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Ванкувер Уайткэпс
3:2
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
1:0
17' Гол
Кавальини Лукас
1:1
25' Гол
Осорио Джонатан
44' Желтая карточка
Аднан Али
2:1
57' Гол
Бальдисимо Майкл
2:2
71' Гол
Посуэло Алехандро
76' Желтая карточка
Симан Лоран
3:2
76' Гол
Нервински Джейк
78' Желтая карточка
Кавальини Лукас
82' Желтая карточка
Бальдисимо Майкл
86' Желтая карточка
Ауро Альваро
90' Желтая карточка
Рапосо Райан
90'+8
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
13
Корнелиус
Дерек
53
Аднан
Али
17
Овусу
Леонард
55
Бальдисимо
Майкл
31
Тейберт
Расселл
7
Милинкович
Давид
14
Бейр
Телониус
9
Кавальини
Лукас
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
26
Симан
Лоран
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
27
Фрейзер
Лайам
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
20
Акинола
Айо
Ванкувер Уайткэпс
4-3-1-2
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

17'
Кавальини Лукас
(Аднан Али)
1:0
25'
1:1
Осорио Джонатан
(Посуэло Алехандро)
44'
Аднан Али
 
46'
Нервински Джейк
Годой Эрик
 
57'
Бальдисимо Майкл
2:1
63'
 
Алтидор Жози
Фрейзер Лайам
70'
Рапосо Райан
Милинкович Давид
 
70'
 
Делеон Ник
Акинола Айо
71'
2:2
Посуэло Алехандро
(Пьятти Пабло)
74'
Рикеттс Тосайн
Бейр Телониус
 
76'
 
Симан Лоран
76'
Нервински Джейк
(Роуз Энди)
3:2
78'
Кавальини Лукас
 
81'
 
Мавинга Крис
Симан Лоран
82'
Бальдисимо Майкл
 
86'
 
Ауро Альваро
88'
 
Тсубаса Эндо
Морроу Джастин
90'
Дахоме Кристиан
Кавальини Лукас
 
90'
Веселинович Ранко
Бальдисимо Майкл
 
90'
Рапосо Райан
 

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.29
2. Аднан Али 1 0.14
3. Рейна Йорди 1 0.14
4. Кавальини Лукас 1 0.14
5. Нервински Джейк 1 0.14
6. Бальдисимо Майкл 1 0.14
7. Роуз Энди 0 0
8. Милинкович Давид 0 0
9. Ин-Бём Хван 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.63
2. Посуэло Алехандро 2 (1) 0.25
3. Пьятти Пабло 2 0.25
4. Ларьи Ричи 2 0.25
5. Осорио Джонатан 1 0.13
6. Делеон Ник 1 0.13

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 2 0
2. Хмири Яссер 2 0
3. Тейберт Расселл 1 0
4. Роуз Энди 1 0
5. Аднан Али 1 0
6. Рейна Йорди 1 0
7. Корнелиус Дерек 1 0
8. Бальдисимо Майкл 1 0
9. Рапосо Райан 1 0
10. Хасал Томас 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 3 0
2. Ауро Альваро 2 0
3. Пьятти Пабло 1 0
4. Брэдли Майкл 1 0
5. Симан Лоран 1 0
6. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)
 Торонто 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:1 Торонто МЛС Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Аднан Али получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кавальини Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BC Place. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.00 4.00 1.65
4.45 4.10 1.71
6.54 4.35 1.50
1.32 4.12 19.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
14.75 1.02 13.25 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.35 1.66 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.20
11.22 1.03 10.16 1.04 4.28 1.21 3.44 1.30 2.22 1.64 1.75 2.05 1.48 2.60 1.24 3.94 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.50 1.01 14.89
5.24 1.18 2.80 1.47 5.85 1.15 2.18 1.74 1.91 1.97 2.87 1.45 3.35 1.35 2.79 1.47 2.22 1.71 1.75 2.16 1.53 2.60 1.50 2.70 1.28 3.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.31 1.32 2.22 1.64 1.54 2.44 1.20 4.41 1.14 5.47 1.03 11.98 1.02 12.74
3.03 1.41 2.41 1.61 1.84 2.04 2.27 1.68 1.87 2.01 1.45 2.87 1.30 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.83 1.95
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