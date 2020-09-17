Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Би-Си Плэйс
Монреаль Импакт
51
Хасал
Томас
19
Бикел
Жаниу
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
28
Шоме
Шамит
30
Киото
Ромель
- Основной состав
-
51 Хасал ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Роуз ЭндиЗащитник
-
53 Аднан АлиЗащитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Рейна ЙордиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marc Dos Santos
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анри Тьерри
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дахоме Кристиан
|2
|0.22
|2.
|Аднан Али
|1
|0.11
|3.
|Рейна Йорди
|1
|0.11
|4.
|Кавальини Лукас
|1
|0.11
|5.
|Нервински Джейк
|1
|0.11
|6.
|Бейр Телониус
|1
|0.11
|7.
|Бальдисимо Майкл
|1
|0.11
|8.
|Милинкович Давид
|0
|0
|9.
|Роуз Энди
|0
|0
|10.
|Ин-Бём Хван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|4 (3)
|0.44
|2.
|Киото Ромель
|3
|0.33
|3.
|Пьетт Самуэль
|1
|0.11
|4.
|Ваньяма Виктор
|1
|0.11
|5.
|Оквонкво Орджи
|1
|0.11
|6.
|Камашо Руди
|1
|0.11
|7.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.11
|8.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|9.
|Кркич Боян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кавальини Лукас
|3
|1
|2.
|Хмири Яссер
|2
|0
|3.
|Бальдисимо Майкл
|2
|0
|4.
|Монтеро Фреди
|1
|0
|5.
|Тейберт Расселл
|1
|0
|6.
|Роуз Энди
|1
|0
|7.
|Аднан Али
|1
|0
|8.
|Рейна Йорди
|1
|0
|9.
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|10.
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|11.
|Рапосо Райан
|1
|0
|12.
|Хасал Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Масьель Эмануэль
|2
|1
|2.
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|3.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|4.
|Камашо Руди
|2
|0
|5.
|Бинкс Луис
|2
|0
|6.
|Тайдер Сафир
|1
|0
|7.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|8.
|Киото Ромель
|1
|0
|9.
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ванкувер Уайткэпс
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Монреаль Импакт
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс
Последние игры между собой
Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|1:3 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|11.00
|1.02
|2.95
|1.37
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|1.68
|2.11
|2.00
|1.81
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.23
|3.85
|1.07
|7.50
|1.06
|7.80
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.00
|12.00
|1.02
|4.20
|1.21
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.26
|1.71
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.46
|2.64
|1.22
|3.90
|1.18
|4.55
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.58
|1.06
|7.41
|1.06
|3.67
|1.26
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.06
|1.81
|—
|—
|1.61
|2.37
|—
|—
|1.40
|2.96
|1.17
|4.43
|1.13
|4.88
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|1.01
|15.85
|1.01
|16.23
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.40
|2.64
|1.51
|2.21
|1.71
|1.83
|2.05
|1.62
|2.38
|1.45
|2.85
|1.76
|2.14
|1.59
|2.45
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.18
|5.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.30
|1.62
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.20
|4.55
|1.14
|5.75
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.11
|1.77
|—
|—
|1.50
|2.63
|—
|—
|1.15
|4.63
|1.10
|5.36
|1.02
|13.13
|1.02
|13.84
|1.90
|1.98
|1.57
|2.50
|1.24
|4.23
|1.70
|2.23
|1.50
|2.70
|1.36
|3.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—