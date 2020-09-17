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Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Монреаль Импакт
0' 28'
51
Хасал
Томас
28
Нервински
Джейк
4
Веселинович
Ранко
13
Корнелиус
Дерек
3
Гутьеррес
Кристиан
19
Бикел
Жаниу
31
Тейберт
Расселл
14
Бейр
Телониус
7
Милинкович
Давид
11
Дахоме
Кристиан
12
Монтеро
Фреди
23
Диоп
Клемент
15
Бро-Гийяр
Закари
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
2
Ваньяма
Виктор
28
Шоме
Шамит
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
18
Оквонкво
Орджи
30
Киото
Ромель
Ванкувер Уайткэпс
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дахоме Кристиан 2 0.22
2. Аднан Али 1 0.11
3. Рейна Йорди 1 0.11
4. Кавальини Лукас 1 0.11
5. Нервински Джейк 1 0.11
6. Бейр Телониус 1 0.11
7. Бальдисимо Майкл 1 0.11
8. Милинкович Давид 0 0
9. Роуз Энди 0 0
10. Ин-Бём Хван 0 0
Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 4 (3) 0.44
2. Киото Ромель 3 0.33
3. Пьетт Самуэль 1 0.11
4. Ваньяма Виктор 1 0.11
5. Оквонкво Орджи 1 0.11
6. Камашо Руди 1 0.11
7. Лаппалайнен Ласси 1 0.11
8. Масьель Эмануэль 0 0
9. Кркич Боян 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
# Игрок      
1. Кавальини Лукас 3 1
2. Хмири Яссер 2 0
3. Бальдисимо Майкл 2 0
4. Монтеро Фреди 1 0
5. Тейберт Расселл 1 0
6. Роуз Энди 1 0
7. Аднан Али 1 0
8. Рейна Йорди 1 0
9. Дахоме Кристиан 1 0
10. Корнелиус Дерек 1 0
11. Рапосо Райан 1 0
12. Хасал Томас 1 0
Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Масьель Эмануэль 2 1
2. Ваньяма Виктор 2 0
3. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
4. Камашо Руди 2 0
5. Бинкс Луис 2 0
6. Тайдер Сафир 1 0
7. Урути Максимлиано 1 0
8. Киото Ромель 1 0
9. Бро-Гийяр Закари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ванкувер Уайткэпс 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Монреаль Импакт 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 0 8.33% (1)

Предыдущие игры

Ванкувер Уайткэпс Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Портленд Тимберс 3:1 Ванкувер Уайткэпс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: + = -
Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс

Последние игры между собой

Ванкувер Уайткэпс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Ванкувер Уайткэпс 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт МЛС
Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 2:3 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ванкувер Уайткэпс МЛС Ванкувер Уайткэпс 0:1 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:1 Ванкувер Уайткэпс U Монреаль Импакт 1:2 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U Монреаль Импакт 0:0 Ванкувер Уайткэпс U Ванкувер Уайткэпс 1:0 Монреаль Импакт U

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 1:3 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Монреаль Импакт
3.45
3.76
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Монреаль Импакт онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.45 3.65 2.00
3.20 3.20 2.20
3.42 3.76 2.04
2.99 3.57 2.29
3.38 3.21 2.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 11.00 1.02 2.95 1.37 3.45 1.28 1.68 2.11 2.00 1.81 1.76 2.07 1.25 3.75 1.23 3.85 1.07 7.50 1.06 7.80 1.05 8.50
11.75 1.00 12.00 1.02 4.20 1.21 3.45 1.31 2.26 1.71 1.74 2.09 1.46 2.64 1.22 3.90 1.18 4.55 1.04 7.80
8.58 1.06 7.41 1.06 3.67 1.26 3.00 1.39 2.06 1.81 1.61 2.37 1.40 2.96 1.17 4.43 1.13 4.88 1.05 9.29 1.04 10.16 1.01 15.85 1.01 16.23
3.06 1.40 2.64 1.51 2.21 1.71 1.83 2.05 1.62 2.38 1.45 2.85 1.76 2.14 1.59 2.45 1.20 4.75 1.18 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.20 1.62 2.21 1.67 1.20 4.20 1.17 4.60 1.02 11.00
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
3.08 1.37 2.11 1.77 1.50 2.63 1.15 4.63 1.10 5.36 1.02 13.13 1.02 13.84
1.90 1.98 1.57 2.50 1.24 4.23 1.70 2.23 1.50 2.70 1.36 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.65
4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
1.69 2.14
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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