Лукас
|1
|0
|6.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|7.
|Хасал Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|2.
|Пьятти Пабло
|1
|0
|3.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|4.
|Ауро Альваро
|1
|0
|5.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|Торонто
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.20
|4.55
|1.08
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.28
|1.21
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.24
|3.94
|1.19
|4.55
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.50
|1.01
|14.89
|—
|—
|—
|—
|5.24
|1.18
|—
|—
|2.80
|1.47
|2.45
|1.59
|2.18
|1.74
|1.91
|1.97
|1.69
|2.24
|1.56
|2.52
|—
|—
|1.21
|4.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.54
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.41
|1.14
|5.47
|1.03
|11.98
|1.02
|12.74
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.41
|1.61
|1.84
|2.04
|1.59
|2.45
|1.40
|3.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—