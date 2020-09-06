Ванкувер Уайткэпс
3:2
Конец матча
Стадион: Би-Си Плэйс
Торонто
1:0
17' ГолКавальини Лукас
1:1
25' ГолОсорио Джонатан
44' Желтая карточкаАднан Али
2:1
57' ГолБальдисимо Майкл
2:2
71' ГолПосуэло Алехандро
76' Желтая карточкаСиман Лоран
3:2
76' ГолНервински Джейк
78' Желтая карточкаКавальини Лукас
82' Желтая карточкаБальдисимо Майкл
86' Желтая карточкаАуро Альваро
90' Желтая карточкаРапосо Райан
51
Хасал
Томас
22
Годой
Эрик
15
Роуз
Энди
53
Аднан
Али
96
Ауро
Альваро
26
Симан
Лоран
20
Акинола
Айо
- Основной состав
-
51 Хасал ТомасВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
- Защитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
-
17 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
17'
1:0
25'
44'
57'
2:1
71'
76'
76'
3:2
78'
82'
86'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|2
|0.29
|2.
|Аднан Али
|1
|0.14
|3.
|Рейна Йорди
|1
|0.14
|4.
|Кавальини Лукас
|1
|0.14
|5.
|Нервински Джейк
|1
|0.14
|6.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.14
|7.
|Роуз Энди
|0
|0
|8.
|Милинкович Давид
|0
|0
|9.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|5
|0.63
|2.
|Посуэло Алехандро
|2 (1)
|0.25
|3.
|Пьятти Пабло
|2
|0.25
|4.
|Ларьи Ричи
|2
|0.25
|5.
|Осорио Джонатан
|1
|0.13
|6.
|Делеон Ник
|1
|0.13
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|2
|0
|2.
|Хмири Яссер
|2
|0
|3.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|4.
|Роуз Энди
|1
|0
|5.
|Аднан Али
|1
|0
|6.
|Рейна Йорди
|1
|0
|7.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|8.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|9.
|Рапосо Райан
|1
|0
|10.
|Хасал Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|2.
|Ауро Альваро
|2
|0
|3.
|Пьятти Пабло
|1
|0
|4.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|5.
|Симан Лоран
|1
|0
|6.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Торонто
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Цинциннати 1:2 Ванкувер Уайткэпс Миннесота Юнайтед 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто Последние 20 матчей: + = -Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Торонто: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Ванкувер Уайткэпс 0:2 Торонто МЛС Торонто 3:4 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:3 Торонто МЛС Торонто 1:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто МЛС Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 1:0 Торонто Товарищеские матчи Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 4:2 Торонто МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|14.75
|1.02
|13.25
|1.03
|4.70
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.20
|4.55
|1.08
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.28
|1.21
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.75
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.60
|—
|—
|1.24
|3.94
|—
|—
|1.19
|4.55
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|—
|—
|1.02
|14.50
|1.01
|14.89
|—
|—
|—
|—
|5.24
|1.18
|—
|—
|2.80
|1.47
|5.85
|1.15
|2.18
|1.74
|1.91
|1.97
|2.87
|1.45
|3.35
|1.35
|2.79
|1.47
|2.22
|1.71
|1.75
|2.16
|1.53
|2.60
|—
|—
|1.50
|2.70
|1.28
|3.80
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.54
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.41
|—
|—
|1.14
|5.47
|1.03
|11.98
|1.02
|12.74
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.41
|1.61
|1.84
|2.04
|2.27
|1.68
|1.87
|2.01
|1.45
|2.87
|1.30
|3.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—